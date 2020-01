El CD Tenerife quiere celebrar una nueva victoria ante el Girona

El CD Tenerife buscará este domingo una victoria que dé aire al equipo antes de afrontar un exigente tramo del calendario en el choque ante el Girona CF de José Luis Martí, quien vuelve al Heliodoro Rodríguez López.



El equipo blanquiazul, que comienza la jornada fuera de los puestos de descenso, afronta el choque con la necesidad de sumar un triunfo con el que encarar con mayor tranquilidad el compromiso de Copa del Rey del miércoles y, sobre todo, el derbi canario del próximo sábado.



En el vestuario blanquiazul están satisfechos con el rendimiento en los dos últimos partidos en liga, a pesar de la derrota del pasado miércoles en El Alcoraz ante la SD Huesca.



Uno de los alicientes en el partido de este domingo se encuentra en el posible debut como blanquiazul del delantero Joselu, a pesar de llevar solamente dos entrenamientos con su nuevo equipo.



Rubén Baraja recupera en este partido al zaguero granadino Carlos Ruiz, quien se perdió el último partido por sanción y ocupará el centro de la defensa, junto a Alberto Jiménez.



Por el contrario, siguen sin estar disponibles para jugar en el conjunto chicharrero Álex Bermejo, Borja Lasso o Ramón Miérez.



El Tenerife solamente ha logrado ganar dos partidos esta temporada en su estadio y, de hecho, en su último encuentro en el Heliodoro Rodríguez rompió la peor racha de su historia como local.



El conjunto canario de Rubén Baraja, inmerso en la batalla por esquivar el descenso a la categoría de bronce del fútbol español, recibirá este domingo al Girona con la obligación de reencontrarse con el triunfo lejos de casa en la competición regular después de más de dos meses.



Los rojiblancos, que hasta la fecha tan solo han sumado ocho puntos a domicilio de 33 posibles, son, junto al Lugo, al Deportivo de La Coruña y al Racing de Santander, los peores visitantes de la competición.



De hecho, el equipo catalán no suma los tres puntos lejos de Montilivi desde el pasado 3 de noviembre; cuando se impuso al Extremadura (1-3) en el encuentro del debut de Josep Lluís Martí en el banquillo de un Girona que debe mejorar mucho sus estadísticas como visitante para aspirar a hacer realidad el reto de regresar por la vía rápida a Primera División.



En este sentido, después de romper una desoladora racha de tres derrotas consecutivas logrando este jueves una balsámica victoria ante el Extremadura en casa (3-1) y poniendo fin, además, a una sequía de hasta de 280 minutos sin ver portería en la liga; el Girona saltará al césped del Heliodoro Rodríguez López con la ambición de enlazar un segundo triunfo seguido que le permita mantenerse en puestos de 'playoff' de ascenso.



El cuadro catalán buscará, así, revalidar la victoria que ya obtuvo ante el Tenerife en la primera vuelta de la liga; cuando se impuso al conjunto tinerfeño con un gol de Cristhian Stuani desde los once metros.



El artillero charrúa, que este jueves firmó un doblete en el duelo ante el Extremadura, reafirmándose como el máximo goleador de la categoría de plata con 18 tantos en 19 partidos, volverá a ser, salvo sorpresa de última hora, la gran referencia ofensiva del cuadro de Josep Lluís Martí en el que será el primero de los tres encuentros que el equipo deberá disputar en los próximos siete días; en los que, además, también recibirá al Villarreal, en los dieciseisavos de la Copa, y al Oviedo.



El técnico balear, que se medirá al conjunto con el que arrancó su andadura en los banquillos de Segunda, no podrá contar ni con los sancionados Juanpe, Alex Granell y Aday Benítez ni con el lesionado Samu Sáiz.



Jozabed Sánchez, Gerard Gumbau, Jairo Izquierdo y Jonás Ramalho podrían regresar al once en un duelo en el que el recién llegado Brandon Thomas podría estrenarse como titular con el conjunto catalán.



Alineaciones probables



CD TENERIFE: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Alberto, Álex Muñoz; Aitor Sanz, Luis Milla; Suso Santana, Elliot Gómez; Dani Gómez y Jorge Padilla.



GIRONA CF: Riesgo; Maffeo, Ramalho, I. Miquel, Johan Mojica; Brandon o Gallar, Jozabed, Gumbau, Jairo; Borja García; y Stuani.



ÁRBITRO: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).



ESTADIO: Heliodoro Rodríguez López.



HORA: 19:30 (Canarias) 20.30 CET.