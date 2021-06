Cordero cree que Ramis hizo del Tenerife “un equipo reconocible”

El director deportivo del CD Tenerife, Juan Carlos Cordero, calificó este martes la renovación de Luis Miguel Ramis como entrenador del primer equipo como “una gran noticia”. Y al extenderse su contrato por dos temporadas “de esta forma dotamos a la entidad de una confianza y una estabilidad. Es una apuesta que nos permite no empezar desde cero”, dijo.

“Ramis cumplió los objetivos y estamos satisfechos porque hizo un equipo reconocible, solidario y capaz de competir contra cualquier equipo. Hay ideas en común y la voluntad de hacer cambios en la plantilla para mejorarla”, añadió.

Cordero adelantó que en unos días podría conocerse alguna incorporación a la nueva plantilla blanquiazul. “Tenemos alguna cosa avanzada y estamos con los últimos flecos. Sabemos que va a ser un verano muy largo, sobre todo en el tema de las salidas. Preveo un mercado complicado y largo y no puedo concretar un número de altas y bajas”, señaló, antes de abundar en la dificultad de lo que se va a encontrar. “Si los jugadores que tienen contrato en vigor y a los que les recomendamos salir deciden quedarse, tenemos un problema. Hay un control financiero que hay que cumplir por el bien del fútbol”.

Respecto de la despedida de Suso Santana como jugador tinerfeñista, aseguró que solo puede agradecerle “el trato que ha tenido con el club y conmigo. No es fácil tomar esa decisión —continuó— y ha optado por dirigir su vida hacia la faceta institucional y deportiva. El club va a despedirlo como se merece”.

Cordero no eludió otras referencias individuales. Así, confirmó que Fran Sol debe regresar a la disciplina del Dinamo de Kiev. “Tiene un salario muy elevado allí y el año pasado no nos acercamos ni al 30% de su salario actual. Su club querrá sacar un rédito a esa inversión y ahora mismo no es el momento”, aclaró.

Apuntó, además, que con Alberto Jiménez lo más urgente sería una reunión “y ver cómo vamos a estar más cómodos. Es lo que quiero y, a partir de ahí, veremos qué hacer”, dijo, para reconocer que la continuidad de Carlos Ruiz es inminente. “Estamos en consonancia y cerca de poder renovarlo”, desveló.

Y sobre el canterano Jorge Padilla, opinó que si no ha tenido tanta participación es porque “quizás le ha faltado algo en los entrenamientos. Ninguno de los delanteros —añadió— me ha dado goles, solo Fran Sol y él en Fuenlabrada. Cuando empiece la pretemporada veremos si está preparado y con fuerza”. concluyó.