Vivir el Pino de otra manera

Las fiestas del Pino tienen un profundo significado para Gran Canaria. Además del fervor religioso que nuestra patrona inspira en los creyentes, la romería del Pino y todos los actos que constituyen la fiesta suponen un momento de celebración y comunión de toda la isla. Una muestra de nuestras tradiciones e identidad, folclore, gastronomía, arte, devoción, artesanía, naturaleza. Son más de 100.000 personas las que se dan cita cada año en la Villa de Teror para disfrutar de esta exaltación de lo que amamos de nuestra tierra.

Es evidente que en las actuales circunstancias es imposible celebrar el programa de actividades religiosas, lúdicas y culturales que se realizan cada año. Es imprescindible que nos cuidemos y que cuidemos a los demás para frenar la propagación del virus en nuestra isla y poder recuperar la normalidad en el menor tiempo posible. Pero la suspensión del programa oficial de actividades tendrá poca incidencia si la ciudadanía no colabora y se abstiene de subir a Teror los días 7 y 8. Tendremos muchas oportunidades de disfrutar de nuevo de este lugar emblemático de la identidad de Gran Canaria.

Este año, desgraciadamente, viviremos la más atípica de las romerías del Pino en sus 68 años de historia. La ofrenda se realizó el 26 de agosto en un formato adaptado a las circunstancias: las delegaciones del Cabildo y los ayuntamientos depositaron sus productos en un sencillo acto ante el Palacio Episcopal para preservar así una de las esencias del evento, la entrega de alimentos para las personas en situación vulnerable. La Eucaristía en Conmemoración del día de Ntra. Sra. del Pino, el próximo día 8, se celebrará de manera similar pero será retransmitida por Televisión Canaria, TVE en Canarias, Radio Municipal de Teror y otros medios de comunicación.

Porque, pese a todo, no renunciamos a la celebración de unas fechas tan relevantes para nosotros. Con las nuevas tecnologías como aliadas, hemos preparado un programa de actos que podrán ser seguidos por diversos medios de comunicación. El día 7, la Romería será sustituida por sendos programas en la Televisión Autonómica Canaria y en TVE en Canarias que rememorarán tanto la historia de la Romería-Ofrenda como la del camino que miles de personas transitan todos los años para llegar a pie a Teror. En la página web oficial de las fiestas del Pino disponemos de una descripción detallada de todos estos actos.

El Pino, por su fecha, en las postrimerías del verano y al inicio de septiembre, también supone una “liturgia” con la que afrontamos los retos del nuevo curso. Es habitual ver a equipos deportivos comenzar la temporada con la ofrenda a la Virgen del Pino, para pedir salud y éxitos. Y lo cierto es que este año necesitamos más que nunca esa fortaleza y confianza que representa nuestra fiesta patronal. Aunque en los peores momentos de la propagación del virus y durante el confinamiento la incidencia en nuestra isla fue menor, en estos momentos nos enfrentamos a cifras que son muy preocupantes a las puertas de la reapertura de los centros educativos.

Si no conseguimos revertir la propagación de la COVID-19, las consecuencias para nuestra tierra van a ser muy graves. Los problemas estructurales de pobreza, precariedad y paro que sufre Canarias y Gran Canaria empeoraron con las políticas de austeridad, ajustes y recortes de la crisis de 2008 y esta situación llega justo cuando estábamos consiguiendo mejoras en estos aspectos. Aunque estamos frente a una crisis global, que no solo depende de nosotros, tenemos una oportunidad de ser ejemplares y mostrarle al mundo que somos un territorio seguro y una sociedad madura y solidaria. Nos jugamos miles de vidas, de empleos, de negocios, de proyectos vitales de niños y niñas que no tendrán las oportunidades que merecen.

Por ello, creo que el espíritu y los valores de las fiestas del Pino están fuertemente relacionados con los retos venideros. La unión como pueblo es la única manera de lograr salvar esta situación, porque solo juntos saldremos de esta. La solidaridad que inspira la ofrenda nos lleva a tomar y respetar las medidas de protección, no solo por nosotros y por los nuestros, sino por todas las personas vulnerables que se pueden ver afectadas por conductas irresponsables. Nuestra tradición como pueblo resistente, que históricamente se ha forjado en la adversidad y que siempre la ha superado, nos permitirá volver a hacerlo. El orgullo y el apego que sentimos por nuestra tierra, por nuestras tradiciones y por nuestra gente nos lleva a cuidarlas y protegerlas.

Como Cabildo, conscientes de la situación, estamos volcados en un plan de reactivación económica que incide en el desarrollo de alternativas ligadas al modelo de ecoisla que defendemos para seguir avanzando en las energías limpias, la agricultura y la ganadería, la lucha contra la sequía y el cambio climático, la reforestación, la economía azul y circular y la movilidad publica y eléctrica, el turismo digital y sostenible, la sociedad del conocimiento, la investigación y la innovación…y desde luego en las políticas sociales y de igualdad, en la creación de empleo y vivienda, en la solidaridad y en la cohesión comunitaria que potencia sectores como la cultura y el deporte…

Aunque no podamos congregarnos como hacíamos todos los años, es evidente que el sentimiento, la devoción y las ganas de volver a compartir esos momentos con amigos sigue estando presente. Por eso, desde el Cabildo de Gran Canaria, animamos a toda la población de Gran Canaria a compartir sus fotos de El Pino de otros años junto a la etiqueta #LaFiestaQueNosUne. Un homenaje a la fiesta, una manera de reunirnos virtualmente en torno a nuestros mejores recuerdos de ella y de llenarnos de alegría e ilusión en que, en un futuro próximo, hayamos superado esta situación.

Este año el deseo que le pedimos a nuestra patrona no puede ser otro que el de poder volver a encontrarnos en 2021 en las calles de Teror, eso significará que habremos superado la pandemia, que miles de hombres y mujeres de Gran Canaria habrán recuperado sus trabajos, sus negocios, sus planes de vida, y que se habrá salvado las vidas de miles de personas. Estoy convencido de que seremos capaces de salir de esta situación y de que lo haremos alumbrando un modelo con mayor justicia social, igualdad y sostenibilidad. Nos vemos en 2021 para celebrar #LaFiestaQueNosUne.