Serantes y Germán Valera, ilusionados de sumarse al proyecto del CD Tenerife

Jon Ander Serantes y Germán Valera han sido presentados como nuevos futbolistas del CD Tenerife. El director deportivo, Juan Carlos Cordero, fue el encargado de dar la bienvenida a los fichajes invernales de la entidad tinerfeñista, que se mostraron ilusionados por sumarse al proyecto blanquiazul.

El portero vasco comenzó su intervención en rueda de prensa telemática manifestando que "quiero dar las gracias a Juan Carlos Cordero por su confianza. El 20 de diciembre acabó la temporada en Japón y he seguido entrenándome. Estoy disponible para este fin de semana. No hay nada como salir fuera para saber lo bonito que es el fútbol en España. Tengo más ilusión, seguro, y más haciéndolo en un club tan grande como el CD Tenerife".

"Mi lesión fue en 2016, ha llovido mucho. Hasta que no pasas por una situación así no sabes si volverás a competir al máximo nivel. Salí del CD Leganés para encontrarme conmigo mismo. Me encuentro muy bien, a nivel físico y mental. Me ha servido mucho, creo que soy más maduro".

"No es fácil volver de Japón después de dos años y que el CD Tenerife se fije en ti. Estoy muy agradecido por la oportunidad, y ojalá sea mucho más tiempo que estos cinco meses. No conocía a nadie, solo de jugar contra algunos, pero las referencias de este vestuario son buenísimas. Me han acogido muy bien y Dani Hernández me ha explicado muy todo; él y Suso son muy cercanos".

"He hablado con Luis Miguel Ramis un poco, aunque ha sido todo muy rápido. Seguro que mañana hablaremos con más calma. Me ha recibido muy bien y explicado la idea de juego. Pocos días antes de venir fue cuando me comentaron mis representantes la posibilidad, y luego hablé, personalmente, con Juan Carlos Cordero. Tuve otras opciones, pero no me lo pensé, porque quería estar aquí".

"Dani Hernández es un gran portero, de garantías y con una amplia experiencia en el CD Tenerife; yo ya he jugado contra él. Me da envidia sana porque lleva mucho tiempo en el club y como persona todas las referencias son buenísimas", setneció el meta de Baracaldo.

Por su parte, Germán Valera expresó que "me siento como en casa, muy a gusto. Los compañeros y el cuerpo técnico me han ayudado mucho. Ya conocía a Fran Sol del Villarreal CF y me ha ayudado a entrar en el grupo".

"Quiero trabajar mucho, con humildad y dar un salto como persona y como jugador. Estoy preparado, y doy las gracias a Juan Carlos Cordero que vino a Madrid para convencerme", concluyó el futbolista cedido por el Atlético de Madrid.