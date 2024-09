Luis Alonso (PSOE): “El programa y la organización de San Mateo es reflejo de lo que es el PP, van sobre la marcha”

Los días previos a las fiestas de San Mateo este 2024 han estado marcadas por algunas polémicas. Una sucesión de cuestiones que han llevado al PSOE incluso a pedir la dimisión del concejal Miguel Sainz. El portavoz socialista en el Ayuntamiento cree que este Equipo de Gobierno ha ido sobre la marcha y ha dejado para los últimos días la contratación y organización de demasiados actos, tanto que incluso el Espacio Peñas no ha salido adelante. Y no se olvida del comienzo del curso político que, asegura, va a estar condicionado por los fondos europeos en riesgo por las políticas de movilidad del PP. A pesar de todo, espera disfrutar de estos días y llegar a todos los actos donde esté la ciudadanía de Logroño.

¿Cómo espera las fiestas de San Mateo?

Espero que se vivan con intensidad y los logroñeses y logroñesas salgan a la calle a vivirlo y compartirlo con familiares y amigos, que para eso sirven las fiestas. Yo las voy a vivir este año como portavoz, así que espero asistir a todos los actos que pueda, a todos los actos que organicen las peñas y el ayuntamiento y donde estén los ciudadanos de Logroño, así que de una manera distinta también.

Está siendo una cuenta atrás rodeada de algunas polémicas. En el cohete habrá clase en los centros educativos y no habrá Espacio Peñas.

Yo creo que lo que hay que tener claro son los objetivos con las fiestas. Y desde el Grupo Municipal Socialista pensamos que los objetivos tienen que ser consolidar aquello que funciona y mejorar lo que se pueda mejorar. En este sentido, consolidar el cohete significa hacerlo un acto verdaderamente multitudinario. En las fiestas de 2022 y 2023, ya después de pandemia, asistieron casi 50.000 personas a la plaza del Ayuntamiento, con lo cual ese debería ser el objetivo principal. Por eso, creo que se tenía que haber cambiado la hora del cohete y ponerlo por la tarde para facilitar asistir a la comunidad educativa asistir.

Sobre el Espacio Peñas, no entendemos cómo siendo un espacio ya consolidado han esperado hasta primeros de septiembre para intentar llegar a una solución. El equipo de Conrado Escobar ahora no se puede poner de perfil diciendo que eso no va con ellos.

¿Qué le ha parecido el programa de actos en general?

El programa en general, salvando estas cuestiones, tiene cosas positivas, aunque creo que se podría mejorar en el aspecto de llevar la fiesta a los barrios. Solo hay tres días de fuegos artificiales cuando también es una tradición, vamos a ver cómo funciona esa doble jornada de drones. En general, creo que está bien pero que es mejorable, sobre todo en el aspecto musical, que además sin Espacio Peñas se queda muy huérfano.

Los conciertos siempre son polémicos, todas las corporaciones prometen mejorarlos. ¿Qué solución plantea?

La fórmula parece que está, y mi compañero Kilian Cruz lo decía, en cambiar la fórmula de contratación y no tener que pasar por una contratación por lotes que lo que hace es tener poca capacidad de elección. Lo que parece sencillo entiendo que quizás no lo es tanto, pero tenemos que ponernos a ello si de verdad queremos fortalecer las fiestas de San Mateo. Son unas fiestas, a diferencia de las Semanas Grandes o del propio San Fermín, que tienen lugar en septiembre, cuando los chavales ya han vuelto al cole y se ha reactivado la actividad. Entonces, tenemos que hacer San Mateo lo más atractivo posible y tenemos que cuidar y mimar San Mateo para el futuro.

Si el anterior programa era herencia del Equipo de Gobierno saliente, este ya es el primero que organiza el equipo de Conrado Escobar. ¿Se ha notado?

El programa y la organización de las fiestas de este 2024, que efectivamente es el primero ya completamente del PP, pues responde un poco a lo que es el Partido Popular. Es decir, tienen en el Ayuntamiento mayoría absoluta, que a veces se nos olvida, 14 concejales, cero dependencia de ningún grupo político y tenemos la sensación de que va sobre la marcha. El otro día mi compañero Iván Reinares decía el 75% de las actividades no estaban contratadas y las entidades no sabían que subvenciones iban a recibir faltando unos pocos días. Siempre se contrata en los últimos días, es normal, pero no en un porcentaje tan alto. Por lo tanto, el balance que hacemos es totalmente negativo y de ahí que pidiéramos incluso la dimisión del concejal responsable.

¿Algo que eche en falta?

Es que creo que con las carencias que hay estaríamos hablando de otros Sanmateos. Desgraciadamente, ya conocemos el programa, insisto en que tenemos que reforzarlo y mejorarlo. Creo que el tema de los barrios es importante, porque a veces se tiene la sensación de que la fiesta empieza en la calle Portales y hay poca actividad en los barrios más allá de una degustación un día. Lo que falta es de suficiente envergadura para hacer unas fiestas un tanto descafeinado.

Una polémica que se suma. Hemos estado a punto de tener huelga de limpieza en plenas fiestas.

Entiendo que los trabajadores querían unas condiciones, que parecían razonables y al final se ha alcanzado un acuerdo, afortunadamente, que es bueno para la ciudad porque creo que era lo peor que podía pasar cuando además es una queja constante de los vecinos, que Logroño está sucio. Ya era el remache final que afortunadamente no se ha producido.

Además, Conrado Escobar atacó de una manera directa y amplia las resoluciones de alcaldía que Pablo Hermoso de Mendoza tenía que emitir, decía que eso era una mala gestión y ahora hemos visto que va a emitir resoluciones de alcaldía para cubrir la actividad del Parque del Servicios en horas extraordinarias, un parque de servicios que es fundamental para las fiestas mateas. ¿Dónde ha quedado ese consenso, dónde ha quedado la planificación? ¿Por qué las críticas de entonces y ahora dónde esta esa voluntad? Es cierto que el convenio de horas extraordinarias del Parque de Servicios lleva años en esa situación pero alguien que hacía las críticas y ahora en tus primeras fiestas, por así decirlo, acudes a ellas cuando desde hace meses pedían alcanzar un acuerdo. Conrado Escobar alcanzó un pacto fácil y sencillo con un colectivo de esta casa - Policía Local- pero dejar fuera a otro grupo de trabajadores, aunque sea menos numeroso, puede conllevar estas situaciones.

Decía antes, va a a ser el primer acto como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento. ¿A qué acto no va a faltar, ese que espera con más ganas?

El pisado de la uva por ser el acto más tradicional, creo que es algo que recordamos todos. Las carrozas les tengo un aprecio especial porque recuerdo las carrozas de cuando yo era pequeño. Y luego, como tengo hijos adolescentes y pequeños, también me pasaré por las barracas. Espero disfrutar de las degustación de las peñas por las mañanas y estar en todo lo que pueda.

Cambiando de tema, San Mateo es igual a inicio del curso político. ¿Cómo ve el horizonte en la política municipal?

El horizonte yo creo que está marcado y condicionado por esos fondos europeos, ese carril bici de avenida de Portugal y que parece que Conrado Escobar y el Partido Popular no terminan de entender que lo que está en juego no son las convicciones del PP o su modelo de movilidad, sino si esas convicciones y esas medidas cumplen las condiciones para beneficiarse de las ayudas europeas. El señor Escobar no termina de entender que para tener ayudas europeas había que cumplir unas determinadas condiciones. Y eso puede causar un perjuicio económico al Ayuntamiento que paguemos durante los próximos años.

¿Qué retos y líneas de trabajo se marca el grupo municipal socialista?

Yo creo que este curso político tiene que pasar por denunciar esta situación, incidir en ella, tener un contacto mucho más estrecho con las asociaciones vecinales, con lo que plantean los distintos barrios, que hemos llevado varias iniciativas a los plenos. Y, lógicamente, empezar a construir una verdadera alternativa alcanzando también pactos y acuerdos en aquello que se pueda alcanzar, pero construyendo una alternativa en un fin de legislatura, que se espera movido por todas estas cosas.