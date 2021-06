El Heliodoro Rodríguez López podría tener nuevas luminarias en septiembre

El Cabildo de Tenerife está agilizando la tramitación de los expedientes para que el estadio Heliodoro Rodríguez López cuente en tiempo y forma con la nueva iluminación que exige la Liga de Fútbol Profesional, y conseguir así que esté lista en el mes de septiembre.

Así lo explicó el presidente insular, Pedro Martín, al máximo mandatario del CD Tenerife, Miguel Concepción, en una reunión en la que participaron también la consejera de Deportes, Concepción Rivero, y la directora insular de Deportes, Laura Castro, informó hoy el Cabildo de Tenerife en un comunicado.

Martin ha explicado que, dada la importancia de cumplir con los plazos y las obras de seguridad y luminarias del Estadio, ha solicitado la máxima implicación en la ejecución, ya que desde el Cabildo se ha hecho "un esfuerzo enorme, no solo con estas dos actuaciones y agilizando toda la tramitación de los expedientes que han finalizado en tiempo récord sino, además, reforzando el tratamiento de los pilares que soportan las luces del campo y otras actuaciones que se han ido realizando en el estadio como reparación de tuberías, transformador eléctrico y otras en materia de seguridad”.

El presidente explica que “estamos previendo no solo la iluminación aprobada por la liga de fútbol profesional sino que hemos aprovechado para hacer dos actuaciones más: reforzar la estructura que sostiene esos focos, que no habían tenido nunca mantenimiento y que tenemos que tratar para garantizar la seguridad de las personas que están en el estadio, y, además, las dejamos preparadas para que en el futuro no haya que hacer nuevas obras para que el equipo, desde que pueda subir a Primera, ya tenga adaptada esas luminarias para poder dar el servicio y evitar tener que volver a desmontarlo todo”.

Añade también que “hemos sufrido parones en la tramitación porque había que hacer modificados, ha habido recursos contra el proyecto que se había redactado, pero ya se han solucionado todos los problemas y unas obras ya van en vías de finalización –las más complicadas de reparación de hormigón y del hierro en el campo y otras ya se están iniciando para mejorar la seguridad del propio campo y que no haya ningún factor por el que nos pueda penalizar la Liga Española de Fútbol”.

Desde la llegada al gobierno insular “se han mantenido reuniones periódicas con el CD Tenerife con el objetivo de trazar una óptima coordinación de cara a las obras denominada “Reparaciones de pasillos, cerrajería y gradas de herradura y anfiteatro en el Estadio Heliodoro Rodríguez López” y el proyecto de instalación eléctrica para nuevos equipos de iluminación en el Estadio, lo que suponen en total 2´5 millones de euros de inversión”.

Tras cumplir con los plazos estipulados por Ley de exposición pública, redacción de proyectos y licitaciones, y una vez salvadas todas las cuestiones sobrevenidas como alegaciones al proyecto de redacción de las luminarias, recepción del proyecto definitivo por parte de la Sociedad Española de Fútbol Profesional SAU -que tuvo que subsanar cuestiones relativas a los precio-, se licitó y adjudicó la obra “en tiempo récord así como la dirección facultativa de la misma”.

El presidente explica que ambas obras y direcciones facultativas en coordinación “se han comprometido en ejecutar las actuaciones en el mes de julio y agosto asegurando que no tendrán problema en trabajar mañanas y tardes para llegar al tiempo estipulado”.

Por otro lado, se ha acordado con el CD Tenerife designar a dos personas que tengan la instalación a disposición de los operarios y el Servicio Administrativo de Deportes hará seguimiento diario de las obras.

Martín añade que “de lo que se trata ahora, una vez finalizados los procedimientos administrativos, es que la ejecución sea lo más eficiente posible para no perjudicar al CD Tenerife y sus aficionados. Se ha está negociando con la Liga la posibilidad de que los primeros encuentros se puedan disputar a domicilio y que los que se realicen en casa se desarrollen en horario matinal o a primera hora de la tarde aprovechando la luz solar”.

Entiende el presidente que “para el Cabildo ha sido una prioridad el Estadio, que es la casa de todos los tinerfeños y tinerfeñas, y por eso se ha realizado una inversión de 2´5 millones de euros en estas actuaciones. Todos estamos deseando que vuelva la competición con público en nuestra casa y trabajaremos con absoluta coordinación en estos meses para que así sea”.