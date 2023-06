Agenda cultural de Las Palmas de Gran Canaria

Viernes

Exposición 'Inmediación', de Ulf Saupe

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Gran Canaria presenta Inmediación, del artista alemán Ulf Saupe. El trabajo de este creador se inscribe en el marco de la investigación y puesta en valor de los sistemas de reproducción fotográficos analógicos más tradicionales, que él estudió en la Universidad de Kassel junto al gran especialista Floris. M. Neusüss, si bien lleva los mismos a un gran formato. La calidad excepcional de sus resultados fotográficos los sitúa en un espacio cercano a lo pictórico.

Exposición 'Isla de arte. Una colección para el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria', Cabildo de Gran Canaria

La exposición Isla de Arte. Una colección para el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria ofrece a la ciudadanía una selección de piezas artísticas de la colección pública de más alto interés patrimonial y artístico que, a día de hoy, existe en Canarias: la colección de arte del Cabildo de Gran Canaria. La muestra reúne una selección de obras articuladas en seis secciones que se exhiben en tres equipamientos culturales del Cabildo de Gran Canaria: la Casa de Colón, el Centro de Artes Plásticas (CAP) y el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). Inauguración: jueves 23 de marzo a las 19:30h. Entrada libre. Horario de visita: martes a sábado de 10:00 a 21:00. Domingos de 10:00 a 14:00h.

Exposición 'Corpografías', de Analivia Cordeiro

El Centro Atlántico de Arte Moderno de Gran Canaria presenta la exposición Corpografías (Bodygraphies) de la artista brasileña Analivia Cordeiro. El proyecto retrospectivo reúne una selección de las obras más representativas de su trayectoria profesional, creadas entre 1971 y 2022. Analivia Cordeiro (Brasil, 1954) es coreógrafa, artista e investigadora. Pionera del videoarte y de la videodanza en Brasil, es una de las primeras creadoras en el mundo en estudiar sistemas de rastreo de cuerpo en movimiento por ordenador. Inauguración: jueves 30 de marzo a las 20:00h Horario de visita: martes a sábado de 10:00 a 21:00. Domingos de 10:00 a 14:00.

Exposición 'Matriz', de Paula Scamparini

El Centro Atlántico de Arte Moderno de Gran Canaria presenta la exposición Matriz, de la artista brasileña Paula Scamparini. El proyecto expositivo reúne una selección de sus obras de fotografía y vídeo, así como instalaciones site specific producidas por el CAAM para esta exposición. Paula Scamparini es una destacada artista multimedia que vive y trabaja en Río de Janeiro. Actualmente ejerce como profesora en el Departamento de Escultura de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro. En su trabajo reflexiona sobre cuestiones identitarias y relacionadas con la naturaleza. Inauguración: jueves 30 de marzo a las 20:00h. Horario de visita: martes a sábado de 10:00 a 21:00. Domingos de 10:00 a 14:00.

Clubes de lectura - JUNIO 2023

Actividades dirigidas a los miembros de los clubes de lectura.

LPA En Vivo - JUNIO 2023

LPA En vivo. Aquí tienes la programación para el mes de junio. Propuestas de música y teatro te esperan en Fábrica La Isleta, Malecón de la Habana, Moma Club, Motown, Talleres Palermo y El Aparte.

Exposición fotográfica “Madre Naturaleza” - Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste

El lunes, 5 de junio de 2023, a las 18:00 horas, en la Biblioteca Insular de Gran Canaria, tendrá lugar el acto de inauguración de la exposición fotográfica 'Madre Naturaleza', de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste. La muestra de los talleres de fotografía de los Centros UP Tamaraceite y Santa Catalina se podrá visitar desde el lunes 5 hasta el domingo 11 de junio, en horario de 9:00 a 20:00 horas.

Encuentros con el autor - Conferencias literarias

Encuentros presentados por María José Godoy.

Día 7: Conferencia ‘La tradición del cuento popular en Canarias’, de Luis León Barreto, escritor.

Día 14: Conferencia ‘La lengua guanche desde Bartolomé Cairasco hasta nuestros días’, de Agustín Gajarte, periodista y escritor.

Retorno al hogar, de Harold Pinter

En Retorno al hogar, Pinter -autor irreverente y provocador donde los haya- retrata con suma crudeza las mil y una contradicciones y tensiones entre un padre viudo que vive con dos de sus hijos, ya adultos, y un hermano. La llegada del hijo mayor, aparentemente el triunfador de la familia, con su esposa, desata todos los vientos de una tempestad provocada por un ambiente asfixiante y opresivo causado por la envidia y el desprecio mutuos entre todos los miembros del clan familiar.

INTERNATIONAL OCEAN FILM TOUR Vol 9

A partir de abril y por cuarta vez en España, el festival de cine de los océanos más grande de Europa se embarcará en otro gran viaje. Durante 17 años, el International OCEAN FILM TOUR ha traído películas y documentales cuidadosamente seleccionados del mundo de los siete mares a la gran pantalla. Cada año, el festival se supera ofreciendo inspiración a los aventureros y entusiastas con historias únicas, con protagonistas apasionantes y espectaculares desde los rincones más salvajes y profundos de nuestro planeta.

JazzCaam - Alba Gil Aceytuno

La música de jazz regresa al CAAM este viernes 9 de junio de la mano de la saxofonista grancanaria Alba Gil Aceytuno, que ofrece un concierto incluido en el ciclo JazzCaam.

Paisajes Sonoros - Per-QT

'Paisajes sonoros'. Los virtuosos percusionistas Per-QT DÚO harán vibrar el Espacio Cultural Jesús Arencibia. No te pierdas la oportunidad de ver en directo este espectáculo a cuatro manos. Ellos son David Hernández y Francisco Navarro.

Concierto de Ruta66GC

Ruta 66GC es una banda que resurge con el estilo de la época dorada de los 50´s 60´s 70´...interpretando versiones de los artistas más renombrados del género, tales como: Otis Redding, Elvis Presley, Tina Turner, Creedence Clearwater Revival, The Shadows, Roy Orbison, Trini López, Muddy Waters, etc.

Sábado

Terraceo - Bárbara Calypso & Emilio Diena Dúo

Bárbara Calypso & Emilio Diena

Duo guitarra/ voz y percusiónes donde el Reggea, R&B y la Bossa Nova son los estilos predominante de este encuentro. Temas inéditos y interpretaciones todo de una forma elegante y autentica.

Festival de monólogos X Aniversario

Décimo aniversario del festival de monólogos, donde celebramos que se cumplen 10 años de monólogos en nuestra sala insular de teatro. Se han seleccionado de entre 400 autores, 60 textos de autores a nivel internacional para llevarlos a las tablas de nuestro teatro. Entre ellos Natalia Braceli, Mingo Ruano y Mari Carmen Sánchez como MAESTROS DE CEREMONAS. En este festival se quiere compartir con el público la celebración de cifras y poesía escénica. Es hora de brindar por el pasado, nuestro presente y el que nos regalará nuestro futuro.

Cristina's Soul - Cristina Ramos & City Dock Band

¿Qué hubiera pasado si Cristina Ramos hubiera nacido en Memphis en 1942? Seguro que habría sido una de las reinas del Soul. Cristina Ramos vuelve al Auditorio Alfredo Kraus para recrear esa vida alternativa con temas como Think, Respect y Natural Woman. Las tres voces de City Dock Band la acompañan musicalmente en el espectáculo que nos lleva a la época dorada del Soul.

El principio de Arquímides

El entrenador del grupo infantil de natación abraza y da un beso a uno de los niños que, en el entrenamiento, se ha puesto a llorar porque tiene miedo al agua y no quiere sacarse el flotador. Este gesto provocará las quejas de algunos padres y despertará una espiral de desconfianza que hará salir a la superficie sospechas, prejuicios, y temores, desencadenando, cómo no, en una violencia irracional. ¿Se trata de un beso inocente en la mejilla, como no se cansa de repetir el entrenador, o había realmente una intención morbosa?

Salsa Sinfónica

La Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus se engalana de ritmos latinos con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, para trasladarnos a las tierras hermanas de América Latina, con los ritmos del son, mambo, samba, guaguancó y una infinidad de sonidos que fueron el origen de la salsa.

M&M's Connection feat. Manolo Delgado

La impactante voz de MANOLO DELGADO acompañada de seis músicos residentes en Canarias, todos ellos con una reconocida y consolidada trayectoria musical, se reúnen esta vez en un concierto lleno de “SOUL”, “GROOVE” y “FUNK” que hará con toda seguridad que el público asistente no se quede indiferente.

Musicando | La Trova

Musicando cierra temporada y lo hace con la veterana formación que inauguró el ciclo de música de raíz en 2016, La Trova. Ya auguramos que será una noche muy divertida y bailable con los éxitos y versiones del grupo grancanario, integrado por 32 componentes vinculados a la música a través de experiencias en otras formaciones o bandas que transitan por distintos géneros musicales.

Domingo

La Travesía

La Travesía es un trabajo musical que invita a descubrir los diferentes estilos musicales, de manera que los niños, al igual que pasa con los colores, puedan ver y distinguir las diferentes armonías, ritmos, timbres, sonoridades, emociones y lugares a través de la música. Una música muy clara y descriptiva a la par que sorpresiva.

Miller baila

Tardes de baile para los mayores en la sala cultural del parque Santa Catalina con dobles propuestas musicales para disfrutar dos domingos al mes. La asistencia a estos encuentros será gratuita a partir de los 65 años.

Jazz entre amigos | Gerry & Chet revisited

Este proyecto pretende recrear la atmósfera y la esencia del mejor estilo musical COOL de la West Coast americana. Será un viaje inolvidable por la maravillosa música que realizaron el saxo barítono Gerry Mulligan y el trompetista Chet Baker en la segunda mitad de los 50´s. Swing y Cool en estado puro.

UNDERGROUND JAM SESSION

Las míticas Underground Jam Session, son el espacio idílico que une músicos de todas partes del mundo, profesionales y amateurs en el escenario de Fábrica la Isleta, para viajar por los sonidos y la improvisación musical. Si quieres participar, ¡anímate y trae tu instrumento!