El Gobierno de Asturias recupera un centenar de viviendas públicas al detectar un uso fraudulento

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha anunciado este martes la recuperación de un centenar de viviendas públicas utilizadas hasta ahora de forma fraudulenta y cuya situación ha sido detectada a raíz del plan de prevención impulsado por este departamento.

Durante una comparecencia en la Junta General del Principado, Zapico ha explicado que, en el marco de ese plan de prevención, se han llevado a cabo 156 inspecciones en inmuebles de titularidad del Principado que han arrojado diferentes resultados.

En concreto, se han confirmado 29 casos en regla, once ocupaciones irregulares -en las que el residente no era el titular de la vivienda-, 42 casos de inmuebles no destinados a vivienda habitual y 47 pisos asaltados. Además, hay otras 27 situaciones puntuales que se siguen investigando.

El titular de Vivienda ha explicado que la dirección general del ramo ha efectuado reparaciones en 2.086 inmuebles públicos y en 538 espacios comunitarios para subsanar deficiencias. Además, ha precisado que su departamento ha impulsado la rehabilitación integral de 265 viviendas vacantes y que está ultimando los trámites para el arreglo de otras 53, con lo que ya se supera el compromiso de la consejería para este año, que pasaba por actuar en 313 viviendas.

El protocolo de impagos

El consejero también ha destacado el próximo inicio de la construcción de 600 viviendas públicas en Asturias, financiadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), así como la puesta en marcha del protocolo de impagos, que ha permitido rebajar en 300.000 euros la deuda de los inquilinos con Vipasa.

“Este hecho demuestra que nos preocupamos por lo público, trabajando con seriedad y solvencia”, ha valorado Zapico.

Por su parte, la gerente de Vipasa, Susana González, que también ha comparecido en el Parlamento, ha subrayado el esfuerzo realizado por el personal técnico de la empresa pública, que visita diariamente hasta cinco edificios para detectar posibles deficiencias y problemas de convivencia.

Susana González ha adelantado que se prevé un incremento de dos millones en el capítulo destinado al mantenimiento de viviendas públicas en las cuentas autonómicas para 2025.

Eficiencia energética

Respecto a la convocatoria de las ayudas del programa PREE5000 para la rehabilitación energética de inmuebles, Ovidio Zapico ha informado de que este mes se publicará una nueva resolución con una ampliación de crédito de 859.000 euros que beneficiará a 14 solicitantes.

También ha expresado sus críticas hacia las bases que rigen estas subvenciones, aprobadas antes de su llegada a la consejería. En este sentido, ha señalado que se trata de una concesión directa por orden de registro, que no hay ningún criterio ligado a la renta y que no se establece ninguna cuantía máxima por vivienda, por lo que “algunos beneficiaros reciben hasta 100.000 euros” que no se invierten en sus viviendas habituales.

“En la práctica, se está subvencionando la rehabilitación de segundas residencias en concejos costeros a no residentes”, ha lamentado.

Futuro de Sedes

Ovidio Zapico también ha contestado a una pregunta sobre la constructora Sedes, cuya situación ha calificado de “insostenible”. Ha considerado que la empresa promotora “va a precisar de apoyo financiero por parte de sus socios”.

No obstante, ha subrayado que esta realidad “abre escenarios con muchas posibilidades”, entre las que ha contemplado que Sedes se convierta “en un instrumento de apoyo de políticas públicas”, por lo que ha asegurado que la empresa “sí tiene futuro”.