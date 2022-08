Pero ¿qué hora es en Tenerife?

Leo, aquí mismo, que el presidente del Gobierno de Canarias no entiende las afirmaciones de la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas. Yo tampoco. No las entiendo, porque el tono que utiliza Oramas repercute en estrambote y resulta cacofónico. Conozco a Ani Oramas desde hace más de veinte años, y sé que ella no habla así. ¿Cómo es así? Alguien diría que ejerce cierta apología de la vulgaridad, de la ordinariez (ella sabe muy bien lo que esto significa en la calle Real de Coruña) para alcanzar, es un suponer, mayores cotas de notoriedad. La vieja fórmula del desparpajo un poco insolente unido a dosis de proximidad vía utilización aviesa del lenguaje popular más extremo.

Me consta que la diputada Oramas es concienzuda, seria, se trabaja los asuntos de los que va a hablar. Por eso me cuesta mucho creer que ese tono de ampulosidad barriobajera salga de su pluma. Recuerdo a Oramas en el parlamento de Canarias en junio de 1999, a la salida “ahora te tocan a ti ocho años, y luego a mí” le dijo a Román Rodríguez después de que este se acreditara como diputado.

Oramas sabe que una diputada nacional –aunque a los nacionalistas no les guste mucho el apelativo- es una cosa muy seria. Ella lleva quince años demostrándolo, casi siempre. Pero a veces, en la batalla del tuit, de la pieza efímera, se pierden las formas, los modos e, incluso, la buena educación. Cierto que las diputadas del grupo mixto tienen solo tres minutos para fijar posición: en ese tiempo, se pueden hacer muchas cosas más que dar patadas al diccionario o cometer faltas de ortografía al hablar.

Hace ya muchos años, en la canonización del primer santo canario en Guatemala, la alcaldesa entonces de La Laguna, me preguntó varias veces “¿qué hora es en Tenerife?”. Me costó un poco responderle porque dudé si la hora de Tenerife era la misma que en Canarias. En aquel evento, algunos casi lo consiguen, pero eso es otra historia que habrá que contar.