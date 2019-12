Vendaval del IBSA CV CCO 7 Palmas Gran Canaria en Barcelona

El IBSA CV CCO 7 Palmas Gran Canaria arrasó en su visita a tierras catalanas. Las insulares tomaron, con contundencia, el Polideportivo de La Marina. Para ello, la escuadra dirigida por Pedro Lanero se encomendó a la efectividad anotadora de Saray Manzano (17 puntos anotados); quien se mostró decisiva en el triunfo de las suyas (0-3).



Desde el pitido inicial se pudo vislumbrar la diferencia existente entre ambos conjuntos. Las visitantes pusieron una alta intensidad sobre el terreno de juego, algo sobre lo que no encontró respuesta el equipo blaugrana.



Tal fue el asedio, que las grancanarias no tardaron en adjudicarse el primer punto de la mañana (11-25). Mientras que en el segundo set, la dinámica no varió. Si bien es cierto que las locales mejoraron algo en su juego, no les fue suficiente como para meterse de lleno en la lucha por los puntos.



Tras un inicio algo igualado, las amarillas pusieron la directa y, con Saray Manzano a la cabeza, pusieron tierra de por medio en el luminoso (16-25).



Ya en el definitivo y tercer set, el IBSA CV CCO 7 Palmas Gran Canaria cerró el duelo y se volvió para la Isla con la satisfacción del trabajo bien hecho y con un triunfo que les carga de moral para los choques venideros (18-25).

0 BARÇA CVB Laura Batlle, Helena Orejas, Mabel Caro, Florencia Wolkowyski, Berta Guardia y Anna Grima – equipo inicial – Anna Martínez (líbero), Sol Rossell, María Blanco, Flavia Gimenes y Laura Tetuá.



3 IBSA CV CCO 7 PALMAS GRAN CANARIA Jovana Gogic, Saray Manzano, Carine Gadelha, Erika Mercado, Raquel Brun y Lydia Alonso – equipo inicial – Claudia Hernández (líbero), Jacqueline Rodrigues, Javiera Plasencia y Sara Folgueira.



ÁRBITROS Alejandro Sanabria y Eduard Torrent Guardia.



PARCIALES 11-25 (20’), 16-25 (24’) Y 18-25 (25’).



INCIDENCIAS Polideportivo de La Marina. Presenciaron el encuentro unos 105 espectadores.