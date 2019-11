El CD Tenerife quiere terminar con su mala racha en el Heliodoro

El Tenerife buscará este sábado cortar con su mala racha en el Heliodoro Rodríguez López, donde acumula cinco partidos consecutivos sin conseguir la victoria, en tanto que el Huesca intentará cerrar la suya como visitante, ya que no gana lejos de El Alcoraz desde el 22 de septiembre.



Los tinerfeños afrontan el choque con la necesidad de conseguir una victoria que les permita alejarse de la zona roja de la clasificación y, sobre todo, respalde el sistema de juego que ha implantado Aritz López Garai.



El combinado chicharero, que solamente ha ganado un partido en su estadio esta temporada, llega al partido tras dos empates consecutivos, mientras que en su último encuentro en la isla dejaron escapar dos goles de ventaja ante el Racing con sendos errores en la zona defensiva.



Será el comienzo de un tramo del campeonato, sobre el papel, exigente para el equipo tinerfeño, puesto que deberá enfrentarse en las próximas semanas al Girona, el Cádiz el Sporting y el Almería.



Aritz López Garai no podrá contar para este partido con el mediocentro madrileño Aitor Sanz, sancionado, mientras que el catalán Álex Bermejo ha arrastrado una lesión muscular durante la semana y su participación en el encuentro está en duda.



Por su parte, uno de los candidatos a formar pareja con Luis Milla en la medular, Iker Undaberrena, sufrió un golpe en el entrenamiento de este viernes, aunque desde el cuerpo técnico esperan que esté disponible.



El cuadro oscense obtuvo su última victoria lejos de casa en el feudo del Extremadura. Desde entonces cayó en los terrenos del Cádiz y del Lugo, aunque sus resultados en El Alcaraz le tienen instalado en la cuarta plaza, a tiro de los dos equipos que le preceden, Almería y Fuenlabrada.



Llega el Huesca con dos exblanquiazules en sus filas como Juan Carlos Real y Cristo González, quienes podrían mantenerse en el once inicial, ya que Míchel Sánchez, podría mantener la misma idea y filosofía y repetir incluso el once que planteó en el triunfo ante el Elche.



"Reto a la evolución, como en la pasada semana pero ahora para seguir fuera como lo hacemos en casa ya que tenemos que ser más fiables lejos del Alcoraz, porque la idea sigue siendo la misma de dominar en el partido aunque tenemos que ser más eficaces y más profundos", aseguró.



Míchel entiende que le falta más eficacia a su equipo: "No salimos mal de actitud aunque encajemos goles al principio de los partidos o a balón parado pero no hemos tenido suerte en algunas jugadas y no hemos tenido la suerte de empatar, pero intentamos hacer lo mismo en todos los partidos tanto fuera como en casa de dominar y ser protagonistas en los encuentros".



El técnico ha incluido en la citación a Dani Escriche, que podría volver a jugar mes y medio después superadas sus dolencias en la rodilla derecha. También regresa, tras cumplir un encuentro de sanción, Josué Sá.



Alineaciones probables:



CD TENERIFE: Ortolá; Luis Pérez, Álex Muñoz, Sipcic, Mazán; Luis Milla, Undaberrena; Malbasic, Borja Lasso, Nahuel; y Ramón Miérez.



SDHUESCA: Alvaro Fernández; Miguelón, Pulido, Datkovic, Javi Galán; Mosquera, Rico, Juan Carlos; Raba, Cristo y Okazaki.



ÁRBITRO: Oliver de la Fuente Ramos (Comité Castellano Leonés).



CAMPO: Heliodoro Rodríguez López.