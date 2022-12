Activistas de Tenerife celebran la paralización del proyecto turístico en el Puertito de Adeje: “Muchos creían que no íbamos a conseguir nada”

31 de mayo, primera paralización cautelar del proyecto Cuna del Alma, en Tenerife, en el Puertito de Adeje. Se paraban las obras en un 2% del terreno tras el dictamen del Cabildo de Tenerife al detectarse restos arqueológicos en la zona. 11 de noviembre, segunda paralización, esta vez en todo el terreno tras la orden del Gobierno de Canarias, ante la ''amenaza inminente de daño ambiental'' sobre flora silvestre protegida. 2 de diciembre, la Dirección General de Patrimonio Cultural de Canarias declara la suspensión total de las obras.

Más de 150 catedráticos, doctores y docentes piden la paralización definitiva de Cuna del Alma

La noticia “era de esperar”, cuenta a este periódico Sixto Domingo García, presidente de la Asociación Patrimonial Tegüico, cuya denuncia el pasado mes de mayo provocó la primera de las tres paralizaciones. Asegura que siente “alegría”, pero sabiendo que la decisión de este viernes “se tenía que producir sí o sí”. Además, desvela que durante el día de hoy no han parado de felicitarse “unos a otros”.

Alfonso Boullón, portavoz de Salvar La Tejita, lo califica como “un suma y sigue de una serie de paralizaciones” de un “disparate” de obra “que no se tenía que haber llevado a cabo en ningún caso”. La denuncia de la Plataforma perpetró la segunda paralización del proyecto, y la primera que afectaba a la totalidad de la parcela.

El portavoz afirma a este periódico que esperan que “al final del todo se entienda que este modelo es totalmente inviable”: “No tiene ni pies ni cabeza que este tipo de proyectos empiecen a la prisa y corriendo, gestionándose de una manera más que cuestionable por los ayuntamientos y, luego, se tarde mucho más en ver si se cumple la ley o no”.

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) denunció ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife a empresarios, arquitectos, ingenieros, entre otros, vinculados con el proyecto Cuna del Alma. Iván Cerdeña, voluntario de la asociación, cree que “cumpliendo la ley, es imposible que salga adelante”. No obstante, la decisión no les sorprende: “Esto nos da la razón. Para nosotros no es sorpresa, era lo que nos esperábamos”.

La Plataforma Salvar El Puertito surge a raíz de este proyecto urbanístico. Pablo, integrante de la asociación, explica que muchas personas creían que no iban a conseguir nada. “Hemos sentido mucha satisfacción porque hemos sido fiel a nuestros principios, manteniendo una lucha pacífica, pero no pasiva, y lo hemos conseguido”.

Dos expedientes sancionadores contra el proyecto

A las voces de los activistas se suman las del mundo de la cultura y las de más de 150 catedráticos, doctores y docentes. Todos ellos en contra de este proyecto urbanístico, que suma dos expedientes sancionadores, la primera por un importe de 600.000 euros por destruir un yacimiento arqueológico. La segunda sanción, de 110.000 euros, por trabajar sin una evaluación de impacto ambiental.

Cuna del Alma prevé la construcción de más de 400 villas de lujo, hoteles, restaurantes, piscinas, beach clubs, spa y otras infraestructuras como un huerto de 20.000 metros junto al Sitio de Interés Científico de la Reserva Natural Protegida de Adeje. Además, la playa se encuentra en una franja marina protegida, la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca, con una biodiversidad marina muy rica, especialmente en cetáceos. Detrás de este macroproyecto hay dos familias inversoras belgas (Vandermarliere y Van Biervliet) con “una fuerte cartera de proyectos inmobiliarios, tanto en Bélgica como a nivel internacional”, según destacó el grupo el día en que se escenificó el inicio de las obras (aunque los trabajos llevaban ya tiempo ejecutándose) a comienzos del mes de mayo.