Falta de personal, salarios bajos y agresiones: el transporte sanitario en Aragón, en estado grave

Los profesionales del transporte sanitario en Aragón siguen denunciando problemas que abarcan desde las condiciones laborables y los salarios a incidentes con los usuarios y sus familiares, pasando por el estado de los vehículos. En los últimos meses se han multiplicado estas demandas y sus dardos se dirigen a la administración ante el temor, asimismo, a nuevos recortes y por la falta de personal; los sindicatos estiman que harían falta unos 80 trabajadores más para un sector laminado tras el último concurso, impugnado ante el Justicia.

El Sindicato de Cooperación Sindical (SCS), con Juan Antonio Busqueta al frente, señala que las horas de trabajo van más allá de las 4.000 anuales en el caso de los técnicos y de las 3.000 horas en el caso del servicio sanitario tanto urgente como programado. Solo en Huesca se emplean habitualmente plantillas de cuatro trabajadores por vehículo cuando serían necesarios, al menos, la mitad. Y en ocasiones este número se reduce a uno solo y el profesional ha de solicitar ayuda a familiares y vecinos para la atención y el traslado.

Varios empleados del transporte sanitario urgente y programado han denunciado ataques físicos y verbales y se sienten desprotegidos. Reclaman un protocolo de actuación. A esta difícil situación a la que se enfrentan los profesionales del 061 se suma su situación laboral. Ya ha pasado un año desde que Acciona se hiciera cargo, como empresa concesionaria, del transporte sanitario urgente, y en este año son múltiples las personas trabajadoras que denuncian impagos en las nóminas y las dietas desde hace varios meses.

Carlos Jesús Bona, delegado sindical de CGT en Acciona, confirma que “la empresa es conocedora perfectamente de estos hechos, ya que las personas afectadas informan tanto a responsables de la empresa como al comité de empresa”. La respuesta de Acciona fue “crear un canal directo desde el personal trabajador al departamento de nóminas que ha servido para crear más confusión, ya que no solo no ha solucionado nada, sino que se han seguido repitiendo dichos impagos en las nóminas, como el no cobro de los festivos, en las dietas y de las horas extraordinarias”.

El sindicato considera que “lo lógico sería contratar más plantilla y no tener que hacer horas extraordinarias para tener un sueldo digno. El comité de empresa lleva tiempo haciendo hincapié e intentando solucionar esta situación que sufre parte de la plantilla, recibiendo largas y ninguna solución por parte de la empresa”. CGT solicita al Gobierno de Aragón que “vele por los intereses del personal del 061, a la vez que por los intereses de las personas usuarias, ya que ambos son los que sufren los incumplimientos de la empresa”.

253 agresiones

Los altercados son cada vez más frecuentes, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), y normalmente suelen derivar en denuncias ante las autoridades. Los trabajadores demandan un protocolo conjunto del 112, el 061 y las empresas concesionarias, y que tanto la Policía Nacional como la Local den cobertura en todo el territorio aragonés. En 2018 se registraron en la Comunidad Autónoma 253 agresiones a personal sanitario: el 31 % físicas y el 69 %, verbales. En 2017 fueron 175 agresiones. 82 de los incidentes fueron denunciados por médicos, 82 por enfermeras, 57 por técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y 32 por otras categorías.

La situación del transporte sanitario urgente en Aragón se agrava durante los meses invernales y que afecta asimismo a los empleados y a los vehículos que se utilizan. CSC constata que la situación laboral de los profesionales se mantiene “en unas condiciones precarias” y que no se han cumplido varios de los puntos del pliego de condiciones firmado por Acciona y el Ejecutivo autonómico. Esto afecta, entre otros problemas, a la escasez de vehículos especializados para desplazarse por terrenos de montaña y nevados con los que atender demandas urgentes.

Según el CSC, de las 88 ambulancias en Aragón, el Gobierno debía aportar 67 y Acciona, las otras 21. La mayoría se ubican en los centros de salud, aparcadas en la calle y soportando bajísimas temperaturas que pueden afectar en varios casos a su funcionamiento, a los materiales y a los propios medicamentos. También, la nieve caída puede retardar el uso de estos vehículos. El sindicato denunció ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) que el concurso de adjudicación estaba “dotado económicamente muy bajo para poder cumplir todos los requisitos del pliego de condiciones”.

Otra cuestión que se subraya es la “brecha sanitaria” que provoca el aumento de las horas de localización de las ambulancias, un problema acuciante en zonas de montaña que deben conectarse en pocos minutos. En la comarca de la Jacetania no se dispone de ninguna ambulancia presencial las 24 horas o de una UVI móvil. Así, se han dado situaciones que han puesto en peligro la vida de los pacientes.