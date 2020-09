Los vinos canarios triunfan en Italia con 38 medallas y seis premios especiales

Los vinos de Canarias han cosechado un notable éxito en el concurso Mondial des Vins Extremes CERVIM 2020 celebrado en el Valle de Aosta, en Italia. Las bodegas participantes se traen al archipiélago un total de 38 medallas (seis Grandes Medallas de Oro y 32 Medallas de Oro), y seis Premios Especiales. La gran participación isleña le ha valido a las Islas Canarias para hacerse con el premio Mondial des Vins Extremes 2020 otorgado por ser la región que más muestras ha presentado al concurso, según ha informado la Consejería de Agricultura del Gobierno regional.

El Mondial des Vins Extremes está considerado como el concurso más importante en el que participan vinos producidos en zonas de montaña o procedentes de cultivos denominados heroicos al ser cultivada su uva en terrenos con más del 30% de pendiente, con una altitud superior a los 500 metros o producido en islas.

Un total de 785 vinos procedentes de más de 19 países, incluidos algunos extracomunitarios como Armenia, Chile, Georgia, Kazajstán, Israel, Líbano o Turquía, entre otros, se han inscrito en esta 28ª edición en la que 240 vinos fueron reconocidos por los 30 catadores internacionales que conformaban el panel de cata. El concurso entregó 20 Grandes Medallas de Oro y 220 Medallas de Oro.

Entre los Premios Especiales destaca el “Gran Premio CERVIM 2020” obtenido por el vino Ainhoa Dulce 2019 de Bodegas Balcón de La Laguna, de la DO Islas Canarias, al haber obtenido la mayor puntuación global del concurso. Esta bodega también se hizo con el “Premio Especial CERVIM 2020” concedido a la bodega de cada uno de los países participantes que obtiene mejor resultado.

El premio a la “Excelencia CERVIM 2020” se le ha otorgado al vino Pagos de Reverón 2019 de Bodegas Reverón de la DO Abona. El premio “CERVIM Originale 2019” lo obtuvo el vino Ainhoa Dulce 2019 de Bodegas Balcón de La Laguna, DO Islas Canarias. El premio “Vinofed 2020” concedido al vino seco con mayor puntuación dentro del concurso lo consiguió el vino Alejandro Gallo Vijariego Negro y Tintilla 2018, elaborado por la Bodega Grinfeld Mir S.L. de la DO Islas Canarias.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha felicitado a las bodegas participantes en “este importante concurso internacional cuyo palmarés evidencia la excelencia de los vinos producidos en las islas”. Vanoostende ha señalado que “este reconocimiento contribuye a promocionar los vinos canarios en el exterior, ofreciendo la oportunidad a los consumidores de conocer las características únicas de vinos fruto de una viticultura heroica”.