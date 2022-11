Asocelpa arrastra a Proexca al lado oscuro portuario

Aún no salgo de mi estupefacción a leer que la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas, más conocida como Asocelpa ha suscrito un acuerdo con la Factoría de Cohesión Ciudad Puerto Islas Canarias, identificada como Facocip , para, y aquí viene mi primer asombro, nada más y nada menos que elaborar “un informe sectorial que recoja el análisis y diagnóstico de la industria marítima de Canarias, que ayude a entender a empresas del sector y potenciales inversores extranjeros, las oportunidades que un enclave estratégico como el nuestro ofrece a través de sus puertos marítimos”. El segundo asombro, no por ello menos importante, es que lo van a realizar y publicar antes de finales del año, es decir, en algo más de 40 días estará listo, !toma ya¡. Y el tercero, es que este mejunje cuenta, según dice Asocelpa en sus redes sociales con la colaboración Proexca.

Debe ser que me he perdido algo por el camino, porque yo esperaba ver que, en el caso de que este informe se necesitara, que lo dudo porque ya haberlos haylos, estaría impulsado por organizaciones tan prestigiosas como la Organización Marítima Internacional, la Asociación Naviera Española o el Clúster Marítimo Español. Si no, en manos de las universidades canarias, que cuentan por el lado de la Universidad de La Laguna con la Cátedra Institucional de Economía Azul, y por el lado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la Cátedra Marítimo-Portuaria (PORMAR), y si me apuras por el Clúster Marítimo de Canarias. Todos ellos especializados en el sector marítimo e internacional, y con la suficiente experiencia acreditada.

Yo no culpo a Asocelpa, salvo de su ignorancia e inoportunidad, porque es lícito generar notoriedad y credibilidad, pero eso hay que hacerlo con los sectores que conoces en profundidad y que son objeto de tu ADN. Y si a ello se suma su cada vez más debilitada composición de socios, con menos bagajes internacionales salvo honrosas excepciones, será difícil de defender.

Tampoco hago responsable, al menos directamente, a Facocip, una asociación sin ánimo de lucro nacida bajo los auspicios coalicioneros de Tenerife, cuya única culpa es la ambición por entrar en sectores y en puertos más allá de su hinterland principal a cualquier precio.

Donde si pongo en dedo señalatorio es en esa financiación, que si viene de los socios de Asocelpa, a ellos les tendrán que explicar por qué para un proyecto de estas características llamaron a una entidad sin experiencia en el sector marítimo, ni en el internacional, ni en proyectos más allá de los de tipo social. Y si viene del lado público, de Proexca, alguien tendrá que explicar cómo es posible que se derroche así el dinero público sin que te sonrojes y dejando de lado a entidades como las mencionadas, especialmente a las universidades canarias, esas de las que queremos que transfieran el conocimiento a las empresas.

Como dice mi amigo el pescador, con quien a veces comparto largas conversaciones 'pícamelo menú que es pa la cachimba' o lo que igual, explícamelo otra vez que no entiendo nada, porque el destino final de ese informe sectorial, que deberá tener mucho de corta y pega, por aquello de los 40 días, será la papelera, y no están los tiempos para perder oportunidades y dineros públicos.