La novela histórica 'Saltos de Libertad' se presentará en la Feria del libro de Santa Cruz de Tenerife

La nueva novela del escritor canario Daniel Romero Armas 'Saltos de Libertad' será presentará en la Feria del libro de Santa Cruz de Tenerife. Tendrá lugar el próximo día 30 de mayo a las 19:30 horas en la Carpa Alisios.

El acto será presentado y conducido por Guacimara Rodríguez, bloguera y youtuber propietaria del conocido blog El Rincón de Haru, especializado en literatura.

Esta novela histórica publicada por la Editorial Siete Islas, está ambientada en la conquista por parte del Reino de Castilla de Tenerife y aúna un largo trabajo de años de investigación sobre la época de la conquista con una trama novelada a la perfección, un dinamismo propio de los mejores best-sellers y una recreación fidedigna de los hechos y batallas acontecidos.

Sinopsis

La vida del soldado Diego Pacheco de Mendoza y Zúñiga cambia para siempre cuando es apresado por los guanches y descubre que todo lo que pensaba sobre ellos no es real. ¿Y si los enemigos de la Corona no son salvajes? ¿Y si tienen normas, dioses y costumbres? ¿Es necesario esclavizarlos y quitarles sus tierras? Un soldado en una guerra que no es capaz de comprender. ¿Está luchando en el bando correcto?

Autor

Daniel Romero Armas nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1977, lugar en el que descubre su amor por la literatura. En 2006 fija su residencia a Santa Cruz de Tenerife. Con su primera novela, Elton Thomas, Un Detective de Película, logró un gran éxito de crítica.

Ha sido finalista de los concursos: III Certamen Literario RSC de Relatos Cortos, II Premio Nacional de Narrativa BreveVilla de Madrid, V Concurso de microrrelatos ACEN y ganador del 2º Accésit del III Concurso de Relatos Breves Tono Escobedo.