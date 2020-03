Cuarto vuelo de devolución de inmigrantes a Mauritania desde Canarias

España ha fletado este lunes el cuarto vuelo en lo que va de año de devolución a Mauritania de inmigrantes llegados a las islas en patera, esta vez desde el aeropuerto de Gran Canaria, según han confirmado a Efe fuentes de la oficina del Defensor del Pueblo y de la Administración de Justicia.



A diferencia de los tres vuelos anteriores de enero y febrero, esta vez la operación no ha sido supervisada por los funcionarios del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por lo que este organismo dependiente del Defensor del Pueblo carece de información sobre el número de expulsados y sus nacionalidades.



España realiza estos vuelos de devolución de inmigrantes a Mauritania con la cobertura de un convenio firmado entre ambos países en 2003, en virtud de cual el país africano acepta que le entreguen a personas que hayan salido de sus costas o transitado por su territorio, con independencia de su nacionalidad.



Estas repatriaciones han sido criticadas por varias ONG, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el Servicio Jesuita a Migrantes, porque un número significativo de expulsados proceden de Malí, país sobre el que existe una recomendación de no devolución emitida en julio del año pasado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



Las fuentes consultadas por Efe no ha podido precisar ni el número de inmigrantes expulsados en este cuarto vuelo, ni sus nacionalidades. Y el Ministerio del Interior ha declinado comentar dato alguno al respecto a esta operación.



Los tres vuelos anteriores realizados en enero y febrero sí fueron supervisados por el Defensor del Pueblo.



Por sus informes, se sabe que el primero tuvo lugar el 20 de enero, desde Gran Canaria, con 46 personas expulsadas (34 malienses, siete mauritanos, cuatro senegaleses y un marfileño); el segundo, el 27 de enero, desde Tenerife Norte, con 42 personas (38 malienses, tres senegales y un mauritano); y el tercero, el 17 de febrero, también desde Tenerife Norte, con 51 personas (36 malienses, 13 senegaleses, un gabonés y un marfileño).