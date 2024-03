Luismi Cruz: “El Espanyol es un rival potente, pero podemos plantarle cara”

El jugador del CD Tenerife Luismi Cruz cree que el equipo isleño puede “plantarle cara” al RCD Espanyol en la visita del próximo sábado a Barcelona, en la trigésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion, pese a ser un partido “en un campo difícil y ante un rival potente”.

El extremo gaditano, cedido por el Sevilla, ha dicho a los medios oficiales del club que el Tenerife “está compitiendo bien” y recuerda que en la anterior salida, ante el Racing de Santander (4-2), “en quince minutos se nos fue el partido”, por lo que cree que tienen posibilidades de sorprender al conjunto catalán.

Pese a tener lejos los puestos de promoción de ascenso, a ocho puntos de distancia y con otros seis equipos por encima que persiguen la sexta plaza, Luismi Cruz considera que “sería un error mirar más allá del siguiente partido”.

El futbolista andaluz reaparecerá ante el Espanyol después de cumplir un partido de sanción por su expulsión en Santander en los minutos finales, un error del que afirma haber aprendido.

“Tengo mucha confianza y estoy con muchas ganas de ayudar al equipo. Es una categoría nueva y una experiencia nueva para mí; creo que todas las cosas que me están pasando en mi primer año no me volverán a pasar, estoy aquí para aprender y mejorar”, ha asegurado.