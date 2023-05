¿Levantamiento o sometimiento? El 2 de mayo en Madrid degradado por patriotismo y desvergüenza derechista

Si la mentira sistemática fue la táctica fascista del pasado y se repitió con el presidente republicano Trump en EE.UU. parece seguir siendo la táctica del PP con su confrontación constante a todo lo que venga del actual Gobierno de España. Su afán no es arreglar las cosas que puedan ir mal, sino descalificar, algunos dicen calumniar, incluso en las cosas que van bien. Miente que algo queda, parece ser el lema de la cúspide del PP, en pleno acorde con las oligarquías económicas del capitalismo español. Hay que especificar que no todos los capitalistas siguen esa táctica, pero los conservadores democráticos no han sido capaces de alzar su voz.

A las puertas de las elecciones del 28-M, la derechoza y nada castiza, pese a regir Madrid, de la señora Ayuso sigue dando muestras de autoritarismo y maniobras de mal gusto como se pudo observar este 2 de Mayo en Madrid donde sus empleados y seguidores impidieron el acceso a la tribuna al ministro socialista, pero dieron paso libre al cabecilla del PP señor Feijoo.

Recordemos que con esta fiesta nacional del 2 de mayo, se conmemora el levantamiento del 2 de mayo de 1808, en el que el pueblo madrileño se levantó en armas para rebelarse contra la ocupación francesa de España y para expulsar a este ejército napoleónico que estaba ocupando gran parte de la península ibérica. Los acontecimientos de rebeldía popular (no institucional, ya que los monarcas de Borbón estaban entregados a Bonaparte y sus familiares) fue el primero de la Guerra de la Independencia Española.

Así, pues, las ridículas pretensiones de la señora Ayuso de monopolizar tales fiestas con sus desfiles, etc. no dejan de ser un verdadero acto divisionista y contrario a lo que puede ser el espíritu nacional. Ser patriota no es querer proteger a los ricos y despreciar a los pobres, colocar medallas a los amigos vagos y millonarios y ningunear a los trabajadores madrileños que se esfuerzan en resolver los problemas.

¿Levantamiento o sometimiento?

Recordemos a la soberbia señora Ayuso que lo que se conmemora es un levantamiento contra los poderosos invasores y contra sus aliasdos en los palacios y cortes monárquicas. Repitámoslo, se conmemora un levantamiento contra los invasores y contra sus aliados y colaboradores desde los palacios madrileños. Levantamiento y no un sometimiento, aunque sea la señora Díaz Ayuso la que ocupa la presidencia de la Comunidad y crea que todo debe someterse a su voluntad.

El PP de Madrid intenta repetir la estrategia de confrontación y difamación cueste lo que cueste y caiga quien caiga, aunque no sirva a los intereses nacionales. La situación no le ayuda demasiado puesto que pronto habrá elecciones en 11 comunidades autónomas y no solo en Madrid. Y aunque la carga de los mamelucos que rodean a Díaz Ayuso tenga un cierto efecto entre los ya convencidos, no dejará – por su mal gusto – de disgustar a muchos de sus posibles votantes.

En 1808 el pueblo madrileño se levantó contra el gobierno impuesto de Pepe Botella, que así se llamaba en los coros de oposición patriótica a José Bonaparte, hermano del emperador Napoleón Bonaparte. Napoleón unos días antes había obligado a abdicar a Carlos IV y a su hijo Fernando VII en Bayona.

Fernando VII, un rey llamado por los clericales monárquicos “el Deseado” y que fue nefasto históricamente por su cobardía frente a Napoleón y por sus violencias y traiciones contra los heroicos rebeldes que se levantaron contra los franceses y promulgaron una Constitución aprobada en Cádiz en 1812. Y en sus últimos años de vida siguió el indeseable Fernando aplastando cruelmente a los liberales y a todo lo que fuera contrario al despótico absolutismo de su Monarquía.

Gamberradas y desplantes

La placa que rinde homenaje a los “Héroes Populares” del 2 de mayo situada en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, amaneció quemada en el viernes del pasado año 2022.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, comunicó entonces a través de su Twitter que habían “quemado la corona y la placa” adjuntando una fotografía que mostraba los daños. También anunció que aprobaría los gastos para restaurar la placa.

En aquellas fechas se desconocían los autores de los desmanes y se realizaron. La placa conmemora el levantamiento de los madrileños contra la ocupación francesa durante el 2 de mayo de 1808.

En aquel año 2022 don Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, también reaccionó a través de Twitter frente a lo ocurrido, calificándolo de “inaceptable”. Además se dirigió entonces a la presidenta para decirle que “cuenta con mi apoyo”. Naturalmente no se trataba de un apoyo partidista sino de un apoyo frente a la gamberrada.

Pueblo heroico y monarcas cobardes

Desde muy joven, Fernando VII había conspirado en contra de sus padres, los reyes, y de Godoy, alentado por su preceptor. En torno al joven príncipe de Asturias se había formado un núcleo opositor formado por miembros de la alta nobleza, heredero del antiguo partido aragonés, que perseguía la caída de Godoy.

En este enfrentamiento real entre padre e hijo se produce el llamado MOTÍN DE ARANJUEZ. Hecho este que se produce mientras está avanzando la ocupación de las tropas napoleónicas. Como consecuencia de dicho motín se produce la renuncia al trono de Carlos IV y la caída de Manuel Godoy y la llegada al trono de Fernando VII.

Napoleón hizo publicar en Le Moniteur toda la correspondencia de Fernando VII, para que todos, en especial los españoles, vieran su actuación. Sin embargo, Fernando VII se apresuró a agradecer al emperador que hubiese hecho público esta correspondencia donde le demostraba el gran amor que le profesaba.

Sin embargo, la condición de huésped retenido o privilegiado prisionero de Napoleón creó en España el mito de Fernando el Deseado, víctima de la tiranía de Napoleón. El Consejo de Castilla anulo el 11 de agosto de 1808 la abdicación de Bayona y el 24 de agosto proclamó rey en ausencia de Fernando VII. Las Cortes de Cádiz que redactaron la Constitución de 1812 no cuestionaron en ningún momento la persona del monarca y lo declararon como único y legitimo rey de España. Entonces las simientes republicanas de la Revolución Francesa habían sido anuladas por el general Napoleón Bonaparte y su autoproclamación como rey-emperador.

Por el Tratado de Valencay de once de diciembre de 1813, Napoleón reconoce a Fernando VII como Rey de España. De esta forma recupera el Trono y todos los territorios y propiedades de la Corona. Junto a esto se firmaba la paz con Francia, y se declaraba la neutralidad española y la salida británica del país. Dicho Tratado nunca fue ratificado por la Regencia Española. Y el Peñon de Gibraltar quedó en manos británicas.

Las Cortes españolas promulgaron un Decreto que decía “no se reconocerá pro libre al Rey, ni por tanto se le prestará obediencia, hasta que en el seno del Congreso Nacional preste el juramento prescrito en el artículo 173 de la Constitución de 1812”. Los revolucionarios liberales ponían condiciones.

Sin embargo, Fernando VII no siguió el camino de regreso dispuesto por la Regencia y paso por Gerona, Tarragona, Reus, desviandose hacia Zaragoza donde pasó la Semana Santa invitado por el general Palafox.

Posteriormente siguió camino hacia Teruel para ir a Valencia, donde le esperaba el cardenal arzobispo de Toledo, Luis de Borbón, presidente de la Regencia y que era de tendencia liberal, pese a sus apellidos.

En Valencia una representación de 69 diputados absolutistas de las Cortes, dirigidos por Bernardo Mozo de Rosales, le hizo entrega del llamado “Manifiesto de los Persas”, pidiendo la supresión de la Constitución de 1812 y justificando la la restauración del Antiguo Régimen.

El general Elio, jefe del segundo ejército se subleva y pone a disposición del Rey (deseado o felón) sus fuerzas para recobrar sus derechos. Este es el primer pronunciamiento militar en la historia de España. El catorce de mayo de 1814, Fernando VII promulga un Decreto, por el que se restablece la monarquía absoluta y declara nula la Constitución de 1812. Dicho Decreto decía: “… Mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución, ni a decreto alguno de las Cortes…, sino el de declarar sin efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo, y sin obligación en mis pueblos y súbditos de cualquier clase y condición a cumplirlos ni guardarlos”.

El Rey Fernando VII de Borbón mostraba su voluntad absolutista.

El 2 de Mayo que se celebra no es por aclamación del rey Borbón que anuló la Constitución, sino por recuerdo a los héroes patriotas liberales.

La presidenta absoluta de la Comunidad de Madrid

Volviendo del pasado y heroico 2 de Mayo del 1808 al prosaico y manipulado festejo del 2023 organizado por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se puede constatar una marcada diferencia y una nada heroica conducta. La Díaz Ayuso no ha quemado la placa de Héroes de Mayo como hicieron desconocidos en el 2022, pero ha carbonizado con su conducta los mínimos exigibles en el juego politico.

Según asegura el presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, Gerardo Correas, la explicación es sencilla: “El señor Bolaños no estaba invitado por la Comunidad de Madrid”. La Comunidad de Madrid no tenía la obligación de ofrecer puesto de tribuna al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante el desfile militar de este martes en la capital de España en homenaje a los Héroes del 2 de Mayo.

Aunque el Gobierno ha acusado al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de saltarse las leyes por incumplir el Real Decreto 2099/1983, en el que se regula el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, el reaccionario derechista Gerardo Correas, interrogado como experto en protocolos por Prensa de derechas, aseguró sin torcer la boca que “no hay ningún real decreto que establezca que un ministro tiene que estar en la presidencia” de un acto de la Comunidad de Madrid: “Simplemente, la práctica normal y lógica es que quien organiza un evento decide a quién invita”. El señor Correas recibirá algún día que deseamos lejano, cuando el PP llegue a gobernar, la medulla o medalla al mérito… qué mérito ya se encontrará si llegase el PP al Gobierno. Tampoco existe un real decreto que autorice al uso de papel higiénico en actos y servicios públicos, pero tal uso parece lógico y necesario, diga lo que diga el experto en protocolos que se han buscado.

El experto colaborador en desmontar toda protesta política sigue con su relato: “La Comunidad de Madrid decide que el ministro Bolaños no asista a esa presidencia y, por tanto, tiene todo su derecho. La cuestión es que el ministro Bolaños fuerza el asunto y entonces los servicios de protocolo no le dejan acceder a la tribuna”. Es decir, los “servicios de protocolo” que en lenguaje de la calle se llama los “gorilas” o “esbirros de la Ayuso” son los que impiden a un Ministro que rinda homenaje a los Héroes del 2 de Mayo y lo arrinconan lo más lejos posible, así no pudo quitar brillo a la gran dama del Partido Popular.

Toda esa conducta de los del Partido Popular nos recuerda a las penas que nos imponían en los colegios de curas de la época de Franco: de cara a la pared en un rincón por mala conducta. Es decir, el Ministro Bolaños tuvo suerte de que le ofreciesen una silla.

¿Por qué el año 2022 sí estuvo el ministro Bolaños?

El veto de la Comunidad de Madrid a Bolaños contrasta con lo ocurrido el año pasado, cuando el ministro de Presidencia sí estuvo presente junto al resto de autoridades en todos los actos del Dos de Mayo. La diferencia es que hace un año, el gobierno regional invitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien delegó su representación en Bolaños, y este año no cursó invitación para el presidente Sánchez.

Lo que la Prensa derechista llama “veto de la Comunidad de Madrid” al Ministro socialista Bolaños, es en realidad el personal veto de la absolutista Sra. Ayuso y su mayoría, pero no de la Comunidad en sí que deberían representar dignamente. Y contrasta con lo ocurrido el año pasado, cuando el ministro de Presidencia sí estuvo presente junto al resto de autoridades en todos los actos del Dos de Mayo. La diferencia no es que hace un año, el gobierno regional invitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien delegó su representación en Bolaños, la diferencia está en que hay unas elecciones cercanas y los Populares nerviosos regresan al establo de la confrontación en que la Ayuso pese a sus amistades aristocráticas de las altas esferas no ha logrado tener buenas maneras y la necesaria cortesía, sino que ha perdido la compostura y ha mostrado la faz de la discriminación, la grosería y el despotismo que mostrarían ella y sus congeneres descaradamente si llegasen a entrar en el gobierno de la nación.