¿Sobra Tamames? Desconcierto y asombro

La noticia me produce sorpresa, asombro y dolor. Al parecer, Tamames piensa aceptar la propuesta de Vox de encabezar la moción de censura al Presidente Sánchez.

Y por perversa casualidad la oigo en la boca de don Roberto Centeno que es economista conocido por sus declaraciones hirientes en los medios desinformativos de la derecha española. Sus primeros estudios universitarios le dieron el título de ingeniero en minas y quizás hubiera sido bueno que permaneciera en las profundidades mineras. Luego, en la Complutense de Madrid, se graduó como doctor en ciencias económicas. Ha ocupado cargos en empresas capitalistas como Enagas, Butano SA y Campsa.

Don Roberto se ha inmiscuido en diversos temas políticos y económicos siempre desde posiciones de derecha militante tanto en el diario El Mundo y la revista Expansión como en programas de la cadena de los obispos hispanos la Cope. Antes de la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, se definía como “asesor de Trump para captar el voto latino”, cosa que resultó falsa y que él mismo acabaría desmintiendo. Y curiosamente atacó a Biden y a Obama explicando que la asesora del Partido Democrata americano, Victoria Nuland, fue la que organizó el golpe de estado en Ucrania del 2014 y, según Centeno, esa mujer es la “política clave” de todo lo que ocurre en Ucrania. Es actualmente sub-secretaria de Estado a las ordenes de Biden. Y según Centeno una “autentica hija de Satanás” que organizó conjuntamente con Soros y Macrón derrocar al gobierno legítimo de Ucrania y lo sustituyeron por el nazi Zelensky“. Habla Centeno de la Conversación de la Nuland con el embajador norteamericano de entonces en Ucrania que le dijo que la Unión Europea no iba estar de acuerdo con el golpe de estado del 2014 y ella le contestó: Fuck the UE, o sea, que se joda la Unión Europea. Pero según Centeno al final, la indignidad que caracteriza a Europa hizo que se la envainara. (Todas son citas autenticas de las palabras de Centeno y en ningún caso mías, no son mías por no ser históricamente del todo exactas). Centeno reafirma que España es uno de los Estados peor informados de Europa.

Tamames no es Zelensky

En DistritoTV, en su programa debate, se dice que Tamames confirma que se está pensando ser el candidato de una moción de censura contra Sánchez. Y a continuación, se da la palabra a don Roberto Centeno que explica la trayectoria de Ramón Tamames para los más jóvenes que no le conocen, dice: “Es el más grande de los economistas vivos, militó en el Partido Comunista y fue Teniente de Alcalde con Tierno Galván y es un gran patriota”. Según Centeno: “Tamames no va defender al PSOE ni al resto de criminales (es decir, los actuales parlamentarios legalmente elegidos) que desmantelan el Estado de Derecho ni a los jueces canallas…” Tamames hablaría horas y sería la “persona perfecta para destruir a Pedro Sánchez” (Siempre en palabras de Centeno).

Luego los comentarios de los oyentes del programa DistritoTV que escriben no tienen desperdicio aunque sean por sí mismos desperdicios; dicen:

“Se convocarán elecciones de inmediato y se quitarán las caretas de los traidores y golpistas”

“Todos los ciudadanos con dos dedos de frente esperamos que el Sr Ramón Tamames dé un paso al frente y dé fin a este desgobierno de indeseables e incompetentes”

Comparto la opinión del profesor Centeno. El profesor Tamames subirá a la tarima del Congreso en nombre del pueblo español, es necesario hacerlo; que los españoles sepan las barbaridades que se están cometiendo, y el futuro que nos espera. Todo rspañol de bien que pueda debería de acompañarle en el exterior con banderas de España, y ausencia total de signos partidistas.

Muy bien señor Centeno. ¡No se trata de ganar la moción de censura, se trata de retratar a Pedro Sánchez y su gobierno! ¡Que es lo peor que hemos tenido en la historia de España! ¡Fuera Sánchez! ¡Viva Vox y viva España!

La jugada de Vox es tratar con la candidatura de Tamames de desprestigiar al actual gobierno social-comunista y allanar el camino para futuras victorias de VOX. La candidatura será de acuerdo con las palabras de Centeno no para ganar la moción de Censura, sino para leer “un pliego de cargos históricos contra esta chusma de canallas que nos gobiernan ahora”.

Ahora resulta que los franquistas, neofranquistas y derechistas “reconocen” el valor y el patriotismo de un señor que fue del Partido comunista. Sabemos que Tamames no es un Zelensky con su pasado de actor y payaso de la television ucraniana. Fue un activo luchador por la Democracia.

El mundo al revés y desorbitado

Estamos viviendo tiempos desorbitados donde la astronomía tendrá que hacer nuevos cálculos matemáticos y elaborar nuevas teorías. Los astros que configuraban nuestro firmamento desaparecen, caen o emprenden rutas sorprendentes que no son las órbitas políticas anteriores ni las humanas conocidas.

En Lanzarote cae nieve y en Alemania hay colas de gentes buscando un plato de comida gratis. Hablando de Nieves inesperadas y de tiempos actuales frente a aquellos que como sabihondos exclaman: “¡Era de esperar!”, como si supieran de antemano lo que pasaría. Yo, que no pocas veces he pecado de sabihondo, tropiezo con un programa de verano de la Ser del pasado (2018). Cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves Concostrina al frente, buceaba en episodios históricos trascendentales, pero no tan serios como nos habían hecho creer. Historias para divertir y entretener con todo lo que nos hurtaron en el cole y, de paso, airear los trapos sucios de personajes “intachables”. Todo ello bien salpicado de irreverencias, buena música, mucho arte y una pizca de turismo histórico.

Si turismo histórico es ir al Valle de los Caídos y recordar la mano de obra esclava que eran los prisioneros de guerra republicanos obligados por Franco a levantarle el monumento, no estará mal. Pero mejor estaría si en los actuales libros de texto de Bachillerato se contara la verdad histórica, como se hace en Francia y en Alemania.

La verdad inapelable de que todo tiempo pasado era anterior lo admiten casi todos, aunque en Política haya algunos que quieran convertir en presente lo pasado, lease franquismo. Y lease Vox en voz alta cuando sus mandamases dicen que el gobierno Sanchez ha impuesto una Dictadura, aunque por lo bajo con la voz tomada no pocos del Partido Popular pronuncian franquismo cuando hablan de democracia.

Parece que Vox tiene buenos consejeros y se atreve a proposiciones audaces. Un tanto a lo Trump y a lo Johnson aunque al inglés no le ha ido bien del todo. Y a Trump tampoco.

Recordemos a los imitadores que el adormilado Biden no tenía buenas cartas antes de la crisis ucraniana. El telón de fondo americano era que entre los “perdedores de la crisis económica” además de afroamericanos y latinos aparecían por primera vez jóvenes universitarios endeudados y adultos blancos de más de 45 años sin estudios universitarios y con empleos de bajo valor añadido que al caer en las filas del paro, podrían terminar sumidos en un círculo peligroso de depresión, alcoholismo, drogadicción e incluso de suicidios tras ver esfumarse el “sueño americano”. El sueño españolista de Vox y de neofranquistas de ir por el imperio hacia Dios, según la antigua formula del franquismo victorioso ya se ha desvanecido hace tiempo y no necesita reavivarse, pese a los esfuerzos de sectores oligárquicos.

En USA como efecto colateral ha crecido la hostilidad de sectores de población blanca contra el establishment tradicional acercándose a partidos de extrema derecha y racistas. Las cifras de perdedores blancos se incrementaron tras la entrada en recesión de la economía estadounidense en el pasado 2022 y si continúa el recalentamiento de la economía, la desbocada inflación y los efectos posteriores de la pandemia sanitaria, acabaremos también en Europa con el fortalecimiento derechista, especialmente si el dinero y las deudas son para suministrar armamento supermoderno a Zelensky y a su gobierno de millonarios.

Y uno se siente desorientado. En el caluroso Lanzarote cae nieve. En la fuerte Alemania se forman colas de gente pidiendo un plato gratis de comida. Y un intelectual de la talla de Ramón Tamames coquetea con la posibilidad de cooperar con Vox para destruir al gobierno de izquierda. Parece que por salir de Guate-Mala se prepara la carretera hacia Guate-Peor.

Cuando Tamames vino a Canarias, yo tuve el honor durante la campaña de las primeras elecciones de la Transición (que yo todavía hoy no considero terminada) de saludarle pues ya le conocía de Madrid, sin ser amigo suyo y solo de contactos esporádicos semiclandestinos siendo yo miembro de la Dirección del Comité de Madrid del Partido Comunista. Él no se acordaba de mí lógicamente, porque yo no fui nunca del Comité Central del PCE a nivel estatal, aunque tuve contacto con muchos de sus miembros.

La trayectoria de Tamames pasó de su culminación como participante en la elaboración de la Constitución Española y de ser por tanto uno de los “padres de la Constitución” a su separación del PCE y a su paso por otros partidos, incluido el centrista de Adolfo Suarez, hasta su retirada.

Pero una retirada no es una caída. Sin embargo, la colaboración con Vox para enfrentarse al Gobierno legítimo de España acompañado de quienes no se avergüenzan de hacer uso de las libertades conquistas frente al franquismo para calificar de “ilegítimo y criminal” al gobierno de la “chusma” como llaman al actual Gobierno, tal paso puede significar una caída en picado y un merecido desprestigio.

Ramón Tamames con todo su mérito y capacidades intelectuales no pasaría de ser un figurón cantamañanas si aceptase el papel de ser como las figuras que adornan la proa de los galeones piratas.

Pero si no se trata de pescar en rio revuelto sino en mar abierto no hay que olvidar que todo parece que se fraguó en una marisquería, donde Fernando Sánchez Dragó, compañero juvenil de Partido comunista, convenció a Santiago Abascal de que nombrase a Tamames.

El Tamames que yo conocí en mi juventud antifascista y a favor de la democracia no sobra. Tiene un papel en la Historia. Pero sí, sobra ese devaneo que parece propio de un viejo chocho.

Tamames mismo ha confesado a OkDiario (dirigido por el ultraderechista Inda) que se encuentra con fuerza para regresar al Congreso de los Diputados y que está considerando el ofrecimiento. «Sería tonto si no lo hiciese», afirmó. Otra cosa sería aceptarla.

OkDiario es un periódico digital español, fundado en 2015 por el periodico-panfletista Eduardo Inda. Ha sido objeto de numerosas críticas y valoraciones negativas, varias de sus “noticias” han generado duras controversias y ha sido llevado a los Tribunales por difamación y la publicación está considerada como amarillista. Según el informe Digital News Report de 2022 realizado por la Universidad de Oxford, es un medio online muy leído en España.

“Fernando Sanchez Dragó me ha propuesto y nos conocemos desde hace mucho tiempo”, según ha dicho Tamames. La verdad que eso es un argumento tonto. Si la Mafia me propone un negocio soy muy libre de no aceptarlo, y si un ultraderechista me ofrece la presidencia de una acto sería un irresponsible e inconsecuente, como mi trayectoria política democrática y de izquierdas si la aceptase.

Como ha dicho un voxista: No se trata de ganar la moción, se trata de poner al Gobierno frente al espejo.

Y es ese espejo donde debería mirarse Ramón Tamames. Porque no se está jugando sólo con su personal prestigio, sino que se juega con el proceso democrático de España.

Y si el Gobierno actual social-comunista merece críticas pese a sus esfuerzos y logros en una situación difícil heredada del pasado del Partido Popular y agravada por la pandemia, la inflación y los elevados costes habrá que hacérselas, pero actuar para facilitar la subida de la ultraderecha sería una catástrofe para la patria y para sus pueblos.

Por respeto a sí mismo y a su pasado si Tamames no tiene un espejo donde consultar las arrugas de pasadas y merecidas glorias le recordaría la oración que rezábamos de niños antes de hundirnos en el sueño: Angel de la Guarda, dulce compañía, no me abandones ni de noche ni de día.

A lo mejor el Angel le acompaña y no necesita a sus 90 años cumplidos ir de la mano del Abascal de Vox que pretende resucitar el franquismo. Eso es inútil y sobra.