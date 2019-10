Alexis Suárez regresa a su casa

“El CD Tenerife se congratula de anunciar el regreso de tan emblemático tinerfeñista”. Así empieza la noticia dada este domingo por la entidad blanquiazul en su página web. El sujeto de la misma: Alexis Suárez.

“Y lo hace para desarrollar una importante tarea como “scouting” (ojeador) de la secretaría técnica del Área de Fútbol Base del CD Tenerife que coordina Quique Medina y que dirige Sesé Rivero”, se puede leer en el texto.

@3AlexisSuarez



"Cuando me fui ya decía que no era una adiós sino un hasta luego"



"Es una nueva etapa y estoy muy contento"



"Muy agradecido con el #CDTenerife por la confianza y la oportunidad que me brinda"



“Aportando todos sus conocimientos y su amplia experiencia futbolística a la entidad que preside Miguel Concepción, Alexis Suárez afronta esta nueva etapa con máxima ilusión. Además, valora el gran interés mostrado tanto por Sesé Rivero como por Quique Medina para que pudiera formar parte del renovado proyecto tinerfeñista en su fútbol base”, se añade.

Durante ocho temporadas, Alexis Suárez defendió “con tesón y entrega” la camiseta del CD Tenerife en 190 partidos oficiales: 163 entre Primera y Segunda División, 17 de la Copa de SM El Rey y diez de la Copa de la UEFA. “Fue en el club blanquiazul donde permaneció durante más campañas, como profesional, a lo largo de su amplia carrera en activo”, indica la nota.

"Recuerdo que cuando me fui del CD Tenerife hace unos años ya decía que no era un adiós sino un hasta luego", afirmó a los medios oficiales de la entidad. "Ahora regreso para realizar otras funciones y muy agradecido al CD Tenerife por la confianza y la oportunidad que me brinda", valoró Alexis Suárez. "Es una nueva etapa y estoy muy contento", resaltó.