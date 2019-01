En la política deportiva en Canarias se sigue insistiendo en un modelo de deporte alejado de las necesidades de la sociedad. El deporte no ha sido una prioridad para el Gobierno de Canarias, en manos de Coalición Canaria durante los últimos 30 años: no se han atendido los verdaderos problemas de la práctica de la actividad física, y a los que la Administración -a través del deporte- debe hacer frente en el ámbito motor, cognitivo y afectivo-social. El deporte escolar no se regula debidamente, y la Administración debe resaltar la conexión durante la edad escolar entre la Educación Física y el deporte federado, que debe ser verdaderamente educativa y con implicación de todos los actores en torno a un modelo en el que la competición no sea el único fin. Además, no se ha profundizado suficientemente sobre cuándo debe permitirse la competición reglada en función de la edad de los niños (¿es lo mismo competir a los 6 años que a los 12?). Las directrices de la Unión Europea en actividad física para la salud y el deporte en edad escolar, no se consideran adecuadamente. No hay fundamentos propios en la política deportiva de Canarias que estén basados en la problemática actual de la actividad física y el deporte.

El fomento y promoción del deporte, habitualmente se soluciona con subvenciones y premios, becas o patrocinios; cuando se deben establecer acciones respecto a los problemas sociales en los que puede incidir, como es la obesidad infantil. En lugar de recaer exclusivamente en una mera Dirección General, debe incluir la implicación del resto de la Administración autonómica (Educación, Sanidad, Asuntos Sociales y Turismo), por lo que el PP creará la Consejería de Educación y Deportes, si ganamos las elecciones de mayo.

Durante los últimos meses, y fruto del diálogo con todos los participantes en el mundo del deporte, hemos elaborado el programa “El Deporte, Protagonista”, que incluye 17 acciones para los próximos cuatro años. En primer lugar, vamos a actualizar el Plan Regional de Infraestructuras Deportivas, para consensuar las necesidades de instalaciones de carácter insular y municipal, e incluyendo la puesta a disposición de las instalaciones deportivas de los centros escolares públicos. Simultáneamente, desarrollaremos un Plan de Modernización, Accesibilidad y Mantenimiento Permanente de las instalaciones, junto a una especial atención a los deportes marinos. También es necesario establecer un Programa Anual de Eventos Nacionales e Internacionales, con actividades paralelas educativas y de especialización.

Por otro lado, pretendemos constituir tanto el Centro Canario de Formación de Entrenadores, dirigido a potenciar la especialización de los técnicos deportivos de base, como la Escuela Canaria de Árbitros, de carácter multidisciplinar. Como también es importante establecer un Programa de Detección del Talento de jóvenes deportistas.

La Legislación del Deporte en Edad Escolar debe respetar las distintas etapas en la iniciación, atendiendo a las características físicas y afectivas de los jóvenes, y reorientando los Campeonatos de Canarias hacia las modalidades multideportivas. Además, es imprescindible impulsar la divulgación del conocimiento de las Ciencias del Deporte con las Universidades canarias, favoreciendo la creación de Centros de Apoyo al Deportista. Y los reglamentos sancionadores para las infracciones de los menores deben diferenciarse de los de los adultos, con una función educativa y formativa distinta de las actuales sanciones y creando la figura del mediador/educador en las Federaciones Canarias.

Por otro lado, nos parece adecuado implantar el Bono Transporte Deportivo para el desplazamiento en guagua y tranvía de los jóvenes con rentas familiares bajas, a fin de que las situaciones de carencia económica no impidan la asistencia a los entrenos y actividades. Y nos marcamos el objetivo de alcanzar (tal y como el Partido Popular ya ha hecho en Galicia), el Coste ‘0’ para el deporte federado de base, fomentando la economía de escalas en desplazamientos, seguros médicos deportivos, adquisición de material y uniformidad.

Asimismo, ejecutaremos un verdadero Programa de Promoción de los Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias, paralelo a un Plan de apoyo a los deportistas de élite a los que no llega el mecenazgo, incrementando las bonificaciones fiscales para los donantes privados e implantando la beca universitaria para el deportista de alta competición. Por supuesto, vamos a modernizar los procedimientos de subvenciones, estableciendo el pago anticipado anual a los clubes y deportistas antes del inicio de las competiciones, y garantizando acuerdos plurianuales. El Deporte Máster y Adaptado, así como la inclusión de la política deportiva en los planes de control de la obesidad, son medidas que el PP impulsará desde la Presidencia del Gobierno canario. Como también crearemos una línea específica de Subvenciones y Eventos para el Deporte femenino, y eliminaremos los criterios políticos en la financiación de los eventos deportivos.

Finalmente, esta semana nos hemos comprometido a crear en Canarias un Centro de Alto de Rendimiento deportivo (CAR), proporcionando a deportistas de alto nivel y a futuros talentos las mejores condiciones de entrenamiento posible. Con el CAR canario se dota a jóvenes deportistas de una formación integral y se hace partícipe a la sociedad de los conocimientos que se generen en sus actividades. Además, la colaboración en proyectos e investigaciones científicas entre el CAR y las dos Universidades públicas canarias, beneficiarían a ambas entidades y a la sociedad, así como servirá de impulso a la actividad de las Federaciones Deportivas canarias. El deporte, protagonista.