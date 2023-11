Recrean el sistema vascular dentro de un tumor para comprobar si la inmunoterapia puede ser efectiva

José Manuel García Aznar, investigador del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, comenzó en 2021 a trabajar en la búsqueda de nuevas vías para llegar a tumores tan difíciles de abordar como el de hígado, páncreas y pulmón y desentrañar los mecanismos que reducen la eficacia de la terapia con células CAR-T en estos tumores. Para ello, junto a su equipo, comenzaron a desarrollar el proyecto europeo ICoMICS con dos pilares, la fabricación en laboratorio de órganos en miniatura y simulaciones por ordenador del comportamiento de las células, combinado con técnicas de inteligencia artificial.

Ahora, esa línea de investigación da un paso más, a la recreación del tumor, incorporarán la recreación de los vasos sanguíneos dentro de ese tumor. “Vamos a diseñar un sistema de cultivo celular basado en microfluídica, que permita testear si un tratamiento de inmunoterapia para un tumor va a ser efectivo o no. Vamos a cultivar tumores con un sistema vascular y ver si las células que introducimos pueden llegar a él o no y matarlo”, explica el profesor García Aznar.

La nueva propuesta de trabajo ha sido posible gracias a la financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC) con una de las subvenciones ‘Proof of Concept’. José Manuel García Aznar ha sido uno de los 66 investigadores que ha recibido esta ayuda, reservada a personal científico con un proyecto del ERC vigente y concebida como financiación complementaria para transformar la investigación pionera del proyecto matriz en innovación, destinada a solucionar grandes retos sociales. Las pruebas de concepto del ERC, dotadas con 150.000 €, deben transformar la investigación teórica del proyecto matriz en innovaciones de alto riesgo, pero de gran beneficio.

La recreación de los tumores

Se abre así una nueva vía para dar respuesta a los pacientes de estos tumores y facilitar a los médicos la aplicación de los tratamientos que puedan ser más eficientes. El planteamiento del equipo de investigación es que “la célula que ha sido modificada genéticamente tiene que ser capaz de reconocer, cuando se introduce en sangre, dónde está el tumor, acudir a él, infiltrarse y matarlo y nosotros lo que hacemos en el dispositivo es recrear cómo crece ese tumor e intentar que sea parecido a uno real. Ahora, vamos a crear algo similar a un sistema vascular, introducimos las células para ver si son capaces de llegar hasta el tumor”.

El objetivo es que parte de la investigación que se está realizando dentro del proyecto ICoMICS pueda servir para explorar las posibilidades de transferir ese conocimiento a la sociedad, a la industria, que pueda tener un impacto, que no se quede en la investigación básica.

Con la financiación adicional que han logrado para desarrollar esta prueba de concepto se podrá estudiar la posibilidad de ir un paso más allá, desde crear una spin-off a una patente, sacarlo al mercado. De ahí que se haya incluido un estudio de viabilidad económica y de mercado para conocer las tecnologías que existen y las posibilidades y necesidades que se detecten.

El proyecto VASTO (Vascularised Tumour Organoids on a chip with human placenta vessels as a preclinical model for anticancer therapies) se va a desarrollar mediante una aproximación fuertemente multidisciplinar que involucrará a diferentes grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS).