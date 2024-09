📩 BOLETÍN | ≤ 1,5 x IPREM de 14 pagas

Hola.

≤ 1,5 x IPREM de 14 pagas

Como la pura actualidad está de mucho ruido y pocas nueces, déjame que me detenga un poco en un dato que es probablemente el más importante que puedas leer hoy. Nos habla del fracaso de nuestro país como Estado, como administración, como sistema político y por tanto como democracia. De cómo se frustran las buenas intenciones (y las leyes, y el voto) con una ejecución fallida.

Voy. El 80% de los posibles beneficiarios del bono social eléctrico no lo está recibiendo. Eso significa que el dinero de la ayuda estatal para poder pagar la luz no está llegando a quien más lo necesita y se queda en familias que no lo necesitan tanto. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave de todo esto? Que para recibir el bono hay que pedirlo. No sé si alguna vez has entrado en la web para solicitar el bono social eléctrico, pero en el apartado donde te explican cómo pedirlo, el primer requisito es:

“Que su renta o la renta conjunta anual de la unidad de convivencia a que pertenezca sea ≤ 1,5 x IPREM de 14 pagas. Cuando la unidad de convivencia esté formada por más de una persona, el multiplicador de renta respecto al índice IPREM de 14 pagas se incrementará en 0,3 por cada miembro adicional mayor de edad que conforme la unidad de convivencia y 0,5 por cada menor de edad de la unidad de convivencia.”

¿Tú entiendes algo? Porque a mí, que trabajo informándome sobre estas cosas, me cuesta.

La principal razón por la que la gente más pobre no pide la ayuda que más necesita es porque no sabe que existe, porque no tiene tiempo de informarse bien sobre los trámites o porque cuando va a intentarlo… se encuentra con un párrafo como el anterior. ¿La culpa es de esa gente por no entender lo que es un “≤ 1,5 x IPREM de 14 pagas”? ¿Es su culpa no saber ni por dónde empezar? Me da que no.

Soluciones hay varias. Una, por ejemplo, es que sea el Estado el que se encargue de detectar a las familias vulnerables e ingresarles el dinero directamente. ¿Cómo? Cruzando datos con Hacienda o la Seguridad Social, que para eso es el mismo Estado. ¿Sabes con quién sí se hace eso? Con las familias numerosas, que reciben el bono social solo por serlo, independientemente de su renta. Eso provoca que más del 60% de los hogares de familia numerosa de ingreso medio-alto esté recibiendo el bono social. Deprimente.

Abajo la hipoteca. Por no dejarte en este bloque con un sabor de boca tan terrible te cuento que al menos las hipotecas tienen pinta de ir bajando. Con la inflación contenida, está previsto que hoy el Banco Central Europeo baje los tipos de interés.

Y lo demás

Ahora si quieres pues hablamos de que la Fiscalía pide investigar al juez Peinado por prevaricación en la citación de Sánchez como testigo, o de que el Gobierno asume que sus socios le harán sufrir antes de la votación de los Presupuestos, o de que José Luis Ábalos da por rota la fidelidad de su escaño a lo que vote el PSOE en el Congreso. “Desde ahora votaré en conciencia”. Es curioso porque la primera vez que ha votado algo diferente al PSOE ha sido para abstenerse en la petición de reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, apoyada por PP y Vox, los partidos que tantísimas teorías de la conspiración alentaron sobre la relación entre Ábalos y “la narcodictadura de Maduro”.

Por cierto, ¿te acuerdas de que ayer me preguntaba qué sentido político tenía que el PNV se juntara con PP y Vox en el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, si es algo que no ha hecho nadie en Europa ni siquiera EEUU? Pues resulta que no es solo por darle un toque al Gobierno. Hay una historia más compleja, que tiene que ver con la emigración vasca a Venezuela durante la Guerra Civil.

Kamala > Trump

Hoy en el podcast, nos regodeamos en la resaca del debate electoral en EEUU. No todos los días tiene uno la oportunidad de ver sufrir a Donald Trump, acorralado por una Kamala Harris convertida en la gran esperanza que necesitaba el Partido Demócrata para volverse a decir “sí, se puede”. Cómo ha cambiado la cosa desde aquel desastre de Joe Biden.

Que no se te pase

No entrarán en la cárcel . Los empresarios de Murcia acusados de formar una red de prostitución de adolescentes menores de edad no irán a la cárcel. Se pedían entre 24 y 56 años de prisión, pero no entrarán. El juicio ha tardado tanto en celebrarse (10 años) que han llegado a un acuerdo con el tribunal para reconocer los hechos a cambio de librarse de ingresar en la cárcel. Detalles .

. Los empresarios de Murcia acusados de formar una red de prostitución de adolescentes menores de edad no irán a la cárcel. Se pedían entre 24 y 56 años de prisión, pero no entrarán. El juicio ha tardado tanto en celebrarse (10 años) que han llegado a un acuerdo con el tribunal para reconocer los hechos a cambio de librarse de ingresar en la cárcel. . Un diíta . La manifestación de la Diada de Catalunya en Barcelona ha sido la menos concurrida de la última década. En medio de las tensiones internas, las entidades independentistas han pedido unidad, “dejar de lamerse las heridas” y que los partidos abandonen sus guerras. Aquí un análisis .

. La manifestación de la Diada de Catalunya en Barcelona ha sido la menos concurrida de la última década. En medio de las tensiones internas, las entidades independentistas han pedido unidad, “dejar de lamerse las heridas” y que los partidos abandonen sus guerras. . Como una Moto. El programa de David Broncano ha hecho historia en TVE: en su segundo día de emisión, el martes, ‘La Revuelta’ ya ha superado a ‘El Hormiguero’. Esto supongo que no pasará todos los días (de hecho, en un rato tendremos el dato de anoche y seguramente no repita), pero Broncano es muy listo y ha sabido convertir su programa en un club anti-Motos sin remarcarlo ideológicamente, sin intentar parecérsele en nada y riéndose de sí mismo.

Cosas que no sabía

No sabía que el cantante del legendario grupo heavy Judas Priest tuvo que mantener oculta su homosexualidad durante años para protegerse de un ambiente homófobo. Esa represión fue determinante para sus adicciones. La discográfica le prohibió que ‘destapara’ su sexualidad porque eso destruiría el grupo (y el negocio). Intentó suicidarse, dejó el grupo y en el año 2000 volvió a triunfar en solitario y fuera del armario.

que el cantante del legendario grupo heavy Judas Priest tuvo que mantener oculta su homosexualidad durante años para protegerse de un ambiente homófobo. Esa represión fue determinante para sus adicciones. La discográfica le prohibió que ‘destapara’ su sexualidad porque eso destruiría el grupo (y el negocio). Intentó suicidarse, dejó el grupo y en el año 2000 volvió a triunfar en solitario y fuera del armario. No sabía que hay un “triángulo de las bermudas” en Baleares. No porque haya monstruos en las profundidades o corrientes asesinas. Sino porque la masificación turística acaba empujando a patrones inexpertos o mal informados hacia una zona, S’Empalmador, muy bonita pero complicada de navegar. Siete accidentes graves en 14 años. Aquí lo cuentan.

que hay un “triángulo de las bermudas” en Baleares. No porque haya monstruos en las profundidades o corrientes asesinas. Sino porque la masificación turística acaba empujando a patrones inexpertos o mal informados hacia una zona, S’Empalmador, muy bonita pero complicada de navegar. Siete accidentes graves en 14 años. Aquí lo cuentan. No sabía que la primera mujer del mundo en ganar el Premio Nobel de Literatura fue Selma Lagerlöf en 1909. Sus obras no solo tenían calidad literaria sino que abrían melones incómodos todavía hoy: la opresión a las mujeres, la reinserción, la hipocresía del cristianismo o la moralidad del canibalismo. Su historia.

