Ndour, “ilusionada” con poder aportar su “experiencia y liderazgo” al Spar Gran Canaria

La flamante jugadora del Spar Gran Canaria, Astou Ndour, regresa a la competición tras ser madre y lo hace al club que la vio nacer y crecer como jugadora profesional de baloncesto, al que espera poder aportar su “experiencia y liderazgo” para sacarle de la parte baja de la tabla.

La pívot e internacional por España ha sido presentada este martes en una sala de prensa del Gran Canaria Arena llena para la ocasión, en la que le han acompañado familia, jugadoras del primer equipo del Spar Gran Canaria y también las pequeñas de la cantera del club.

“Me gustaría verlo también así en los próximos partidos que vamos a jugar en casa”, ha dicho Ndour en una rueda de prensa en la que ha hecho un llamamiento por la igualdad real en el deporte de la canasta, porque “las chicas podemos hacer lo mismo que los hombres, que también jugamos y estamos teniendo éxitos con la Federación Española”.

Y ha agregado que las instituciones deben “ayudar a las chicas” a que puedan tener “muchos éxitos”, y que hagan algo más que “solo decir que se busque la igualdad”.

La pívot de 29 años, campeona de la WNBA en 2021 con el Chicago Sky, ha asegurado que regresar a casa -se formó en la cantera del CB Islas Canarias, donde jugó sus primeras temporadas como profesional entre 2011 y 2014- ha sido una decisión tomada “con la cabeza fría”, aunque ha admitido que no tuvo que pensarlo porque era algo que buscaba desde hace tiempo.

Una tarde para la historia amarilla - Astou Ndour (@NdouraStou) vuelve a ser parte del CB Islas Canarias SPAR Gran Canaria. Ahí queda la imagen.



🤝 @SPARGranCanaria

🏀 @BaloncestoESP pic.twitter.com/XTwYLiLFH9 — CBIC SPAR Gran Canaria (@cbislascanarias) 2 de enero de 2024

“Esta decisión la he tomado con la cabeza fría, pero no tuve ni que pensarlo, porque mi retorno a la isla lo estuve deseando muchas veces, cada vez que vengo a visitarles, siempre lo he dicho”, ha remarcado.

Además, ha indicado que volver al equipo que se lo ha dado “todo” era una “forma de agradecérselo”, sobre todo en la situación por la que atraviesa, en puestos de descenso en la Liga Femenina Endesa con solo tres victorias en 14 partidos disputados.

“Estoy muy ilusionada con poder aportar mi experiencia, liderazgo y sobre todo disfrutar, porque eso es también pasión”, ha comentado la internacional por España.

Ndour también ha pedido “paciencia” a la afición porque todavía está recuperándose del que ha considerado el “mayor reto” de su vida: ser madre.

La pívot ha ganado una treintena de títulos en su trayectoria deportiva hasta la fecha, tanto en la selección española como en sus distintos equipos, y vuelve al Spar Gran Canaria, en principio, hasta final de la presente temporada.

En la rueda de prensa, ha estado acompañada por Domingo Díaz y Begoña Santana, artífices del club, por el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, y por la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, quienes han mostrado su ilusión por el regreso de Ndour a la disciplina del equipo.

Todos ellos, han destacado que la interior es un “referente” para las islas y para la cantera del club, a la que han animado a “seguir esforzándose en jugar y competir” para poder llegar adonde ha llegado Astou Ndour en su trayectoria.