Pol Núñez gana la Copa de España de ICLA4 en Sub 18 y Sub 16

Pol Núñez, del Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC), se ha proclamado ganador de la Copa de España de ILCA4 en las dos categorías masculinas: Sub 18M y Sub 16M. En tanto que Patricia Caballero (RCNGC) se ha hecho con la medalla de plata en Sub 16F.

La jornada del domingo ha terminado en blanco por ausencia de viento y los resultados no cambian respecto al sábado, informa la Federación Canaria de Vela en sus redes sociales.

13 regatistas canarios de cinco clubes náuticos han participado en la Copa de España de la clase, que ha concluido este domingo en Cambrils. Siete de estos navegantes habían logrado clasificarse para competir en el grupo Oro.