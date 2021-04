Teruel quiere renovables, pero no "megaparques" eólicos y fotovoltaicos

El movimiento ciudadano Teruel Existe urge una planificación territorial para la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en el territorio. Denuncian que la falta de regulación está avivando la proliferación de “megaparques” de energías renovables en la provincia y consideran que estos suponen un “gravísimo atentando” contra el patrimonio natural, ambiental y cultural. Así al menos lo van a denunciar en las calles de la capital turolense este domingo en una caravana que arrancará a las 12:00.

Desde el movimiento ciudadano explican que Teruel Existe está a favor de las energías renovables y aseguran que es “absolutamente necesaria y urgente” la transición ecológica para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pero advierten que no puede hacerse de forma “apresurada, abusiva y descontrolada”. Lamentan en este sentido que las administraciones responsables “miren para otro lado”, mientras grandes grupos empresariales planean sus instalaciones en la provincia.

“Estos previstos megaparques entran a formar parte de una secuencia histórica que en Teruel hemos vivido desde hace muchos años y que consideramos que ha sido una explotación colonial de recursos, ya sea en su momento de azufre, hierro, caolines, arcillas, carbón o energía eléctrica”, denuncia el portavoz del movimiento ciudadano, Manuel Gimeno. Y añade: “Al final aquí nos dejan las escombreras, mientras que el desarrollo que generan estos recursos se va a otros territorios”.

Es por este motivo que desde Teruel Existe solicitan una política que permita implantar pequeñas instalaciones para el consumo de cercanía y ubique los grandes parques lo más próximos posible a los lugares con mayor consumo, buscando así tanto la economía de medios como el mínimo impacto en el paisaje de los sistemas de evacuación energética. Plantean además un canon para la extracción de energía, en favor de los territorios productores.

No quieren que suceda lo que ya ha ocurrido en otros puntos de España, como en Maranchón, en la provincia de Guadalajara. Allí se desplegó en 2006 el mayor complejo eólico de Europa, con 149 aerogeneradores y una potencia de 300 MW, pero la población ha seguido descendiendo al mismo ritmo y no se ha generado ningún empleo, porque, según Gimeno, el mantenimiento de la planta se adjudica a empresas externas. “Cuando se habla de energías renovables, verdes o no contaminantes parece que se permite cualquier profanación de paisajes vírgenes”, denuncia.

Plan de Ordenación Territorial

Ante los diversos planes de proyectos eólicos y fotovoltaicos que desde meses se planifican en el territorio turolense, Teruel Existe ha reivindicado un Plan de Ordenación Territorial que analice la localización de las fuentes de energías renovables y establezca, rigurosa y pormenorizadamente, las superficies cuyo valor natural, paisajístico, cultural o de biodiversidad no permitan ubicar este tipo de instalaciones. El objetivo, dicen, es evitar posibles daños que, a medio o largo plazo, sean mayores que las ventajas de la producción de energía renovable.

Precisan además que la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA) debe ir por delante de la implantación indiscriminada de parques eólicos o fotovoltaicos y que sus directrices deben cumplirse en la planificación. Recuerdan igualmente que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) establece entre los objetivos de protección ambiental minimizar la alteración de los suelos, evitar procesos erosivos, minimizar la afección a la biodiversidad y el patrimonio cultural y garantizar la conectividad ecológica, entre otros.

Así, piden que no haya trampas, manipulación social ni oscurantismos con los proyectos de renovables que se están planeando en el territorio y solicitan unos mejores estudios de impacto ambiental para garantizar el bienestar del terreno. “La mayor parte de los que han sido precipitadamente expuestos al público son muy extensos, pero paupérrimos en contenidos”, aseguran, advirtiendo además que presentan “grandes carencias en el inventario de valores a conservar”.

El portavoz del movimiento ciudadano en el Bajo Aragón, Antonio Saz, indica que Teruel Existe apuesta por las energías renovables, así como por una transición justa y ecológica, pero con respeto al territorio y con la opinión de los habitantes. “El ritmo constante y diario de presentación de proyectos de centrales eólicas y solares en las últimas semanas es una auténtica barbaridad, lo que hace evidente que puede cambiar el futuro de nuestra provincia ya que transformarán nuestros paisajes en suelos industriales destrozando su gran biodiversidad y belleza”, alega.

Proyectos y alegaciones

Por el momento, el proyecto del Maestrazgo suma la instalación de 22 parques eólicos en Fortanete, Mosqueruela, Iglesuela del Cid, Cantavieja, Villarluengo, Tronchón, Mirambel, Puertomingalvo y Linares de Mora. Supondría la construcción de 161 aerogeneradores, 500 torres de alta tensión de 45 metros de altura, 10 subestaciones eléctricas, 150 kilómetros de líneas eléctricas y 400 kilómetros de pistas asfaltadas de acceso.

Además, en Mosqueruela, Puertomingalvo y Linares de Mora, también proyectan la construcción de dos plantas fotovoltaicas de 70 hectáreas cada una, añadido a una línea eléctrica de 4 kilómetros con 17 apoyos de más de 30 metros de altura, con 27 kilómetros de nuevos caminos y dos vallas perimetrales con un total de 20 kilómetros de vallado.

Los proyectos de Cabigordo y Agualobos, en los términos Corbalán, Cedrillas, El Pobo, Ababuj, Galve, Perales del Alfambra y Cañada Vellida, consisten en la instalación de dos parques eólicos, con 24 aerogeneradores, 51 torres de alta tensión de 40 metros de altura, tres subestaciones, 15 kilómetros de línea eléctrica y 40 kilómetros de pistas de acceso.

Según detallan desde Teruel Existe, los estudios de impacto han estado expuestos a información pública durante un mes y han generado “bastante polémica” en toda la provincia por la gran extensión superficial de los proyectos y sus graves impactos sobre los valores medioambientales y paisajísticos, además de afectar a la sostenibilidad socioeconómica de los pueblos implicados. Por este motivo, desde el movimiento ciudadano han presentado varias alegaciones a los estudios de impacto ambiental para denunciar las irregularidades que, según consideran, tienen los proyectos.

Manifestación en Teruel

Ante estos movimientos, Teruel Existe ha convocado una caravana de protesta este domingo en la capital turolense, contra lo que creen que está siendo una “masificación eólica y fotovoltaica de la provincia” con los “megaparques” de energías renovables que se han planeado en el territorio.

Bajo el lema ‘Renovables sí, pero así no’, la concentración de los vehículos de todas las comarcas será a las 11:00 en la explanada de Los Planos y la caravana partirá a las 12:00 por varias calles de la ciudad. Finalizará en el mismo punto, donde se hará la lectura de un manifiesto.