Año nuevo y renovadas guerras. El Uróboro humano se muerde la cola. Magia, odio y Alquimia

Todo empieza cuando el año termina, pero no todo termina cuando el año empieza. Como la culebra que se muerde la cola, las sociedades humanas siguen enfrentandose y matandose. Los humanos nos movemos en un circulo infernal de odios raciales y religiosos y de guerras. Y la sangrienta y agresiva actualidad en todos los continentes (no sólo en Gaza o Ucrania) nos obliga a recordar los símbolos con que los humanos en tiempos ya remotos representaban religiones y conflictos mediante psdeucientíficos procedimientos, simbolismos y teorías como la Magia o la Alquimia.

Yo me tenía por optimista, pero sobrepasados los ochenta y tres años confieso que no hay muchas razones para el optimismo en lo que se refiere a lograr un mundo en paz y solidaridad.

El ouróboros, también llamado uróboros, era un signo que representa a una serpiente o a un dragón en forma circular para así poder morderse la cola. La palabra ouróboros viene del griego ουροβóρος (ourobóros) que significa “serpiente que se come su propia cola”.

La literatura emblemática tuvo en España sobre todo contenido moral y religioso (es frecuente la denominación emblema moral o emblema moralizada). Los sacerdotes jesuitas de aquellos tiempos utilizaron y escribieron mucho sobre los emblemas morales en general y, en particular, sobre la Práctica de los Exercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola (Izquierdo, Sebastián (S.J.) Roma 1695).

El lenguaje simbólico fue también característica común de las mitologías de Oriente Medio y de la India; de las religiones mistéricas del mundo antiguo, incluyendo Grecia y Roma; de la magia popular; e incluso del cristianismo primitivo y del gnosticismo. De una forma especial, la simbología tuvo un desarrollo especial en la mayoría de los textos antiguos de la alquimia griega. Para nuestra actualidad adentrada en los años 2000 basta con mirar los conflictos políticos y su lenguaje en que los buenos y casi angélicos son los míos o de mi partido y los malos o demoniacos son mis adversaries o enemigos, como se ven en las manifestaciones del PP y VOX en Madrid y otras capitales, o en USA entre demócratas y republicanos o a nivel internacional entre los que se denominan Occidente y los del Oriente.

Pero la serpiente que se muerde la cola es más vieja, se encuentra ya en Mesopotamia. Sin embargo, es sobre todo en Egipto, donde se testimonia su empleo desde época muy antigua. Se menciona por primera vez en los Textos de las Pirámide s: E.Hornung (1992): Les Dieux d’Egypte – L’un et le multiple , París y sus primeras representaciones se remontan a la XVIII dinastía faraónica, constatándose claramente sobre uno de los capiteles dorados de Tutankamón (véase A. Piankoff : Le chapelles de Tout-Ankh-Amon , II, El Cairo.1951)

NADA SABEMOS DE NUESTRO INCIERTO FUTURO

No sabemos mucho de nuestro pasado, pero menos o, mejor dicho, nada sabemos de nuestro incierto futuro si seguimos por el camino del armamentismo y las guerras. Podemos pronosticar un radiante porvenir al lado de Estados Unidos y la Unión Europea, con una OTAN, o por el contrario, un desastre si estallase un conflicto atómico, especialmente en Ucrania, por la cercanía geográfica, con OTAN o sin ella. Pero puede que se extienda el conflicto en Medio Oriente después de los atentados terroristas sionistas y asesinatos contra lideres del Hamas en el Libano, violando su soberanía y los nuevos bombardeos genocidas del gobierno israelíta en Gaza como recordatorio navideño del sionista fascista Netanyaju. Y los líderes democráticos europeos y americanos callando o mirando a otra parte.

El Uróboro, serpiente que se muerde la cola, sugiere la idea del proceso cíclico de la naturaleza: los ciclos del día y la noche, los de las estaciones de la naturaleza, el movimiento circular de los astros en el cosmos, los periodos de la vida humana: la vida y la muerte...e incluso los ciclos de la historia. El círculo, la línea curva, siempre fascinó a las civilizaciones antiguas, puesto que como trayectoria contínua que se mueve sobre sí misma, no tiene principio ni fin, y representa lo infinito y lo eterno, la infinitud y la totalidad, al mismo tiempo. Expresa la unidad de las cosas, las materiales y las espirituales, que nunca desaparecen. La idea de nuestra desaparición nos repugna y llena de temor, tanto a nivel individual, familiar como de pueblo o nación. Y por eso inventamos teorías a partir del malestar y deseando perpetuarnos.

Y de esa voluntad de permanencia nació sin duda la idea de la inmortalidad, y de la distinción entre lo bueno y lo malo así como de las ideas de premio o de castigo, saldrían las ideas del Cielo o del Infierno. Era una forma de disciplinar a los grupos y de someterlos a las jerarquías teológicas y de poder terrenal.

El gnosticismo fue una de las doctrinas aparecidas en el siglo I de la Era Cristiana, apareció tanto entre las sectas de los judios como de los cristianos antiguos.

Los gnosticos ponían el conocimiento espiritual por encima de las doctrinas y tradiciones ortodoxas que estaban bajo la autoridad de la Iglesia oficial. En estas doctrinas gnosticas los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la Gnosis, o conocimiento interno de lo divino, Gnosis que ellos tenían como un conocimiento superior a la fe. Creían que ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastaban para salvarse.

El ser humano es libre y autónomo para salvarse a sí mismo, y en esta doctrina los iniciados no se salvan por la fe en el perdón debido al martirio y crucifixión de Cristo, sino que se salvan mediante la Gnosis, o conocimiento introspectivo de lo divino. Tales doctrins fueron condenadas y perseguidas por la Iglesia Católica.

El gnosticismo (del griego antiguo: γνωστικός gnōstikós, «tener conocimiento») no era un cuerpo de doctrina monolítico, sino un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó y luego se diversificó a partir de los primeros siglos entre sectas judías y cristianas antiguas. Estos varios y diversos grupos enfatizaban el conocimiento espiritual (Gnosis) por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y contra la autoridad de la iglesia.

Veían la existencia material como defectuosa y malévola, la cosmogonía gnóstica generalmente presentaba una distinción entre un dios supremo y oculto, y una deidad menor y malévola (en ocasiones asociada con Yahveh (Jehová) en el Antiguo Testamento), deidad responsable de crear el universo material. Los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema mediante intuiciones místicas o esotéricas. Muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino los de ilusión e iluminación.

¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? Se preguntan muchos todos los días y cumplen años y ven pasar el tiempo resignadamente. Otros tratamos de analizar lo que pasa en el mundo y de actuar en ls medida de nuestras posibilidades por crear y dar paso a un mundo mejor. Esas posturas o actitudes diferentes no son nuevas, sino que acompañan a los humanos en sociedades y religiones desde el comienzo mismo de lo que llamamos Historia Universal.

Entre las antiguas creencias gnosticas que partían de la Biblia se observan tres tradiciones : (1a,): El Génesis fue interpretado en medios judios como un Yahvé que era un Dios celoso que esclavizaba a los humanos: la libertad se conseguia unicamente de dicho dios celoso.(2a.): Entre medios cristianos lo divino se identificaba como sabiduría. Los conflictos descritos en la Primera epístola a los Corintios de San Pablo pueden haber sido por un choque entre la tradición sapiencial y el evangelio paulino de la crucifixión y la resurreción;

Se desarrolló una historia mítica sobre el descenso de una criatura celestial para revelar el mundo divino como el verdadero hogar de los seres humanos. El cristianismo judío veía al Mesías, o Cristo, como “un aspecto eterno de la naturaleza oculta de Dios, su ”espíritu“ y ”verdad“, que se revelaba a lo largo de la historia sagrada” (3a.) Se desarrolló una historia mítica sobre el descenso de una criatura celestial para revelar el mundo divino como el verdadero hogar de los seres humanos.

El cristianismo judio (hay que tener en cuenta que se desarrollaron otros cristianismos no-judios en Roma y Grecia) veía al Mesías, o Cristo, como «un aspecto eterno de la naturaleza oculta de Dios, su 'espíritu' y 'verdad', que se revelaba a lo largo de la historia sagrada.

TELEVISIÓN. CENSURA Y VERDADES OBLIGATORIAS

Hoy no es la Biblia ni el Corán, aunque hayan millones que sí se orientan por dichos escritos, los que marcan la pauta de lo bueno y verdadero, sino los medios de comunicación (Televisión, radio, Prensa, internet, etc), Y los poderes invisibles no son divinos, angélicos o diabólicos, sino los grandes consorcios capitalistas dueños y dictadores de las verdades acordes a sus intereses.

La magica varita que dicta la difusión de noticias o su censura y prohibición está en muy pocas manos, invisibles al gran público. Se habla de los palestinos de Hamás como de terroristas, pero los ataques de Israel se justifican como “legítima defensa” frente al terrorismo en la mayoría de los medios publicitarios. Y eso -día tras día- conformando una opinión pública o deformando la fiel interpretación de los hechos, pese a las resoluciones de de la ONU y de la Cruz Roja y otras entidades internacionles humanitarias.

Al menos seis personas murieron y muchas más resultaron heridas el pasado día 2 por el bombardeo de un dron israelí contra una oficina del movimiento islamista palestino Hamás ubicada en los suburbios meridionales de Beirut, según informó la Agencia de Noticias del Líbano, pero la noticia fue retardada o acompañada de comentarios que disimulaban la gravedad de tales agresiones del gobierno sionista conducido por el odio de Netanyaju que cínicamente dice que la guerra durará meses y no oculta que están vaciando los territorios ocupados de la población palestina para transformarlos en un “vergel de prosperidad” en el futuro (bajo empresas israelistas, claro).

El odio y el exterminio genocida sustituyen a la negociación y a la Paz. La magia y la alquimia son aquí sustituidas por mentiras mediaticas sistemáticas y por armamentos sofisticados de destrucción. El año nuevo amanece no en un paisaje de paz y concordia, sino con guerras renovadas y aplaudidas por las empresas multinacionales capitalistas y las Derechas imperialistas. Pero porque otros callen no debemos renunciar a nuestras opiniones por la Libertad y la Paz en el mundo, aunque fueramos minoría.