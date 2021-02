Sin vacunas, la recuperación económica se aplaza

¡Adiós, enero 2021! Que encuentres tanta tranquilidad como decepciones aquí dejas. Ibas a ser el mes de la esperanza tras el nefasto año 2020. Esperanza porque parecía que la pandemia comenzaba a controlarse; por la llegada de las primeras vacunas; porque con ellas se despejarían por fin los miedos e incertidumbres del conjunto de la sociedad y se desplegaría un enorme caudal de alivio, optimismo, ahorro y proyectos; por el comienzo de la recuperación económica según las previsiones y prospectivas de las principales instituciones internacionales; por la puesta en marcha de los fondos europeos de recuperación...

Y no ha sido así, enero. Has pasado al pasado con un balance bien distinto: la tercera ola de la pandemia es tan devastadora como la primera, las nuevas cepas del virus encuentran vías para sortear los frenos que les habíamos puesto a las anteriores, la campaña de vacunación ha comenzado lenta, algunos de los proveedores de vacunas fallan estrepitosamente en sus entregas, los fondos europeos no acaban de arrancar, el FMI rebaja sus previsiones para España y mientras en octubre veía un crecimiento del 7,2% de nuestro PIB para este año ahora dice que solo ve el 5,9%, algunos expertos se temen un alud de insolvencias empresariales y de destrucción de empleo... Y por si tuviéramos poco, nos cae en enero la peor nevada en muchas décadas, con sus correspondientes daños materiales y humanos y sus inevitables recortes de actividad económica.

El nuevo año se ha puesto de nuevo feo, sí; en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Y, sin entender aún que no hay en estos momentos mejor política económica posible que resolver o al menos encauzar la crisis sanitaria, ya hay algunos dirigentes que, a ocho semanas vista, empiezan a hablar de "salvar la campaña de Semana Santa". Son los mismos que solo ponían pequeños parches a la salud pública, con el argumento de que había que salvar la campaña de verano pasado, y luego el puente del Pilar, y después el puente de los Santos, y más tarde el Black Friday y el puente de la Constitución, y finalmente la campaña de Navidad. Ya llevan más de medio año salvando puentes y campañas, sin éxito en el salvamento y sin caer en la cuenta de que no hay mejor manera de salvar la economía que salvando vidas.

Restricciones a la movilidad, toques de queda, reducción de horarios en comercios y hostelería, reducción del número de asistentes a reuniones familiares y sociales... Todas las medidas han ido ayudando a controlar o al menos a que no se descontrole del todo la pandemia. Pero todo indica que sólo un confinamiento severo, aunque sea corto, rebajaría de modo radical la extensión de la pandemia y que solo la vacunación masiva acabaría con ella y confirmaría la recuperación económica. En lo primero, el confinamiento severo, ni el Gobierno central ni la mayoría de los gobiernos autonómicos parecen ahora dispuestos a dar el paso, al menos no antes de las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero. En lo segundo, el fiasco de las vacunas de AstraZeneca es preocupante. La farmacéutica anglosueca con sede en Reino Unido iba a suministrar por contrato a la Unión Europea 80 millones de dosis de su vacuna hasta abril próximo, pero finalmente sólo proporcionará la mitad, 40 millones. Está por ver si los esfuerzos de otras farmacéuticas –como la estadounidense Pfizer– de aumentar sus suministros de vacunas permiten a la UE y a España cumplir con el compromiso anunciado de que al final del verano próximo el 70% de la población estaría vacunada.

Pfizer ha anunciado sus nuevos compromisos este lunes, ya febrero. ¡Bienvenido, mes nuevo! No te tuerzas.