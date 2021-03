El CD Tenerife quiere soñar frente a un Real Zaragoza en peligro

El CD Tenerife afronta su visita este sábado, a partir de las 15:00 horas, La Romareda, con el objetivo de continuar con su escalada en la clasificación, en la que alejarse todavía más de los puestos de descenso y seguir recortando distancias con la zona noble.

Suso Santana y Joselu Moreno se quedan fuera de la convocatoria por lesión

Los tinerfeños disputan este sábado el segundo de los cinco partidos que jugarán contra equipos de la zona medio-baja de la clasificación, después de derrotar el pasado fin de semana a el Alcorcón.

Luis Miguel Ramis recupera para este partido a uno de sus jugadores determinantes en el centro del campo, el madrileño Aitor Sanz, que aspira a recuperar la titularidad y acompañar en la medular al canterano Javi Alonso.

El entrenador tinerfeñista también recupera para este partido a los centrales Nikola Sipcic y Bruno Wilson, aunque no es descartable que el técnico le dé continuidad a Alberto y Carlos Ruiz en el centro de la zaga.

Podrían producirse otras novedades en el once inicial, como la inclusión en el mismo del británico Shashoua, autor de uno de los goles en el último partido y ya recuperado de la lesión que sufrió a comienzos del año.

Por el contrario, se perderá el partido por sanción el centrocampista Sergio González, mientras que sigue el proceso de recuperación de los lesionados de larga duración Jacobo González y Borja Lasso.

Además, son bajas de última hora por problemas físicos Suso Santana y Joselu.

El Zaragoza vuelve a sentir muy cerca el aliento del peligro tras dos derrotas consecutivas y ante el Tenerife, que llega en un buen momento al estadio de La Romareda, intentará equilibrarse en la fina línea del precipicio por la que ahora camina.

La reacción que pareció vivir el equipo zaragocista en la Liga SmartBank con el retorno a la competición en 2021, que se plasmó sumando nueve puntos en cuatro partidos, se ha tornado en espejismo tras caer por la mínima frente al Alcorcón y el Oviedo.

Como ya le sucedió al comienzo de la temporada con Rubén Baraja e Iván Martínez en el banquillo, de nuevo el equipo que ahora dirige Juan Ignacio Martínez 'JIM' empieza a sentir muy de cerca la presión de estar rozando los puestos de descenso a la Segunda División B, en los que ya conoce la sensación que producen tras habitar en ellos durante algunas jornadas.

El conjunto blanquillo es consciente que debe "cortar de raiz esas dos adversidades", como ha denominado JIM a las dos últimas derrotas contra Alcorcón y Oviedo, y para conseguirlo debe sumar de tres en tres para alejarse del peligro. Al Tenerife quiere convertirlo en el foco de sus perentorias necesidades.

Cualquier resultado que no suponga imponerse a los chicharreros puede activar todas las alarmas en un equipo maño que cuenta con los recursos justos para no sumirse en el pozo de la categoría de bronce, en una jornada en la que podría volver a colocarse en posiciones de descenso. Una dura carga que en sus ya justas fuerzas puede no terminar soportando.

A pesar de los muchos problemas que afectan a su calidad como conjunto, el principal talón de Aquiles zaragocista se sigue localizando en la parcela atacante donde la mayoría de sus hombres todavía no han estrenado esta campaña su casillero goleador.

Para este partido que ha definido como "vital", JIM ha vuelto a manifestar su confianza en la plantilla, a pesar de algunas bajas muy importantes en su esquema, como son las de Eguaras o Francho Serrano, para poder lograr la estimulante victoria que precisan.

Alineaciones probables:

REAL ZARAGOZA: Cristian Álvarez; Vigaray, Francés, Jair, Nieto; James, Zapater, Adrián González, Bermejo; Alegría y Narváez.

CD TENERIFE: Dani Hernández; Moore, Alberto, Carlos Ruiz, Álex Muñoz; Aitor Sanz, Javi Alonso; Nono, Shashoua, Vada; y Fran Sol.

ÁRBITRO: Moreno Aragón (Comité Madrileño)

ESTADIO: La Romareda

HORA: 15:00