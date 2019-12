De la Joya de la Corona y otros temas municipales

Tengo un amigo que es un hincha de la Playa de Las Canteras. Cada vez que nos vemos me cuenta algo nuevo del estado del paseo, que se recorre tres veces en semana desde El Confital hasta el Auditorio (ida y vuelta), y me pregunta que cuando voy a escribir algo sobre lo que me cuenta.

El otro día leí en la prensa local que se iba a equipar a Las Canteras con sensores para conocer en tiempo real el número de ciudadanos que está en ella. No sé si para mandar a más equipos de limpieza, a más policías locales, o por simple curiosidad. Y entonces me plantee escribir algo sobre lo que Pepe me ha venido diciendo acerca del lamentable estado de nuestra “Joya de la Corona”. Cada cosa que me cuenta Pepe la acompaña de fotografías para que no haya lugar a dudas. Desde la gente bañándose en El Confital (a pesar de la hermosa bandera roja que prohíbe el baño) hasta los óxidos del Auditorio, que presentan el tubo en el paseo lateral, o el suelo de la escultura de la chimenea del barco o la misma proa del barco.

Desde el estado de ruina de la casa Roja municipal, hasta la basura en el paseo frente a las viviendas del Carmen, pasando por las palmeras (o cocoteros) situados en El Nidillo. Zonas del paseo donde la limpieza, cuando se efectúa, consiste en regar el paseo para que la basura caiga abajo…

Ya en el propio paseo de Las Canteras, lo primero que destaca es el “El Juguete del Viento” de César Manrique, que debiera estar en la Plaza de La Puntilla y que lleva desmontado y sin colocar en su lugar más de dos años. ¡Vaya manera que tiene el Ayuntamiento de celebrar el centenario del nacimiento de César! En su lugar aparece una figura fálica, mirando al cielo, que es el sitio donde debería estar el monumento.

Pero lo más destacado de la falta de mantenimiento del Paseo son las farolas. Aquellas farolas que puso Nardy Barrios y que son realmente originales, y que no se cuidan desde su montaje allá por el año 2010. Es raro encontrarse con una farola que no tenga óxido, y en cantidades industriales. Lo mismo pasa con los soportes de la barandilla del paseo, a cual más oxidado.

Hay otras zonas también deterioradas, como son los cocoteros desplumados que están delante del Hotel Reina Isabel, o los parterres situados en la plaza del Limpiabotas. Y ya por contar, están las nuevas escaleras mecánicas, que funcionan continuamente, tenga o no clientes… ¡Lo del sistema automático de arrancada y parada debe ser una modernidad!

Por todo ello me llamó mucho la atención lo de la colocación de sensores en Las Canteras. Según el concejal de Administración Pública y Nuevas Tecnologías, Mario Regidor, "con esos datos conseguimos controlar la sostenibilidad ambiental de la mejor playa urbana que tenemos en España y una de las mejores del mundo y, además, logramos modular los servicios de limpieza y seguridad en función de la afluencia de gente". El Ayuntamiento no se gasta un euro en el mantenimiento de “la mejor playa urbana que tenemos en España” dando a nuestros visitantes una deplorable imagen tercermundista, pero se gastan los euros en colocar sensores. ¡Y a nadie del equipo municipal se le cae la cara de vergüenza viendo como están las farolas del Paseo de las Canteras!

Hablando de otros temas municipales, hace unos días el Comisionado de Transparencia de la Comunidad Autónoma hizo público el informe del año 2018. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ido mejorando su nota, con respecto a años anteriores y está en un 8,42 sobre 10, siendo uno de los municipios canarios con mejor nota. Pero siempre hay una oveja negra en el rebaño. El Informe también valora todas y cada una de las sociedades municipales como por ejemplo la sociedad “Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.” que, además de no haber aportado datos en 2016 y 2017, en el 2018 tiene un 0,30 también sobre 10. ¡No llega ni al 1!

La sociedad “Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.” es la que se encarga del Carnaval. La falta de transparencia comienza desde el momento que el equipo de gobierno no deja que ni un solo concejal de la oposición esté en el Consejo de Administración cuando si están en todas las demás sociedades y consejos rectores. No se sabe en qué se gastan los dineros, ni cuánto pagan por cada uno de los múltiples actos que se organizan en la ciudad, si hay amiguismo o enchufismo o no. Todo es un misterio, el mejor guardado de la corporación municipal.

Otro tema actual es el que el PP municipal explicaba en una nota de prensa sobre que al Ayuntamiento se le ha caducado la Evaluación Ambiental que daba cobertura al Plan Parcial de reposición de Rehoyas-Arapiles. Tras cuatro años sin hacer absolutamente nada para iniciar las obras de reposición de las viviendas, ahora se ve forzado a iniciar toda la tramitación ambiental y la propia aprobación del Plan de nuevo.

El PP inició los trámites en 2015 y el tripartido PSOE-Podemos-Nueva Canarias, tras cuatro años y medio de su gobierno, modifica el Plan General para recortar el Parque de Las Rehoyas y construir un edificio en medio perdiendo un campo de fútbol. Tiene 8 millones de euros dados por el Gobierno nacional y no ha ejecutado ni un céntimo dos años después. Por último, se le caduca la Evaluación Ambiental teniendo que retrotraer todo el planeamiento a su inicio.

En contra de lo anunciado en el comunicado del PP, el alcalde Augusto Hidalgo “garantiza que el proyecto no tiene ningún retraso” y “que está previsto iniciar las obras dentro de dos años”, quitando importancia a la caducidad de la evaluación ambiental y a tener que retrotraer todo el planeamiento al principio. ¿Ustedes entienden algo? Yo me declaro insolvente, pero si hay que empezar un expediente de nuevo porque ha caducado la evaluación ambiental y no se puede hacer nada sin ella, alguien está engañando al personal. Dentro de unos años lo sabremos.

Como verán, siempre hay temas municipales como para que los vecinos se distraigan, excepto los de Las Rehoyas, que no están para muchas bromas.

Y si pasea por Las Canteras, fíjese bien en las farolas y demás, porque los ya famosos sensores no los van a ver.

Eusebio Bautista Vizcaíno

Exconcejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.