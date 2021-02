Felipe González, Jerónimo Saavedra y el Partido Popular

Ahora más que nunca con la profunda crisis por la corrupción del Partido Popular se evidencia la negativa posición política de Felipe González y Jerónimo Saavedra, defensores a ultranza de un pacto entre el PSOE y el Partido Popular para dejar fuera del Gobierno a Unidas Podemos. Es lamentable ver a Saavedra firmando un escrito elaborado por tres políticos de derecha, Marcelino Oreja Aguirre, Juan José Laborda Martín y Elena Moreno González, y con firmantes canarios de ese documento también de derechas, Diego Cambreleng, José Miguel Bravo de Laguna, Esther Tellado, Luis Fajardo y Alfonso Soriano. Es significativo que todos estos políticos hayan querido hacer retroceder a España cuarenta años, como si las nuevas generaciones –y no me refiero a las juventudes del Partido Popular- no tienen nada que decir a estas alturas, y por poner nada más que tres ejemplo: Estados Unidos ha enmendado su Constitución 27 (veintisiete) veces, Alemania 60 (sesenta), y Francia ya va por la V República, mientras que en España se han cambiado solamente dos artículos, el que permite a los extranjeros presentarse a las elecciones municipales, y el segundo fue para favorecer a los Bancos en contra del interés general de la gente, promoviendo los ajustes y los recortes

Felipe González hizo cosas positivas en los inicios de su oposición a Adolfo Suárez, y cuando llegó al Poder en 1982, fundamentalmente el impulso de la Sanidad y la Educación Pública, pero permitió que una gran parte de la estructura del franquismo siguiera mandando en la sociedad de los años 80, y entre otras barbaridades el Tribunal de Orden Público pasó íntegro a la Audiencia Nacional cuando se creó en 1977, sustituyendo al TOP, y también permitió que todos los miembros de la Brigada Política Social franquista ingresaran en la nueva Brigada Criminal, y a muchos de estos policías (presuntamente) los utilizó en el GAL, que con Barrionuevo y Vera al frente del Ministerio del Interior practicaron el terrorismo de Estado, y por otro lado mantuvo el sistema financiero del franquismo, y peor, contribuyó a privatizar las Cajas de Ahorro, que desde que surgieron los Montes de Piedad en 1834 eran una fuente de apoyo para las clases populares y no hizo nada en absoluto para democratizar al Ejército, a la Justicia, a la Banca. Se hizo gran amigo de millonarios como Gustavo Cisneros, al cual le regaló Galerias Preciados, y entre otros, los mexicanos Gabriel Alarcón y Carlos Slim, políticos socialdemócratas corruptos como el venezolano Carlos Andrés Pérez y el italiano Bettino Craxi, y ahora gran amigo incluso de la madre del terrorista venezolano Leopoldo López, Maria Antonieta Mendoza de López, vicepresidentda del Grupo de Asuntos Corporativos de la “Organización Cisneros”, conglomerado económico financiero venezolano que ha tratado primero de dar un golpe de estado contra Chaves y ahora contra Maduro.

No queremos extendernos recordando todas las barbaridades hechas y dichas por Felipe González, pero su comparación de Maduro con el asesino Pinochet es otra perla más de sus incontables fechorías dialécticas. Sobre Jerónimo Saavedra, con el cual me une una buena amistad y considero que es una de las personas más cultas que he conocido, no quiero ensañarme mucho sobre sus errores de seguir siendo “felipista”, y defender la gran afición de González a las puertas giratorias incluida la última que disfruta de la multinacional Boluda, y fue lamentable el alargamiento de su vida política refugiado en su último cargo como Diputado del Común, pero su defensa de un pacto entre el PSOE y el PP, y estar a favor de Susana Díaz en contra de Pedro Sánchez, y todo por ir contra Unidas Podemos al igual que Felipe González, supuso para mí una gran decepción. Ahora con los resultados de las recientes elecciones de Catalunya me imagino que ambos estarán analizando su defensa del Partido Popular, que de momento en las elecciones catalanas se ha quedado de farolillo rojo, y que todo hace presagiar que a nivel nacional Pablo Casado tendrá una crisis impredecible, máxime con la sombra alargada de Bárcenas, y todos los juicios pendientes que les quedan a los “impopulares”. No han estado muy acertados los dos con su apoyo al PP, en realidad tanto Felipe como Jerónimo y muchos políticos del PSOE deberían ir a Gran Bretaña para estudiar el referéndum que incluso con un gobierno del Partido Conservador le concedieron a Escocia y de paso darse una vuelta por Canadá para enterarse también sobre los dos referéndums a Quebec. Mientras tanto, y no sabemos hasta cuándo mientras no haya un referéndum legal en Catalunya, entre el PP, Vox y la derecha del PSOE van a terminar por crear una peligrosa situación que puede afectar a toda España, que como dice Pablo Iglesias carece de calidad democrática. La detención en la mañana del martes del rapero Pablo Hasel para que ingresara en la cárcel es otro indicio de que la Justicia en España no tiene nada que ver con la Unión Europea.