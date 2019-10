Jaime Graham muestra sus creaciones en el Círculo de Amistad XII de Enero

El Círculo de Amistad XII de Enero inauguró este pasado viernes, 25 de octubre, una exposición de óleos, acuarelas, grabados y dibujos realizados por el artista tinerfeño Jaime Graham, que permanecerá abierta al público hasta el próximo día 8 de noviembre.

La colección, que fue presentada por Joaquín Castro San Luis, periodista y miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte, consta de 44 obras de distintos formatos y puede visitarse en la sala de exposiciones que el Círculo tiene en su sede de la santacrucera calle Ruiz de Padrón, de lunes a domingo, en horario de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas.

Además de Jaime Graham, en el acto de inauguración de la muestra también estuvo presente Juan Felipe Torres Expósito, vocal del Círculo, así como varios socios de la entidad, familiares, amigos del autor y aficionados al arte.

Jaime Graham es un pintor que trabaja la materia con valentía. El uso del color y su interés por la evolución le lleva a conseguir óleos, acuarelas y tintas de la mejor escuela. Su preparación adquirida durante sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de La Laguna y de San Fernando en Madrid, así como los cursos posteriores de grabados calcográficos, collages con piedras preciosas y demás técnicas mixtas, le avalan como un artista consumado.

Todo esto tiene su reflejo en las obras expuestas entre las que se pueden encontrar bodegones, paisajes, dibujos de desnudos al natural, etc. "Es una manera de interpretar la naturaleza", asegura el autor, "pinto flores por su variedad de colores, pero más bien me interesa el color más que la forma. También pinto el mar por su gran variedad de tonos azules, malvas… y los paisajes por sus verdes, azules y contemplar el aire entre los árboles".

Jaime Graham explica que "en esta exposición trató de interpretar de una manera más segura el color, que tanto me interesa, donde las formas van cambiando. No es muy fácil hacer arte. El arte es un estudio de la ciencia y el hacer meras copias y cuadros bonitos no es arte. El arte está más allá de nuestra razón y comprensión. Para poder pintar es necesario tener unos conocimientos amplios en historia del arte, estilos, escuelas, técnicas, saber ver y entender y diferenciar las épocas y estilos, pintura, realismo, impresionismo, surrealismo, etc".

En esta obra se reflejan muchos años de trabajo del pintor "donde ya se puede romper y entrar al mar, la naturaleza, etc, para empezar una nueva obra que también será un mundo nuevo". manifiesta el pintor.

Graham reconoce que sus obras "son como un grito que sale del alma. El color es muy importante en mis pinturas y, a veces, unas simples manchas de color pueden ser una obra de arte. Es una forma de hacer arte en la que te vas encontrando a tí mismo, con los sueños y los nuevos procesos pictóricos creativos..."

El autor de la muestra asegura que su estilo es "un realismo que se enfrenta al abstracto. La obra para mí es muy importante y después de tantos estudios del color he mejorado en la forma de ver las formas para ir cambiándolas y así llegar a la creación total, más bien mía, ya que en el arte esta casi todo hecho. Es romper y hacer lo feo, lo roto, lo oscuro y lo que pueda brotar de nuestros volcanes interiores".

En relación a sus fuentes de motivación para pintar, Jaime Graham asegura que "más que inspiración es algo innato, puede ser el trabajo continuo. Además, pinto sin música ni ruidos puesto que lo mejor es el silencio. La inspiración está más allá de nosotros mismos y también tengo que destacar los buenos profesores que he tenido en mi carrera artística."

En este sentido, Jaime Graham reconoce su gran interés por el paisaje de Tacoronte, "donde hay infinidad de rincones. En las nuevas creaciones de flores y dibujos es posible que exprese de otra forma todo aquello que contemplo, los sueños y un mundo interior, donde se puede encontrar uno mismo".

Jaime Graham comenzó sus clases de dibujo en la Escuela de Artes Oficios en el año 1964, donde estudió durante cinco años. Luego continuó sus estudios artísticos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna que finalizó en la Universidad de Madrid con la tesina el Románico en Burgos, dirigida por la profesora de historia del arte, María Clave, en el año 1979. Además, estudió cinco años de restauración, grabado calcográfico, restauración de muebles y pan de oro.

Durante el desarrollo de sus estudios, Graham realizó varias exposiciones con sus creaciones como la celebrada en el año 1966 con compañeros de la Facultad de Bellas Artes de La Laguna, y otras en la Casa de La Cultura de Tacoronte, en el Círculo de Bellas Artes, etc.