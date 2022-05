Oro para Pereira y bronce para Delgado en los Iberoamericanos

Tarde de alegrías para el atletismo canario. Solange Pereira se hacía este sábado con la medalla de oro en los 1.500 metros lisos del Campeonato Iberoamericano de atletismo que se celebra en Alicante, con una marca de 4:15.87. La victoria, conseguida superando Águeda Marques, integrante también de la selección española, supone para la majorera de adopción revalidar el título.

A esta alegría se unía el bronce de Jesús David Delgado en los 400 metros vallas. “Salí lento, a hacer mi carrera, vi que me pasaban, pero no me puse nervioso y al final pude apretar. Igual he sido demasiado reservón, aunque estoy contento”, decía el integrante del Tenerife CajaCanarias nada más cruzar la meta. El tinerfeño completó el recorrido en 49.82, la mejor marca española del año.

Por su parte, el palmero Samuel García logró pasar a la gran final de los 400 metros lisos por tiempos, conquistando la octava plaza, tras parar el crono en 46.92. Este domingo, el blanquiazul podría formar parte del relevo 4x400 que plantará cara a los cuartetos de Portugal, Venezuela, Andorra, Brasil y República Dominicana, señala el Tenerife CajaCanarias en una nota de prensa.