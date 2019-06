Charmed: Magic School nos devuelve a Piper intentando compaginar sus roles de madre, empresaria y bruja -Chris está empezando a comer papillas-; a Page, de jefa de estudios de la Academia de Magia Halliwell; y a la inolvidable Phoebe, escritora de artículos del corazón cuando no le está pateando el trasero a algún ser maléfico.

CHARMED: MAGIC SCHOOL.

Portada: Lau/Mather. © 2019 Dynamite Entertainment

Las hermanas deben actuar rápidamente y ayudar a Delia, una adolescente cuyos poderes mágicos acaban de hacer un "siete" en el instituto de humanos en el que estaba inscrita. Ante esa situación, y con una Delia bastante desorientada, se decide que lo mejor es que la chica vaya a estudiar a la Academia Halliwell, para que aprenda y llegue a dominar sus poderes.

Tal y como se podía ver en la serie Embrujadas, se une la realidad con la magia. En este caso, el mundo de los adolescentes mágicos no difiere mucho del de los humanos y se puede observar las inseguridades, la necesidad de agradar a otros y demás comportamientos propios de esa etapa vital. Sin embargo, ¿por qué Paige está convencida de que el libro de registro de los estudiantes le está intentando llamar la atención? La Academia Halliwell está protegida por hechizos, para que ningún demonio pueda entrar -tal y como hiciera Leo, en la serie de televisión-, pero a nuestra jefa de estudios, su intuición le dice que debe escuchar al libro...

Ilustración: Jen Bartel © 2019 Dynamite Entertainment

Charmed: Magic School bien podría ser otro capítulo de la famosa serie de televisión protagonizada por Alyssa Milano, Rose McGowan, Holly Marie Combs y Brian Krause, pero esta vez en blanco y negro.

Si, por casualidad, no has visto, ni te suena la serie de televisión, no te apures. La historia es entretenida y se lee en un abrir y cerrar de ojos, si te gusta el género fantástico, la fantasía y la magia. Además, puede que te pique el gusanillo y le des una oportunidad a la serie de televisión... Eso sí, no garantizo que, de hacerlo, no te quedes "enganchado" a ella...

© Elena Santana Guevara, Helsinki, 2019.

