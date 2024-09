📩 BOLETÍN | Vienezuela

Hola.

Vienezuela

España vuelve a involucrarse en la crisis política permanente de Venezuela. El Gobierno ha decidido este fin de semana otorgar el asilo político a Edmundo González, el candidato opositor a presidente en las últimas elecciones, en las que perdió contra Nicolás Maduro según un recuento oficial cuestionado como nunca hasta por gobiernos de izquierdas en América Latina como los de Brasil o Chile. La Fiscalía de Venezuela había citado a declarar a Edmundo González por conspiración o instigación a la desobediencia, entre otros delitos.

En este artículo te contamos lo que sabemos sobre cómo se ha fraguado esta operación, negociada durante ocho días con la mediación de Zapatero (convertido ya en el hombre de todos los contactos en Venezuela) y pactada también con el Gobierno de Maduro. El PP ha encontrado la manera de estar en contra del asilo a Edmundo González, que no es el primero que España da a un líder opositor venezolano: por hacer lo mismo que hizo Rajoy, dicen que Pedro Sánchez está quitándole un problema de encima a Maduro. González está ya en Madrid, aterrizó ayer en una base militar a bordo de un avión de las Fuerzas Armadas Españolas. El ministro Albares va a pedir comparecer en el Congreso para explicar la decisión.

A efectos de la política venezolana, la situación estructural no cambia mucho. En realidad, González no era el líder de la oposición venezolana sino más bien un candidato de consenso, por su perfil amable de veterano diplomático, después de que el sistema venezolano inhabilitara las anteriores candidaturas de figuras más populares. Eso sí, la verdadera líder, María Corina Machado, anda ahora intentando convencer a los suyos de que la salida de González no es asumir la derrota.

De Ferraz a China

Pedro Sánchez está hoy en China junto a una nutrida representación de empresarios españoles. El objetivo es reforzar lazos económicos con un país en el que la falta de democracia y la persecución de opositores parece como menos importante y escandalosa que lo de Venezuela, por lo que sea. En todo caso, Sánchez se ha ido tranquilo tras constatar que su partido está bajo control, a pesar de que algunos decían que el Comité Federal del PSOE este fin de semana iba a ser una tormenta insoportable para Pedro Sánchez por el acuerdo fiscal mal explicado para Catalunya. Pero al menos de aquí a noviembre, que celebrarán un Congreso donde puede haber cambios orgánicos importantes, los barones (salvo Page y Lambán, que siempre van por libre) han decidido que por ahora mucho mejor para sus intereses ir con Pedro Sánchez que contra él.

Lo que no debe tranquilizar mucho en Moncloa es otra noticia: el análisis del recurso del PP contra la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional le ha tocado a un juez conocido por ser el más duro de todos contra el espíritu de la ley. Y ojo que el Constitucional también va a revisar esta semana el recurso del PP contra el Congreso por no dejar al diputado Alberto Casero repetir su voto tras el error con el que acabó aprobándose la reforma laboral de Yolanda Díaz. Aquel voto que lo cambió todo.

A las profundidades

Hoy en el podcast, nos atrevemos a bajar a las profundidades de la macroeconomía. Sé que probablemente pienses que es muy temprano para ponerte a escuchar un podcast sobre el PIB, o que en general nunca es buen momento para hacerlo, pero danos una oportunidad: te contamos una historia de manipulación política sibilina, discreta, pero con consecuencias muy graves.

Que no se te pase

No es solo Madrid y Barcelona . Te traigo otro trabajo importantísimo de mis compañeros de la sección de Datos. Han analizado la subida de los precios del alquiler en toda España, barrio a barrio. Y llegan a una conclusión: los alquileres han subido un 30% de media en toda España. En ciudades grandes y pequeñas, en la costa y en el interior, donde era caro y donde era barato.

Pseudomedios . Aunque el Gobierno ya no se acuerde de las conclusiones de los días de reflexión de Pedro Sánchez, nosotros sí. En Francia, la justicia ha avalado que un medio digital que difunde bulos sobre salud pública esté vetado para recibir subvenciones .

Un león. Pedro Almodóvar ha hecho historia y ha logrado un León de Oro en Venecia con su última película. Una maldad interna: en este vídeo puedes ver a nuestro compañero Javier Zurro en la sala de prensa del Festival, junto a otros viejos amigos de elDiario.es como David Martos, dando un grito de alegría (uoooo!!), queriendo celebrar y a la vez publicar la noticia.

Cosas que no sabía

No sabía nada de la historia del miriñaque, ni tampoco sabía que se llamaba así. Era la típica estructura para dar una ostentosa forma de campana a las faldas, muy utilizada en el siglo XIX. Surgió como solución más ligera y fresca a la acumulación de capas de tela para obtener la misma forma. La gran impulsora de la crinolina (también se llamaba así) fue una aristócrata española casada con Napoleón III en Francia, Eugenia de Montijo. Isabel II se trajo la moda a España.

No sabía que el Museo del Prado, en Madrid, fue originalmente pensado como un museo de ciencias naturales. De hecho, no es casualidad que justo al lado esté el Jardín Botánico. Era idea de Carlos III. Pero cuando el edificio estaba casi terminado, estalló la guerra de la independencia contra los franceses de 1808. José Bonaparte, hermano de Napoleón, quiso impulsar un museo de pinturas inspirado en el Louvre. Aquello tampoco salió, pero ya en 1819, el regresado Fernando VII y su esposa recuperaron los viejos planos de aquel edificio dañado por la guerra y se fundó el Museo Real de Pintura y Escultura.

No sabía que existe una histórica disputa territorial para definir la frontera entre Aragón y Castilla-La Mancha en un punto concreto del mapa llamado monte del Entredicho. Está justo en el nacimiento del Tajo. El pueblo de Albarracín (Teruel) y la provincia de Cuenca llevan desde el siglo XIX peleándose por ver dónde ponen la línea, si la marca el río o la marca el monte. El Gobierno acaba de dictaminar que todo el monte pertenece a Aragón, así que desde este verano, Castilla-La Mancha es 2.000 hectáreas más pequeña. Continuará.

