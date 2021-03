Detective en Murcia

Mientras tú y yo hacemos vida normal (bueno, no hay nada normal en 2021, pero ya me entiendes) hay gente que vive en su propia película de espías. Buenos días y vamos a por el martes.

Detective por casualidad

Hoy desvelamos un vídeo grabado por un detective privado donde aparece el vicealcalde de Murcia, de Ciudadanos, que había denunciado ante la Policía la corrupción del PP en su propio gobierno de coalición. El PP dice que el vídeo demuestra que estaba pasándole papeles secretos a una periodista. El vídeo se graba apenas unos días antes de las mociones de censura.

Hemos hablado con el detective. Nos dice que le grabó “por casualidad”, que no le estaba vigilando, que se los encontró cuando estaba haciendo otro trabajito. Mario Gómez, el vicealcalde, dice sin embargo que un coche negro llevaba varios días siguiéndole. No te pierdas el relato completo y el vídeo.

Táctica Gabilondo

Ángel Gabilondo asegura que, si los números le dan, pactará con Ciudadanos y Más País la formación de un gobierno alternativo a Ayuso tras el 4 de mayo. Y añade que “con este Pablo Iglesias, no” formaría gobierno.

En realidad, la clave de esa frase no es la palabra no, es la palabra este. No pactaría con este Pablo Iglesias, el de ahora, pero después del 4 de mayo ya veremos. Marcando esas distancias con Podemos, Ángel Gabilondo intenta arrastrar el voto progresista que quede en Ciudadanos. No es el único indicador de que Gabilondo ha empezado la campaña intentando pescar en el centro. Hay de hecho cuestiones políticas de fondo. Las analizamos aquí.

Aunque hay un poco de postureo de campaña en las palabras de Gabilondo, en realidad no se puede descartar un gobierno suyo con consejeros de Más Madrid y Ciudadanos, si dieran los números (muy difícil). De hecho, la candidata de Más Madrid, Mónica García, no lo rechazaba el otro día en esta entrevista. Usaba una fórmula muy equivalente a la de Gabilondo para decir que, con este Ciudadanos, no. Pero con ‘otro’, pues puede que sí.

El alquiler según Podemos. Tras la propuesta del ministro Ábalos de dar beneficios fiscales a los propietarios para contener el precio de los alquileres, Unidas Podemos contraataca con un plan para crear una especie de registro oficial de inquilinos donde aparezcan los problemas y sanciones que pesen sobre los propietarios de un piso. Además, concreta algunas cosas más sobre cómo limitar el precio de los alquileres en zonas críticas. Aquí más detalle.

***

La yenka de AstraZeneca

Primero la celebramos, luego la limitamos a menores de 55 años, luego la paralizamos y ahora se aprueba para mayores de 55 también. A partir de mañana, España pondrá en la lista de vacunación de AstraZeneca a seis millones de personas de entre 55 y 65 años.

Todo este izquierda, derecha, delante, detrás está generando una crisis de confianza importante (sin fundamento científico) en las dosis de este laboratorio. El número de españoles que desconfían del grado de seguridad de la vacuna de AstraZeneca se ha duplicado en un mes. Del 25% de escépticos al 52%, según una encuesta en varios países. Ha ocurrido algo parecido en Alemania (55%), Francia (61%) e Italia (43%). Son datos previos a que la Agencia Europea del Medicamento certificara la seguridad de estas dosis, así que es de suponer que se habrá recuperado parte de la confianza. Pero nos dicen mucho de lo sensible que es la opinión pública a cualquier duda.

¿Hemos tocado suelo? Los datos de incidencia del coronavirus en España cayeron en picado, luego esa caída se fue ralentizando, las cifras se estancaron y ahora llevan tres días subiendo ligeramente. Perseguíamos el objetivo común de estar por debajo de los 50 de incidencia y no hemos bajado de los 127. Hoy nos preguntamos si hemos llegado todo lo abajo que podíamos llegar sin vacuna.

***

Que no se te pase

Cospedal, Arenas, Cascos. Tres exsecretarios generales del PP, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, declaran hoy como testigos en el juicio por la caja b del PP. Casado se pone a cubierto.

Detalles sobre el preacuerdo de investidura entre ERC y la CUP: incluye una eléctrica pública y un plan piloto de renta universal.

Otro tiroteo en EEUU. Diez personas han muerto en un supermercado de Boulder, Colorado, en el que un hombre irrumpió a tiros con un fusil de asalto.

Elecciones en Israel. Otra vez. Van cuatro veces en dos años, y parece que el primer ministro Benjamín Netanyahu necesitará recuperar el apoyo desde la derecha dura para seguir adelante. A favor, una exitosa campaña de vacunación. Más detalles.

Legionarios. Marcial Maciel, el fundador de la Legión de Cristo, abusó de decenas de menores en Salamanca y Ontaneda. 16 pederastas siguen formando parte la congregación.

Método Pornhub. Una de las webs de porno más famosas (y polémicas) del mundo anuncia que los usuarios que quieran subir vídeos de contenido sexual tendrán que identificarse con un documento oficial. Si lo puede hacer Pornhub, la presión crece para Facebook o Twitter. ¿El fin del anonimato?

El tren de mascarillas. Me ha gustado este reportaje en El País sobre el cargamento de mascarillas que recorrió en tren 14.133 kilómetros desde China hasta España. Un discreto viaje que bate récords.

***

Todo es política

En esta sección buscamos el impacto político de cosas que no son aparentemente políticas pero que acaban por transformar la opinión pública. Y este es un ejemplo perfecto.

Testimonio de maltrato en prime time. Con un 33% de audiencia (una barbaridad), Telecinco dedicó cuatro horas de programa a darle voz a una mujer (famosa) que denuncia que su exmarido (famoso) lleva años maltratándola. Ayer te avisamos de que la crudeza del relato traspasaría las líneas de la prensa rosa. Y ha pasado. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha intervenido en Sálvame, donde por una vez han contado con expertas en violencia machista y psicólogas. El famoso aludido, Antonio David Flores, ha sido apartado de la cadena.

Olvídate de la famosa, busca el patrón. Lo relevante del testimonio de Rocío Carrasco, más allá del interés que nos suscita una persona conocida, es que responde a un patrón. Su relato encaja con el relato de tantas otras mujeres. En elDiario.es repasamos las claves para que identifiques qué nos dice este caso sobre otros muchos casos.

“Yo sí te creo”. Que Belén Esteban diga entre lágrimas que se cree el testimonio de una mujer a la que durante años ha tildado de “mala madre” hace mucho para que millones de personas revisen también sus prejuicios. La próxima vez que una vecina se vea en una situación similar a la de Rocío Carrasco, quizás no digan “mira, el heteropatriarcado” pero a lo mejor sí dirán “mira, lo que le pasó a Rociíto”.

Pues mañana más. Cuídate.

Un abrazo,

Juanlu.

***

Si te gusta el boletín, apúntate para recibirllo.