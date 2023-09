La Fundación CajaCanarias presenta el ciclo de actuaciones de su Otoño Cultural 2023

La Fundación CajaCanarias presenta el calendario de actuaciones de su Otoño Cultural 2023, un ciclo de actividades que se ha convertido en un referente en el panorama cultural de Tenerife. La programación, que se llevará a cabo en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife entre los meses de septiembre y diciembre, reunirá a destacados artistas de renombre tanto a nivel nacional como internacional. Todas las actuaciones darán comienzo a las 20:00 horas y las entradas, con precios a partir de 10 euros, se encuentran ya a la venta en www.cajacanarias.com El calendario de esta edición del Otoño Cultural 2023 se completará con más actividades y eventos, que se irán anunciando en próximas fechas.

El ciclo musical del Otoño Cultural CajaCanarias 2023 se estrenará con la actuación del grupo madrileño Hinds el próximo 23 de septiembre. La banda, que este año teloneó a Coldplay en su gira española, se caracteriza por su estilo indie rock con influencias del garage rock, así como por sus letras frescas y su energía desbordante en el escenario. En 2016, lanzaron su álbum debut, Leave Me Alone, recibiendo críticas muy positivas y logrando una amplia difusión internacional. Hinds continuó su ascenso meteórico con el lanzamiento de su segundo disco, I Don’t Run (2018) y, tras lanzar sencillos y EPs como The Prettiest Curse (2020), actualmente se encuentran metidas de lleno en la producción de su tercer LP.

Una semana después (30 de septiembre), el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife recibirá al compositor y pianista Moisés P. Sánchez con su elogiada composición Guernica. La obra, para piano, electrónica y quinteto de cuerda, y compuesta por el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, se inspira en el cuadro, quizás, más famoso del pintor malagueño y todo lo que representa: una época tan cruel como cercana, así como un comportamiento humano del que todavía somos cautivos.

Mikel Erentxun aterrizará en el Otoño Cultural el sábado 14 de octubre en un concierto que celebrará sus más de 35 años de carrera. En formato dúo, el guipuzcoano presentará su trabajo Amigos de guardia (2021), con el que trae al presente su amplia discografía gracias a la producción de Ricky Falkner. Auténticos clásicos de la música española sonarán en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.

Flor de Toloache llegará el 17 de octubre desde Nueva York. Esta banda de mariachis, formada exclusivamente por mujeres, excede los límites de la música mexicana al mezclar estilos musicales tradicionales y contemporáneos. Con unas voces únicas y poderosas, las ganadoras del Grammy Latino en 2017 llegan al Otoño Cultural CajaCanarias dentro de su gira europea para presentarnos su quinto disco: MOTHERFLOWER.

Cristina Branco, una de las artistas portuguesas más importantes de las últimas décadas, se subirá al escenario el 28 de octubre. Dentro de un campo de fuertes raíces conservadoras y tradicionalistas como es el fado, Branco representa una alternativa basada en el profundo conocimiento de los poetas y poemas que interpreta. Su disco Menina, marcado por la audacia y la mezcla de nuevos compositores de varias latitudes de la música portuguesa, recibió el Premio de Mejor Disco de la Sociedad Portuguesa de Autores. En 2022, Cristina Branco celebró sus primeros 25 años sobre los escenarios y justo antes de visitar el Otoño Cultural CajaCanarias, tiene previsto publicar su nuevo trabajo discográfico, que estrenará en Tenerife.

Dos semanas más tarde, el 10 de noviembre, será el turno de Juno. O lo que es lo mismo: Zahara y Martí Perarnau. El dúo se conoció en 2019 durante una gira de conciertos y rápidamente descubrieron una química musical especial entre ellos. Decidieron unir fuerzas y formar el dúo Juno, donde combinan sus distintos estilos y personalidades para crear canciones que exploran la melancolía, la introspección y la belleza de las emociones humanas. En el Otoño Cultural CajaCanarias 2023 podremos disfrutar de su segundo y último álbum, _BCN747.

Pepe Viyuela será el paréntesis cómico-teatral entre las actuaciones musicales de noviembre de este Otoño Cultural. El 11 de noviembre regresa a los escenarios tinerfeños con su número más conocido, un clásico: aquel en el que se veía atrapado por una silla plegable. Viyuela estudió arte dramático y se inició en este mundo realizando parodias con objetos y sin palabras. Este amante del cine, el teatro y la televisión es vicepresidente de la ONG Payasos sin fronteras y socio honorífico de las ONG Amigos de la tierra y Saniclown. Interpretó a Filemón en las dos películas de Mortadelo y Filemón que llevó a la gran pantalla el cineasta Javier Fesser. En teatro, ha participado en el Festival de Teatro clásico de Mérida y siempre será recordado por su papel de Chema Martínez en la serie Aída.

Ablaye Cissoko y Cyrille Brotto ofrecerán sus dotes de imaginación poética e inteligencia musical en el Otoño Cultural el 21 de noviembre, uniendo sus dos singulares universos: el sonido senegalés del kora y la tradición folclórica francesa del acordeón. Ambos nos llevarán a un viaje espiritual e íntimo, durante el cual la voz suave y aterciopelada de Cissoko agregará una sensación mística especial. La actuación de Ablaye Cissoko y Cyrille Brotto será más que un recital: es una historia de amistad y profundo respeto entre sí, el encuentro sin precedentes entre dos instrumentos y entre dos artistas singulares con universos constantemente renovados.

Tan solo cuatro días después, el 25 de noviembre, se subirá al escenario la tinerfeña Natividad Barroso, última ganadora del Premio de Música María Orán CajaCanarias en la modalidad de canto. Barroso inició sus estudios musicales a los 8 años en la Escuela Municipal de Música de Granadilla y posteriormente, de la mano de su profesor Antonio Quijada, accedió al Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y a los estudios superiores de interpretación en la especialidad de canto, disciplina que, además del Premio María Orán, le ha permitido, hasta el momento, recibir la concesión de la Medalla de Oro de Honor en el Centenario de la Rondalla Orfeón La Paz, así como el accésit de solista en el Carnaval 2019.

La artista norteamericana Sarah McCoy, una de las figuras más extravagantes de la música contemporánea, se presenta en Canarias como brillante cierre, el 2 de diciembre, del Otoño Cultural CajaCanarias 2023. Descubierta en París por el afamado pianista Chilly Gonzales, acaba de publicar High Priestess, su segundo álbum. En el transcurso de unos pocos años, Sarah McCoy pasó de tocar el piano y cantar en los antros más calurosos de Nueva Orleans a presentarse ante multitudes entusiastas en los clubes nocturnos de moda de la capital francesa. Producido por Chilly y Renaud Letang (productor de Manu Chao o Seu Jorge), el álbum debut de Sarah, Blood Siren, está lleno de detalles impactantes que captan a la perfección el gemido embrujado de la cantante, que estremece y llega al corazón.