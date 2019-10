Pat Thomas, Dona Onete y Elaha Soroor encabezan un WOMAD de 4 continentes

Treinta y dos artistas de África, América, Asia y Europa participan en la 21 edición del Festival Womad de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará del 7 al 10 de noviembre con el ghanés Pat Thomas, la brasileña Dona Onete y la afgana nacida en Irán Elaha Soroor como principales referencias



El cartel internacional de la gran cita anual de Canarias con las músicas del mundo, presentado este martes, incluye además al dúo Kefaya, Altin Gün, DJ Mam, Hanggai, Jungle by Night, Nayaband, Sofiane Saidi & Mazaldd, Sonido Tupinamba y Trans Kabar.



Del panorama nacional llega la música de Novedades Carminha, Lorena Álvarez y The Limboos.



La presencia canaria suma seis bandas y solistas en los dos escenarios principales, con Althay Páez, Atlántida, Birkins con Álvaro Suite, Fajardo, Lajalada y Totó Noriega.



Jóvenes y veteranos intérpretes coinciden en esta cita cultural, que además de conciertos al aire libre en el parque Santa Catalina, ofrece numerosas actividades culturales, solidarias y de ocio.



A sus 72 años, el ghanés Pat Thomas, encarna el espíritu del Womad, así como la activista, docente e investigadora brasileña Dona Onete, que a los más de 80 años combina el carimbó y el bangué.



Entre los más jóvenes, están los componentes de Altin Gün, de Holanda, que funden el folk turco con el funk y el rock sicodélico; o Elaha Soroor, aliada del dúo Kefaya, que recupera canciones afganas interpretadas por mujeres que se enlazan con el jazz, la música india y la electrónica.



Desde Francia, el argelino Sofiane Saidi, junto a la banda Mazalda, renueva el raï, unión del folclore árabe y argelino con el rock occidental.



Estos músicos y el resto de sus compañeros de Holanda, Brasil, China, Reino Unido, Perú, Senegal, Ghana, Argentina, Argelia y España, unen sus voces por la tolerancia y la solidaridad.



Nayaband combina los sonidos negros al blues, el jazz o el reggae, y los holandess de Jungle by Nignt aúnan el jazz, el afro o el dance, mientras los asiáticos de Hanggai ofrecen música tradicional de las estepas de Mongolia.



De Francia procede Trans Kabar y su música maloya (con origen en los esclavos de Reunión), de Brasil llega Marco Aurélio Marinho, DJ Mam, con su música de baile con acentos electrónicos; y de Argentina, Sonido Tupinamba (alter ego de Julia González) y su mezcla tropical y de música disco.



A ello se suman las presencias españolas de Lorena Álvarez y sus historias cotidianas, el rhythm and blues de The Limboos y el pop de Novedades Carminha.



Los músicos canarios difundirán el valor creativo de una cultura que indaga en sus raíces y sale también al encuentro de otros ritmos; por ejemplo, los andinos que animan las canciones de Atlántida, o los portugueses que buscó el timplista Althay Páez.



Asimismo, Totó Noriega homenajea al disco Buena Vista Social Club, mientras Birkins, acompañado de Álvaro Suite, revisa el clásico de Bowie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars.



Las presencias canarias se completan con el folk rock de Fajardoy los sonidos electrónicos de Lajalada.



Entre la quincena de actividades previstas, hay una muestra de cine con siete largometrajes y tres cortometrajes proyectará visiones contemporáneas de África, además de baile y percusión en los talleres de adultos e infantiles que impartirá la peruana Mariella Köhn junto al percursionista Walter Sánchez.



El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha asistido a la presentación del festival, ha celebrado que el Ejecutivo autonómico apoye nuevamente esta iniciativa cultural, "uno de los grandes eventos culturales internacionales".