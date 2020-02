La UD Las Palmas, con la necesidad imperiosa de volver a ganar

Las Palmas y Málaga abrirán este viernes la trigésima jornada de LaLiga SmartBank en un encuentro con dos rivales en dinámicas opuestas, pues mientras el equipo grancanario acumula nueve partidos sin ganar, su rival ha encadenado tres victorias que le han revitalizado en la competición.



El conjunto grancanario quiere poner fin de una vez a su galopante crisis de resultados, presionado ya por las urgencias de dos meses sin victorias.



Las Palmas no vence desde el pasado 15 de diciembre, cuando ganó en el estadio Martínez Valero de Elche (2-3). Desde entonces ha enlazado una mala racha -seis empates y tres derrotas- pese a la cual se encuentra a solo tres puntos de la zona de promoción de ascenso, un objetivo al que se resiste a renunciar.



El entrenador del equipo amarillo, Pepe Mel, en el día de su 57 cumpleaños, no podrá contar con el central argentino Martín Mantovani, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, ni con el centrocampista Íñigo Ruiz de Galarreta, quien sufrió una lesión muscular el pasado sábado en Alcorcón, que le mantendrá unas ocho semanas de baja.



Además, el internacional juvenil Pedri González ya regresó a la isla tras debutar el miércoles con la selección española sub'19, y apenas se ha ejercitado este jueves durante media hora, por lo que podría tener descanso ante el Málaga y ser utilizado como revulsivo en la segunda parte.



Mel ha explicado que el grupo ha vivido una "semana atípica" no por el hecho de jugar en viernes, sino por haber tenido que entrenarse durante dos días en el gimnasio debido a la intensa calima que sufrió el archipiélago días atrás.



Tal es así, que el técnico madrileño ha dispuesto un último entrenamiento en la misma mañana del partido, donde preparará las jugadas a balón parado y decidirá los jugadores que irán citados ante el Málaga, entre los que habrá uno procedente de la cadena de filiales para completar la convocatoria, según ha confirmado en la rueda de prensa previa al choque.



El Málaga, por su parte, llega a Las Palmas con una mayor estabilidad institucional tras la intervención judicial de la entidad con la salida de la familia Al-Thani de la dirección del club y, en el plano deportivo, con la confirmación de la continuidad del técnico Sergio Pellicer hasta final de temporada.



Estas dos circunstancias han operado un efecto balsámico en todos los estamentos del club de la Costa del Sol y llevado la tranquilidad y el optimismo a su afición, que ha visto cómo sus reclamaciones por una nueva cúpula de la entidad se han traducido en el campo y en la clasificación del equipo.



Con tres triunfos consecutivos, el último de ellos en casa ante el Elche por 2-0, conseguir el cuarto significaría alejarse del descenso, a cinco puntos, y acercarse a la fase de ascenso, a tres; para lo que Pellicer tendrá la baja del centrocampista Adrián González, sancionado por acumulación de amonestaciones, y la del delantero Antonio Cortés 'Antoñín', traspasado el pasado lunes al Granada.



Con ello, el equipo malaguista cuenta sólo con 17 futbolistas profesionales en la plantilla y su entrenador sólo puede inscribir en el acta a seis no profesionales y alinear simultáneamente a cuatro en el equipo titular.



Ahora mismo, Pellicer cuenta con los centrocampistas Luis Muñoz y el marroquí Hicham, el defensa Ismael Casas y, para este partido, cabe la opción de que juegue de titular el mediocentro albanés Keidi Bare, ya recuperado de una lesión.



Alineaciones probables:



Las Palmas: Álvaro Valles; Eric Curbelo, Mauricio Lemos, Aythami Artiles, Benito Ramírez; Fabio González, Javi Castellano; Srnic, Fede Varela, Narváez; y Rubén Castro.



Málaga: Munir; Ismael Casas, Luis Hernández, Lombán, Juankar; Tete Morente, Luis Muñoz, Keidi Bare, Hicham o Pacheco; Juanpi y Sadiku.



Árbitro: Ortiz Arias (Comité Madrileño).



Estadio: Gran Canaria.



Hora: 20.00 insular.