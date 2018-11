Esta es la situación de las 15 centrales de carbón en España

Las térmicas españolas tienen hasta el 30 de junio de 2020 para adaptarse a los límites de emisiones fijados por Europa. Un día después, aquellas compañías que no hayan invertido en adaptar sus plantas estarán abocadas al cierre, al tener permiso solo para funcionar un máximo de horas al año que no les permitiría cubrir sus costes fijos. Esta es la situación de las 15 plantas (información actualizada a 19 de noviembre de 2018):

Endesa

As Pontes (A Coruña). Inversión aprobada

La eléctrica inició en marzo de este año las obras de la mayor central de carbón de España para reducir las emisiones NOx y eliminar el azufre de los gases resultantes de la combustión. La inversión ha sido de más de 200 millones de euros para que la central adaptada empiece a operar en 2020.

Andorra (Teruel). Inversión en el aire

La semana pasada, algunas informaciones daban por hecho que Endesa no realizará la inversión de unos 200 millones de euros que serían necesarios para adaptar la central de 1.101 megavatios de potencia y garantizar su continuidad más allá de 2020. Estas inversiones tampoco figuraban en el plan estratégico de 2016. Se espera que la eléctrica anuncie que no invertirá en esta planta el miércoles 21 de noviembre durante la presentación del plan estratégico de la compañía para el periodo 2019-2021.

Compostilla (León). Inversión en el aire

Está en la misma situación que Andorra. Aunque esta planta de 1.052 megavatios propiedad de Endesa necesitaría un sistema de desnitrificación, no hay sobre la mesa ningún plan de inversiones para la modernización de esta térmica situada en Cubillos del Sil.

Es Murterar (Mallorca). Inversión en el aire

La eléctrica aún no se ha pronunciado sobre esta térmica, pero el gobierno balear señaló en octubre que la central cerrará dos de los cuatro grupos térmicos en 2020, los más antiguos; respecto a los otros dos, se prevé que Endesa invierta para instalar un sistema de desnitrificación y mejoras en el sistema de desulfuración, lo cual podría ampliar su vida útil más allá de 2020.

Carboneras (Almería). Inversión aprobada

La eléctrica ha invertido más de 250 millones de euros en instalar sistemas de desnitrificación y desulfuración de los gases de combustión en los grupos 1 y 2 de la térmica de 1.159 MW. De este modo, la planta podrá operar más allá de 2020.

Iberdrola

Lada (Asturias). Cierre pendiente

La compañía solicitó en noviembre de 2017 autorización para cerrar la térmica al entonces Ministerio de Energía. Desde entonces, nada más se ha sabido del permiso para desmantelar la planta. La eléctrica se ha comprometido a recolocar a sus 90 empleados, tanto en las labores de desmantelamiento como en otras instalaciones de la empresa. Iberdrola invertirá 35 millones de euros en clausurar Lada.

Velilla (Palencia). Cierre pendiente

Está en la misma situación que Lada. Aún no hay respuesta a la petición que Iberdrola hizo al Ministerio de Energía el año pasado de cerrar Velilla. Al igual que en la central asturiana, Iberdrola se ha comprometido a mantener el empleo de los 80 trabajadores de la térmica, que junto a Lada suman una potencia de 874 megavatios.

EDP

Aboño (Asturias). Inversión aprobada

La compañía portuguesa fue la primera en España en construir una planta de desnitrificación para reducir las emisiones NOx, en 2016. La eléctrica dio así un paso para mantener el grupo térmico 2 de la central de Aboño, que genera energía eléctrica a partir del carbón y los gases siderúrgicos procedentes de la factoría de Arcelor Mittal.

Soto de Ribera (Asturias). Inversión aprobada

La eléctrica puso en marcha en 2017 la nueva planta de desnitrificación de su central de Soto de Ribera, unos meses después de finalizar la de Aboño. En la construcción de ambas instalaciones para reducir emisiones la eléctrica ha invertido 90 millones de euros.

Viesgo

Los Barrios (Cádiz). Inversión aprobada

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en 2016 la autorización a Viesgo para construir un sistema de desnitrificación de los gases de combustión de la central Los Barrios (589 MW de potencia), con una inversión de 80 millones de euros.

Puente Nuevo (Córdoba). Inversión en el aire

La eléctrica aún no se ha pronunciado sobre si invertirá en esta central de 324 megavatios para adaptarla a los niveles de emisiones exigidos por la nueva directiva europea. Esta planta necesitaría un sistema de desnitrificación.

Naturgy

Narcea (Asturias); Meirama (A Coruña); La Robla (León). Inversión en el aire

La antigua Gas Natural Fenosa es, por el momento, la única que ha logrado el visto bueno para cerrar una central térmica, la de Anllares (León), una de las más pequeñas del país, de la que solo falta la autorización definitiva del Ministerio para la Transición Ecológica. Pero la nueva Naturgy tiene pendiente aclarar si mantendrá sus otras tres plantas de carbón: Narcea, en Asturias; Meirama en A Coruña; y La Robla, en León. Por el momento, la compañía no se ha pronunciado sobre los planes de inversión para adaptar estas plantas a los nuevos límites de emisiones, pero sí ha hecho público que no pondrá dinero en ninguna térmica que no cumpla los criterios de rentabilidad para esas inversiones.

Esta nueva sección en eldiario.es está realizada por Ballena Blanca. Puedes ver más sobre este proyecto periodístico aquí.