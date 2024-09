Una concentración antitaurina pide en San Mateo “que nuestras fiestas no estas manchadas de sangre”

Una concentración en la Plaza del Mercado ha reivindicado hoy, en plenas fiestas de San Mateo, “unas fiestas para todos que no estén manchadas de sangre” bajo el lema 'Tauromaquia Abolición'. Alrededor de cincuenta personas han hecho una pirámide portando cabezas de toros y caballos en cartón y carteles en los que se leía 'Dejemos en paz a los toros'; 'Tradiciones sin crueldad' y 'Logroño: sangre, tortura y muerte'. Después, se ha servido una caldereta vegana.

El coordinador de AnimaNaturalis, entidad convocante, Jaime Posada, ha señalado que, este último año, “se ha multiplicado el dinero destinado a publicidad” en actos que, “al final, hacen que la fiesta de todos se convierta en una masacre de animales”, ha considerado.

Ha criticados que actos como las vaquillas sean gratuitos, lo que sirve, “para iniciar la participación en este tipo de espectáculos que son maltrato a animales”. Ha indicado que si los espectáculos taurinos no contasen con financiación pública no podrían realizarse, señalando que, incluso, “hay muchos sitios donde las entradas las compra el propio ayuntamiento para luego regalarlas”.

“Llevamos muchos años pidiendo el fin de las subvenciones porque, si no se les da dinero, las corridas de toros se van a acabar”, ha apuntado durante la concentración la coordinadora de AnimaNaturalis en La Rioja, Inma de Imaña. Ha subrayado que “la gente no necesita ver a un toro desangrado para disfrutar” y ha destacado que, durante los festejos taurinos, “ponen un pasodoble para que no escuchemos al toro ahogarse en su sangre”.

Desde esta entidad, ha asegurado, van a seguir “luchando hasta que el último toro quede vivo”, porque, ha dicho, “no se extinguen, los están criando para matarlos”.