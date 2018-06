El 'lobby' de las gemelas Ruano y Grupo Anfi para intervenir Bahía de Formas

La costa menos alterada del municipio de Santa Lucía de Tirajana está en el punto de mira del lobby turístico. Empresas locales e internacionales se disputan por un “cachito” de playa en el litoral santaluceño conocido como Bahía de Formas. PozoWind y Grupo Anfi, de mano de las influencias de las campeonas de windsurf, presionan al Ayuntamiento de Santa Lucía para imponer inversiones privadas.

La empresa privada Anfi Vacation Club S.L. presentó en septiembre de 2014 un proyecto para intervenir el litoral de Bahía de Formas, solicitando la ocupación «de 512m2 para destinarlos a un uso privado en el centro de la Bahía y sobre la playa, es decir, en zona de DPMT [Dominio Público Marítimo Terrestre] y un área denominada Suelo Dominio Público Portuario, SDPP», según informa la Asociación Surf And Clean en una nota titulada ¿Qué va a ocurrir en la Bahía de Formas?, publicada en junio de 2015 en su página web. Desde entonces y según indica la misma asociación, el proyecto estaba apoyado y asesorado por la empresa PozoWinds y las gemelas Ruano.

¿Quién es Anfi Vacation Club S.L.?

La empresa Anfi Vacation Club S.L. forma parte del Grupo Anfi, fundado en 1988 por el empresario noruego Björn Lyng, el mismo que –en 2008- invitó al entonces presidente del Partido Popular canario y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria, a un viaje a Noruega y Austria a pescar salmones. El viaje llegó hasta la Fiscalía Anticorrupción que solicitó investigar a Soria por supuestos delitos de cohecho, dado que el entonces propietario del Grupo Anfi, Björn Lyng, pudo recibir trato de favor del Cabildo de Gran Canaria, al dar luz verde a la construcción de 3.600 camas turísticas en uno de sus complejos.

Anfi Vacation Club S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, es una empresa «cuyo objeto social es la gestión del servicio de intercambio y otros productos de canje con los clientes de timesharing de los resorts». El timesharing es una modalidad vacacional en la que los usuarios aprovechan por turnos un bien inmueble. En este sentido, el Grupo Anfi acumulaba en 2016, 20 condenas en los tribunales españoles por irregularidades en los contratos formalizados bajo el sistema timesharing. No es de extrañar teniendo en cuenta las íntimas relaciones con los altos cargos del Partido Popular, quienes suelen frecuentar habitualmente los juzgados.

El Grupo Anfi es una de las empresas turísticas más importantes de Europa. Además, principal artífice de la intervención paisajística y ambiental en las costas del sur grancanario. Una de las más importantes instalaciones turísticas del Grupo Anfi se encuentra en el Barranco de la Verga, el complejo Anfi del Mar, que según describe la empresa es «un santuario de paz y tranquilidad para aquellas familias de nuestros Socios durante más de dos décadas». Para los lúcidos y defensores de la integridad de nuestra tierra, Anfi del Mar es –entre otras- una intervención millonaria e insostenible que ha conseguido capitalizar las costas de nuestras islas. Es así que la visión de Anfi ha llegado hasta el Barranco de Tauro. Un campo de golf de 18 hoyos (inaugurado en 2006), una playa artificial de 70.000 toneladas de arena blanca expoliada en el Sahara y –próximamente- un puerto privado de 500 atraques y un centro comercial en la orilla de la marea, han sustituido y sustituirán lo que queda del idílico ecosistema de la desembocadura del Barranco de Tauro, en el municipio de Mogán.

De esta manera, durante el pasado año 2016 la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas presentó una querella contra el exjefe de Demarcación de Costas por irregularidades en la autorización de la construcción de la playa Anfi Tauro. Es notorio el conocimiento del tráfico de influencias entre las empresas y las administraciones; y en este caso, inclusive, entre las mismas administraciones públicas, como podría ser la posibilidad de que Demarcación de Costas y Autoridad Portuaria favorezcan al Grupo Anfi en un futuro en la playa de Bahía de Formas. Las políticas ambientales de Anfi brillan por su ausencia, y más aún cuando sus intenciones son claras: vender nuestra tierra al capital de sus socios extranjeros.

Las gemelas Ruano y el Grupo Anfi

Las hermanas Daida e Iballa Ruano Moreno, más de 20 veces campeonas del mundo de windsurf, volvieron a proclamarse campeona y subcampeona del mundo en 2017. Con un rodaje venturoso y profesional, las hermanas Ruano han conseguido numerosos patrocinadores, entre los que actualmente se encuentran: la mítica fabricante de tablas Starboard, el distribuidor oficial de la marca Volkswagen Comerciales en Canarias, la marca de velas Severne, la compañía de quillas Maui Ultra Fins, el Ayuntamiento de Santa Lucía y -desde 2014- el Grupo Anfi. En el momento del fichaje, el director general del Grupo Anfi, José Luis Trujillo, manifestaba: «nuestra intención es fidelizar a nuestros clientes y qué mejor manera que junto a las Ruano, que se identifica con nuestro proyecto y los valores que caracterizan a Anfi».

Y yo me pregunto ¿cuál es el proyecto y cuáles son los valores del Grupo Anfi? El proyecto de Santiago Santana Cazorla y los primogénitos de Björn Lyng en Canarias es claro: sacar todo el provecho posible a nuestra hermosa y exuberante geografía, privatizando la costa al son del ladrillo. ¿Y sus valores? Generar puestos de trabajos precarios y no especializados, presionar a las administraciones públicas, sobornar a los funcionarios, deteriorar el medioambiente y ponerle precio a nuestro patrimonio paisajístico-natural. Retomando las palabras del señor José Luis Trujillo, vuelvo a preguntarme: ¿se identifican las hermanas Ruano con el proyecto y los valores de Anfi? Eso tendrán que responderlo ellas, pero antes -digo yo- deberán cuestionárselo.

Anfi en Bahía de Formas

El espacio que se extiende desde la Punta de Gaviota en el extremo norte de Pozo Izquierdo, hasta el Puerto de Arinaga en el sur de la misma, pertenece a la Autoridad Portuaria de Las Palmas; la playa de Bahía de Formas al estar dentro de este espacio, es Suelo de Dominio Público Portuario. El proyecto presentado por la filial del Grupo Anfi pretende ocupar 480 metros cuadrados del suelo portuario en la playa de Bahía de Formas con el objeto de construir una escuela de diferentes deportes de viento y mar, entre ellos y por el interés de la zona, el windsurf. Según los impulsores del mismo, la infraestructura consiste en una instalación desmontable, sostenible y «camuflada» en el entorno. La filial del Grupo Anfi prevé una inversión de 300.000 euros y vaticinan el ingreso de más de un millón de euros anuales. Pero ¿quién asegura que Anfi no tiene otros planes para Bahía de Formas?

Lo cierto es que las embajadoras de Anfi, son las principales promotoras de la ocupación de Bahía de Formas por parte de la filial Anfi Vacation Club S.L. Mientras que la recién surgida Asociación de Usuarios de Cuevalaya, Bahía de Formas y Arinaga junto al apoyo de colectivos, organizaciones y partidos políticos (entre los que se encuentran Ascan, Ben Magec, AAVV de Sardina, PSOE, PP y La Fortaleza de Santa Lucía), conforman un bloque opositor al proyecto de Anfi y PozoWind. El Grupo de Gobierno de Santa Lucía (Nueva Canarias) se quedó solo en aquel entonces frente a la negativa de la oposición. Desde las últimas elecciones, con una ejecutiva tripartita gobernando el municipio, el conflicto parece haber entrado en consenso entre los partidos de gobierno. El PSOE santaluceño, que en un principio se opuso radicalmente a los planes de Anfi, y la Coalición Canarias Decide que en el pacto de gobierno con NC condicionaron la realización del proyecto, ahora que están en el Gobierno se tapan la boca como cómplices del expolio.

Las gemelas Ruano, que tanto interés tienen en que sus patrocinadores intervengan el dominio público de Bahía de Formas para provecho del capital privado y de los que tengan dinero para matricularse en la previsible escuela, han removido cielo y tierra en las administraciones locales y regionales para ver culminado este proyecto antes de que termine la legislatura (2015 – 2019). ¿Será que las hermanas Ruano pretenden jubilarse del deporte marino a la política local? No podemos negar el interés de Nueva Canarias en fichar a las hermanas Ruano como candidatas con vistas en atraer nuevo electorado y mostrar la figura profesional y artística del municipio hacia fuera. Tampoco vamos a negar lo confortable que suena una cartera en la concejalía de deportes, arropadita por un buen sueldo durante cuatro años. Empero, no pueden haber dos concejalas de deportes ¿o sí? y en el primer caso ¿quién de las gemelas aspira a la concejalía de deportes? Tampoco podemos descartar la consejería de deportes del Cabildo de Gran Canaria, igual de jugosa, igual de confortable; y porqué no, con el mismo partido (NC). De campeonas del mundo auspiciadas por Grupo Anfi a concejala o consejera de deportes. No sabría decir qué es peor, si la compañía que tiene un amplio historial en depredar nuestro medioambiente o el partido que aprueba los presupuestos generales del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

A pesar que la Asociación de Usuarios de Cuevalaya, Bahía de Formas y Arinaga presentó en marzo de 2015 un proyecto alternativo al de la compañía turística, los planes de Anfi Vacation Club S.L. siguen en pie. El Grupo de Gobierno ha intentado solucionar el asunto con socializaciones y debates abiertos a toda la población aparentando interés por consensuar el proyecto, pero la realidad es que tanto el Grupo de Gobierno como la oposición política no son capaces de enfrentar una situación en la que salgan beneficiados todos los usuarios del entorno. Empezando por respetar el dominio público, espacio que es de todos y que no debe cederse a privados para beneficio de unos pocos.