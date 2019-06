David Amaral, crítico con la forma de proceder de UD Las Palmas y CD Tenerife

David Amaral resulta una voz autorizada para analizar la situación por la que atraviesan los dos representativos de las Islas en la categoría de plata del fútbol español. El nuevo entrenador de la UDG Tenerife valora la apuesta por la cantera como una solución ante la falta de dinero en la UD Las Palmas y pide un cambio en la dirección del CD Tenerife. En cualquier caso el técnico tinerfeño ve “con mucha incertidumbre” el futuro de los blanquiazules y los amarillos.

El preparador de Arico valoró la apuesta por la cantera de la UD Las Palmas: “Las sensaciones que han dejado no han sido buenas. Han bajado mucho el presupuesto. Harán una apuesta de cantera, que es lo que demanda la gente y vamos a ver lo que sucede. Al final tanto dinero y nos hemos quedado con el tema de la cantera”.

“Por su parte, del Tenerife ya se sabe lo que opina la gente. Ahora tendrán que volver a ilusionar al público, meterse en el tema deportivo. El club no ha dado una a derechas, tendrán que buscar algo. Yo me pregunto, ¿me puedes decir si son las personas apropiadas? Ellos han demostrado que no. ¿La gente quiere un cambio? Sí. ¿Ellos quieren seguir? Sí. ¿Se quiere más a club por eso? No. Hay una premisa, yo puedo ser dueño del club y dar un paso al costado, poner a otra persona que lleve las riendas. Hay gente que a lo mejor, por los años, no conecta con la sociedad y el aficionado, y tienen que dar un paso al costado El Tenerife va a verlo la gente al campo más por desgate que por ilusión. Van por miedo a que se pierda la categoría, que por ver juego. Yo creo que esta situación que he expuesto es lo que sucede”.