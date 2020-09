Lambán confía en que pasadas las 'no fiestas' se registren menos positivos de COVID-19 en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha confiado en que, una vez pasadas las fechas de las 'no fiestas' en la mayoría de los municipios aragoneses, la situación epidemiológica se estabilice y se registren menos casos de coronavirus. Ha apuntado que la situación en Zaragoza ciudad es "muy tranquilizadora", después de que en verano se concentrasen un mayor número de casos.

Además, ha mencionado que se fija en la capital aragonesa porque al ser "una gran ciudad" es donde "más fácil" se difunde el virus y "donde más difícil es controlarlo". Por ello, ha insistido en lo siguiente: "La evolución en Zaragoza es francamente tranquilizadora, cruzo los dedos".

El presidente de Aragón ha reconocido que la situación es "más preocupante" en otros municipios de la región, donde "las llamadas, equivocadamente, 'no fiestas' han causado estragos, y ha apuntado que él vive en uno de los municipios, Ejea de los Caballeros, que se encuentra en confinamiento perimetral desde el 8 de septiembre, en los que más estragos están provocando. Ha confirmado también que se prorroga una semana más el confinamiento perimetral de Andorra, como ya se ha anunciado en el BOA.

Asimismo, ha agregado: "Como las 'no fiestas' han pasado y las posibilidades de control en un pueblo son mucho mayores que las que existen en la gran ciudad, tiendo a pensar en que poco a poco la situación se irá corrigiendo". Lambán ha recordado que Aragón ha sido una de las primeras comunidades en registrar rebrotes tras el estado de alarma.

"Nosotros prácticamente no tuvimos tregua, el virus no nos dos tregua ni dos días, otras comunidades han pasado un verano más tranquilo, ahora tienen también problemas, con lo cual se demuestra que en todo el país, hasta que no haya remedios eficaces en materia de antivirales, en materia de vacuna, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con esta situación".