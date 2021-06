La reputada imputada

En esta misma semana han sido imputados dos ex secretarios generales del Partido Popular. En primer lugar Francisco Álvarez Cascos y el día siguiente Dolores de Cospedal, coincidiendo en esta ocasión con la enésima imputación de Rodrigo Rato, aquel vicepresidente económico que tuvo Aznar y que presumía de haber logrado el milagro económico español en la transición del siglo pasado a este.

Ayer mismo con el asunto calentito los periodistas le preguntaron a Pablo Casado sobre la imputación de Cospedal pero el habitualmente locuaz presidente del PP, que está en el puesto gracias al apoyo de la susodicha, no quiso responder a los periodistas, que fueron además abucheados por un grupo de fans del Partido Popular.

No entiendo por qué los periodistas aceptan ruedas de prensa sin preguntas o sin respuestas, que es casi lo mismo, y menos aún entiendo que los colegas de profesión admitan ruedas de prensa callejeras amenizadas por unos descerebrados militantes o simpatizantes de un partido político. Si al menos las amenizaran los Diamante y su bandurria, vale, pero ni eso.

Estos fanáticos no solo abuchearon a los periodistas cuando le preguntaban a su jefe por las supuestas fechorías corruptas de Cospedal sino que también tuvieron la osadía de insultarlos por cumplir con su trabajo.

Casado, en una actitud cobarde que lo retrata e indigna de un buen político, no solo no recriminó a sus simpatizantes ese mal comportamiento antidemocrático sino que se escudó en ellos para envalentonarse y evitar de esa manera las preguntas comprometidas.

Hay que recordar que en las primarias del PP ganó en la primera vuelta Soraya Sáenz de Santamaría a Pablo Casado y a Cospedal pero en la segunda y definitiva Cospedal, que quedó la última, solicitó a sus simpatizantes que votaran por el actual presidente del partido.

Casado le debe mucho a Cospedal y por eso trata de devolverle el favor pasando de puntillas sobre su grave imputación por utilizar a la policía española con intereses espurios para espiar a Bárcenas y robar los documentos comprometedores que el extesorero del PP tenía de los dirigentes del partido.

La maldita casualidad ha hecho que estas nuevas imputaciones de los ex dirigentes del PP coincidan con la campaña que la derecha española está haciendo en contra de los indultos a los políticos catalanes presos.

No me extrañaría que ahora Casado cambie de opinión y defienda los indultos, aunque solo sea por adelantarse a la posible condena de sus correligionarios. Otros, incluidos ex ministros de Aznar, ya están condenados y el urdidor del milagro económico español puede volver a estarlo.