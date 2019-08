A López Garai le preocupa la fragilidad defensiva del CD Tenerife

El cuerpo técnico del CD Tenerife ha concluido la pretemporada con preocupación por la facilidad con la que ha recibido goles el conjunto blanquiazul durante los partidos de preparación, aunque en el plantel están satisfechos por la presión y el juego ofensivo.

Así lo ha reconocido el entrenador del equipo tinerfeñista, Aritz López Garai, quien advirtió después del último partido amistoso, ante el Real Madrid Castilla, de que no pueden “recibir goles con tanta facilidad”.

“Hemos sido endebles en situaciones que no pueden ser así y me voy preocupado. Hay cosas que me han gustado, atacamos bastante bien, pero pensaba que habíamos dado un paso adelante en defensa", reconoció el preparador.

Aritz López Garai, que afronta la semana de su debut oficial como entrenador del CD Tenerife en el choque ante el Real Zaragoza, ha advertido de que deberán “defender mejor detrás del balón”, por lo que es algo en lo que “hay que trabajar desde ya”.

"Atacamos con paciencia, con la idea bien cogida. La presión alta la hacemos bien, pero cuando no llegas tienes que bajar y defender... Hay que ganar duelos individuales y colectivos. Por detrás del balón no veo lo que quiero ver", ha reconocido.

El CD Tenerife encajó once goles en los ocho partidos de pretemporada disputados, dos de ellos de 45 minutos.