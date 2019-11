El comprador de la filial nórdica de Thomas Cook garantiza 40.000 plazas aéreas entre Canarias y los países escandinavos

El empresario hotelero que ha comprado Ving Group, la marca bajo la que operaba Thomas Cook Northern Europe, Petter Stordalen, ha garantizado este sábado la continuidad de las 400.000 plazas aéreas entre Canarias y los países escandinavos que operaba la filial del turopeador británico.



Stordalen se ha hecho con el control del 40% del capital de la filial nórdica de Thomas Cook a través de su empresa Strawberry Group, con el apoyo del fondo Altor, que ha adquirido otro 40%, y de la firma TDR Capital, que controla el 20 % restante.



En una rueda de prensa ofrecida este sábado en el sur de Gran Canaria, el nuevo dueño de Ving ha señalado que está decidido a "no vender nunca, como objetivo", tras haber invertido en esta operación 600 millones de euros.



El empresario noruego se ha declarado "muy feliz" de poder haber adquirido Thomas Cook Northern Europe, compañía por la que pujaban "otras 20 empresas", algo en lo que considera que ha sido clave su interés por "el grupo al completo, aerolínea y empleados".



"Si no se compraba la aerolínea, no podíamos traer a los clientes a Canarias" y así "lo vieron los abogados que trabajaban en la compra", ha explicado.



La forma como se ha enfocado la operación, ha dicho, garantiza que "todos los clientes que tenían su viaje comprado mediante depósito vuelen", así como que se abone la deuda con los hoteles, de la que "el día 1 se pagaron 60 millones".



Además, ha añadido, el grupo Ving tiene propietarios nórdicos, para los que esta empresa "es muy importante" y "siempre ha dado beneficios".



Stordalen ha señalado que las ventas del grupo a Canarias en el mercado escandinavo están por encima de las del año pasado y que su propósito es aumentar el negocio con las islas e introducir en este destino español su "concepto de hotel".



También se propone "trabajar con propietarios locales", ya que "para Ving Canarias es clave en el mercado nórdico en invierno".



El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricúa, ha explicado que "para Gran Canaria y para su sector turístico" la parte más importante de Thomas Cook "era esta, la nórdica", y que "perviva en el tiempo" supone "salvar la temporada de invierno".



En el caso de Gran Canaria, Thomas Cook aportaba "13.000 asientos" desde el Reino Unido en la temporada de invierno, pero "250.000" desde los países escandinavos, por lo que la apuesta que ha hecho por el destino Petter Stordalen" es "la mejor noticia del año".



El presidente de la FEHT ha resaltado que el empresario noruego "es un hombre de negocios, hotelero, con 206 hoteles en su grupo y 27 construcción en la actualidad", que "conoce la industria turística y va a casar su grupo y el plan de fidelidad con la aerolínea”. "Stordalen compra para quedarse y fundirlo con su empresa y pervivir en el tiempo", ha añadido.