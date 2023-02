📩 BOLETÍN | Falsónomos

Hola.

¡Viernes! Vamos al lío.

Prometido

España y Marruecos han prometido llevarse bien y no decir cosas, ni tocar cosas, que puedan molestar al otro. Pedro Sánchez ha dicho literalmente: “Vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte”. Así pueden ser las relaciones diplomáticas cuando al otro lado hay un régimen autoritario de poder personalista. Un personaje, Mohamed VI, que por cierto no se ha dignado a aparecer por “la gran cumbre histórica” para la que España ha desplazado a su presidente y 12 ministros. Sí está el primer ministro y otros 15 miembros de su gabinete.

La aplicación práctica de esto es que España seguirá apoyando a Marruecos en sus decisiones sobre el Sáhara Occidental; y, en teoría, Marruecos taponará la inmigración (¿cómo? Nadie pide explicaciones) y no dudará de la soberanía española de Ceuta y Melilla. Aquí una primera crónica del encuentro.

Falsónomos y revisores gratis

Amazon usó a 2.166 personas como falsos autónomos para el reparto de paquetes en España. Su método es infalible para el negocio: millones de repartos, ningún repartidor contratado. Todo se hace a través de empresas subcontratadas y en muchos casos, con particulares que usan su propio coche. Esos son los que, según acaba de dictar la Justicia española, eran falsos autónomos y la empresa deberá compensar a la Seguridad Social.

Mientras la Justicia y la Inspección de Trabajo persiguen a estas nuevas empresas digitales de reparto precario, a Ayuso le da todo igual y retuerce un poco más el sistema: va a dejar en manos de Glovo la entrega de comida a domicilio a personas vulnerables con derecho a esa ayuda pública. A Glovo le acaban de poner una multa de 57 millones, también por fraude en la contratación de 7.800 personas.

Revisores gratis. Un mecanismo básico de la investigación científica es la “revisión por pares”, es decir, que científicos de un mismo campo estudien las publicaciones de otros colegas para analizar sus datos, sus conclusiones, su trabajo, por si hay algo que no cuadra. Y no se paga. Las revistas científicas cobran por publicar artículos científicos y usan el método de la “revisión por pares” para que otros científicos las validen. Y no pagan a nadie. “Todo el trabajo especializado se hace gratis”, resume el catedrático Curro Pérez-Bernal en este reportaje.

Tenemos que hacerlo

Hay podcasts que sabemos que se van a escuchar. Y hay otros, como el de hoy, que sabemos que no tratan el tema de mayor interés general, ni levantan las mayores pasiones, pero que sí creemos que tenemos que hacer. Porque no puede ser que un presidente esté en la cárcel después de intentar disolver unilateralmente el Congreso, que la élite del país esté atrincherada en el poder, que se esté matando a decenas de personas en todo el país y que no hablemos de ello. Aunque sea para intentar explicar lo básico. Espero que pueda interesarte.

Que no se te pase

Semáforo verde de Vox . Hubo una vez en que el PP europeo riñó al PP español por pactar con Vox. Ese PP europeo ha cambiado de criterio y ahora defiende acuerdos de la extrema derecha en Italia, lo que da luz verde a Feijóo para hacer lo que tenga que hacer.

. Hubo una vez en que el PP europeo riñó al PP español por pactar con Vox. Ese PP europeo ha cambiado de criterio y ahora defiende acuerdos de la extrema derecha en Italia, lo que da luz verde a Feijóo para hacer lo que tenga que hacer. Vivienda . No nos hemos salido de la polémica de la ley de consentimiento sexual cuando ya nos estamos metiendo en la siguiente: toca negociar en el Congreso la ley de vivienda, que arrastra retrasos y decepciones. Ve mirándote las claves, que luego se nos echa encima.

. No nos hemos salido de la polémica de la ley de consentimiento sexual cuando ya nos estamos metiendo en la siguiente: toca negociar en el Congreso la ley de vivienda, que arrastra retrasos y decepciones. Ve mirándote las claves, que luego se nos echa encima. Para dejar de fumar. Que sepas que el Ministerio de Sanidad acaba de incluir entre los tratamientos financiados públicamente un fármaco para dejar de fumar. Se llama Todacitan y se toma durante 25 días de desintoxicación, que deben acompañarse de un programa de apoyo contra la adicción. No tiene efectos secundarios. Más detalles.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿A qué país volaba el avión en el que grabamos el podcast sobre el miedo a volar publicado esta semana?

Rosa - ¿En qué concurso musical se elige al representante español de Eurovisión: en El Falla, en el Benidorm Fest o en la Kings League?

Amarillo - ¿Qué año, en el que se celebró el juicio a los jefes militares por la vulneración de derechos humanos en Argentina, le da nombre a una película nominada a los Goya y a los Oscar?

Marrón - ¿Cuál ha sido la principal ausencia en la cumbre España - Marruecos celebrada en Rabat en la que han participado Pedro Sánchez y 12 ministros?

Verde - ¿Qué significan las siglas VIH, el microorganismo que causa la infección relacionada con el SIDA?

Naranja - ¿A qué país se ha ido a jugar Cristiano Ronaldo?

------------------

Hasta aquí llegamos por hoy. Nos leemos el lunes.

Un abrazo,

Juanlu.