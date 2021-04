El palo y las zanahorias

Hoy empieza el plazo para la presentación de la declaración de la renta. Ponte a ello que luego lo dejas para el final y pasa lo que pasa. Hemos hecho una guía con las cosas a tener en cuenta en este año pandémico. Y ahora vamos a por la actualidad. ¡Buenos días!

Tic, tac

En una sociedad angustiada por cómo el virus condiciona la vida, la mejor promesa de esperanza que pueden hacer los políticos tiene que ver con el tiempo. Cuándo va a pasar todo esto. Son promesas arriesgadas, pero la tentación es inevitable y tener objetivos temporales al menos nos mantiene despiertos.

Pedro Sánchez nos ha señalado dos fechas que a partir de ahora vamos a perseguir como si fueran zanahorias atadas al final de un palo. La del fin del estado de alarma y la del 70% de la vacunación.

9 de mayo . En esa fecha se acaba el estado de alarma. ¿Podrá entonces haber movilidad entre comunidades? ¿No estaremos entonces en el pico de la cuarta ola?

. En esa fecha se acaba el estado de alarma. ¿Podrá entonces haber movilidad entre comunidades? ¿No estaremos entonces en el pico de la cuarta ola? 31 de agosto. 30 millones de personas estarán vacunadas, calcula el presidente. Tenlo en cuenta para preparar tus vacaciones porque, ¿qué va a pasar con la gente que reciba la cita en su lugar de descanso lejos de su centro de salud? ¿Se avisará con más antelación que ahora?

Si quieres saber más de los nuevos cronogramas que se marca el gobierno, aquí están.

Contra el alarmismo

Si tienes entre 60 y 65 años es probable que te llamen pronto para vacunarte, si no lo han hecho ya. Te toca la vacuna de AstraZeneca y sabemos que se ha avivado la inquietud después de que este martes un directivo de la Agencia Europea del Medicamento haya hablado de la conexión entre la vacuna y algunos casos esporádicos de trombos en mujeres jóvenes.

Calma. Hemos preparado un artículo con preguntas y respuestas para poner contexto a estas declaraciones y contener el alarmismo. “Ya podemos hacer treinta artículos explicando y dando contexto, que si un responsable europeo deja la puerta abierta a las dudas, la gente se va a alarmar”, ha comentado con razón nuestro compañero José Precedo en una reunión. Pero bueno, hay que intentarlo.

De qué me suena

El gobierno de Ayuso y varios medios de comunicación aseguran que Madrid ha negociado con Rusia a través de “un representante de Moscú” para tantear la compra de su vacuna. Así, por su cuenta. Evidentemente, Bruselas dice que es absurdo que una comunidad autónoma negocie vacunas por su cuenta. Imagínate si lo hace Catalunya.

Al leer el nombre del famoso “representante de Moscú” dije… Me suena de algo. Y claro que me sonaba. Más que representante de Moscú, Pedro Mouriño es un viejo amigo de Pablo Casado y dirigente en su momento de Nuevas Generaciones. Hablé con él en 2018 porque el rastro de un vídeo anónimo contra Soraya Sáenz de Santamaría durante las primarias del PP me llevó hasta su teléfono. Mouriño presume de ser cónsul de Rusia en Vigo (sic), pero la embajada asegura que no sabe nada de las negociaciones con Madrid. En fin, todo suena a compadreo para hacerle un favor en forma de ruido a la campaña de Ayuso. Gonzalo Cortizo te cuenta más sobre el personaje.

¿Por qué en París, capital de la libertad y el turismo, los bares están cerrados desde octubre? Respuesta: porque allí sí dan ayudas directas. Los detalles.

***

Que no se te pase

Me froto los ojos. EEUU propone un nuevo impuesto de sociedades a escala mundial para evitar que los países compitan a ver quién ofrece a las empresas pagar menos. Una vieja reivindicación de la izquierda para que las grandes multinacionales no hagan trilerismo fiscal.

ERE en H&M. Más de mil empleados se irán a la calle en España tras el ERE anunciado por la multinacional sueca de tiendas de ropa H&M, que cerrará 30 locales en nuestro país.

Los amigos de rey. Ayer se me pasó esto, que no se te pase a ti hoy. El Confidencial ha contado quiénes son los empresarios que le dejaron el dinero a Juan Carlos de Borbón para regularizar su deuda: navieros, banqueros y miembros de la nobleza.

El capital riesgo está loco. En el mundo de los inversores en start-ups hay gente que tiene tanto dinero que puede ir soltando inversiones millonarias aquí y allá, haciendo crecer durante años a empresas que no tienen ni modelo de negocio claro, hasta que suena la flauta y hay pelotazo. Aquí, un ejemplo.

Ha muerto el economista Arcadi Oliveres, que siempre defendió alternativas al capitalismo. Estuvimos con él hace muy poco, en su casa, y la entrevistsa sonó a despedida. Hoy publicamos un fragmento de su último libro.

***

En el capítulo de hoy...

24. He terminado por fin la primera temporada de la serie '24'. Digo por fin porque… Qué mala es. Es una serie de hace mucho, la primera temporada es de 2001, pero empecé a verla porque en su momento fue un fenómeno. Pregunté en Twitter si siempre ha sido así o es que ha envejecido fatal. Llegamos a la conclusión de que siempre fue una mezcla entre CSI y una película de las de después de comer.

Adiós, Jimena Torres. Ha terminado Guerra 3, la ficción sonora más importante que se ha hecho en el podcast español. Un proyecto dirigido por Ana Alonso y escrito por José Pérez Ledo (mimesacojea). Aplausos por estas tres temporadas explicando… “cómo empieza una guerra”. Si tú también lo has escuchado y te has quedado huérfano, puedes recuperar su proyecto anterior, El Gran Apagón.

Memorias de un tambor. Me recomienda nuestro compañero Javier Biosca este podcast de historia: Memorias de un tambor. Son dos horas por capítulo sobre episodios de la historia de España. Es decir, es para muy cafeteros. He empezado a escucharme el primero, sobre ‘la primera vuelta al mundo’. “Acojonante”, me advierte Biosca. A ver si os gusta tanto como a él.

Pues mañana más. Recomienda este boletín si quieres. ¡Un abrazo!